Prev
Next
10 રન પર આખી ટીમ ઓલઆઉટ... T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ માત્ર 2 બોલમાં જીતીને બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, કઈ ટીમે કર્યો આ ચમત્કાર?

Unbreakable Cricket Records: ક્રિકેટ એક એવી રમત છે, જેમાં કઈ પણ થઈ શકે છે. જે તમે ક્યારેય વિચાર્યું ન હોય તેવું બને છે. એમાં પણ ખાસ કરીને જ્યારે T20ની વાત આવે છે, ત્યારે એવા રેકોર્ડ બને છે જે અસંભવ લાગે છે. આવો જ એક રેકોર્ડ બન્યો છે, જેના વિશે કોઈપણ ક્રિકેટ ફેન્સે ક્યારેય પણ સપનામાં પણ નહીં વિચાર્યો હોય. T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક એવી મેચ પણ રમાઈ હતી, જે શરૂ થતાની સાથે જ પૂરી થઈ ગઈ હતી. આ રેકોર્ડ વિશે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો કે, આવું પણ થઈ શકે છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:46 PM IST
  • જાણો T20 ઈતિહાસની સૌથી ટૂંકી મેચ વિશે
  • ક્રિકેટ ઈતિહાસનો એવો રેકોર્ડ જે ક્યારેય નહીં તૂટે
  • બોલરોની ઘાતક બોલિંગે આખી ટીમને કરી ધરાશાયી

Trending Photos

Unbreakable Cricket Records: 'ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓની રમત છે' આ કહેવત કેટલાક આંકડાઓ પર ફિટ બેસે છે. પરંતુ ક્યારેક-ક્યારેક મેદાન પર કંઈક એવું બને છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ બની જાય છે. T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક એવી મેચ પણ રમાઈ હતી, જે શરૂ થતાની સાથે જ પૂરી થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં એક ટીમના નામે સૌથી ઓછા બોલમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરવાનો અસંભવ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. ફેન્સ કલાકો સુધી ચોગ્ગા-છગ્ગાની આશા રાખતા રહ્યા, પરંતુ આ આખી મેચ મિનિટોમાં પૂરી થઈ ગઈ. 118 બોલ બાકી રહેતા ચેઝિંગ ટીમે મેચ જીતીને એક એવો ચમત્કાર કર્યો જે ઇતિહાસના પાનાઓમાં નોંધાયેલો છે.

કઈ ટીમો વચ્ચે હતી આ મેચ?
આ રેકોર્ડ સ્પેન અને આઈલ ઓફ મેન (Isle of Man)ની ટીમો વચ્ચેની મેચમાં બન્યો હતો. આ મેચમાં આઈલ ઓફ મેનની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરી હતી. સ્પેનના બોલરોએ એવી ઘાતક બોલિંગ કરી કે વિરોધી બેટ્સમેનો એક-એક રન માટે તરસી ગયા. આખી ટીમ માત્ર 10 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને 11 માંથી 7 બેટ્સમેનો તો ખાતું પણ ખોલાવી શક્યા નહીં. આ T20 ઇન્ટરનેશનલ ઇતિહાસનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. સ્પેનિશ બોલરોએ જોતજોતામાં જીતની કહાની લખી નાખી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

મોહમ્મદ કામરાનનો ઐતિહાસિક સ્પેલ
સ્પેન તરફથી મોહમ્મદ કામરાને બોલિંગમાં એવો કમાલ કર્યો જે સદીઓ સુધી યાદ રાખવામાં આવશે. તેણે હેટ્રિક લીધી અને વિરોધી ટીમની કમર તોડી નાખી. આખી ઇનિંગ માત્ર 8.4 ઓવર સુધી જ ચાલી શકી હતી. આઈલ ઓફ મેનનો કોઈ પણ બેટ્સમેન બે આંકડાનો સ્કોર (10 રન) પણ વટાવી શક્યો નહીં. આતિફ મોહમ્મદ નામના બોલરે પણ 4 વિકેટ લઈને તબાહી મચાવી દીધી હતી. આ બે બોલરોએ 4-4 વિકેટ લઈને 8 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા અને ટીમને માત્ર 10 રનના સ્કોર પર સમેટી લીધી.

માત્ર 2 બોલમાં ચેઝ પૂરો થયો
જ્યારે સ્પેનની ટીમ 11 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરી ત્યારે કોઈને અંદાજો નહોતો કે મેચ આટલી જલ્દી પૂરી થઈ જશે. સ્પેનના ઓપનર અવૈસ અહેમદે પ્રથમ બોલ નો-બોલ રમ્યો જેના પર તેણે સિક્સર ફટકાર્યો. ત્યારબાદ આગામી લીગલ બોલ પર બીજો સિક્સર ફટકારીને મેચ માત્ર 2 બોલમાં પૂરી કરી દીધી. સત્તાવાર રીતે સ્પેને 0.2 ઓવરમાં જ ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. આ મેચમાં સૌથી વધુ બોલ બાકી રહેતા જીત મેળવીને આ ટીમે ઇતિહાસ રચી દીધો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Unbreakable Cricket RecordUnique Cricket RecordsShortest T20I Match in Historyક્રિકેટ રેકોર્ડT20 ક્રિકેટ ઇતિહાસ

Trending news