BCCIની ચેતવણી પછી પણ મોહસિન નકવીની અકડ ઓછી ન થઈ, ટ્રોફી આપવા માટે રાખી નવી શરત
Asia Cup 2025: ટીમ ઈન્ડિયાને એસીસી એશિયા કપનો ચેમ્પિયન બન્યે હવે લગભગ એક મહિનો થવા આવ્યો છે, પરંતુ તેમને હજી સુધી ટ્રોફી મળી નથી. જેને લઈને હવે બીસીસીઆઈએ પગલાં લેવાનું શરૂ કર્યું છે. જેનું પ્રથમ પગલું ભરતાં બીસીસીઆઈએ એસીસીના પ્રમુખ મોહસિન નકવીને મેઇલ કર્યો હતો. જેમાં ટ્રોફી જલ્દી સોંપવાની ચેતવણી આપી હતી. હવે નકવીએ આ મેઇલનો જવાબ આપ્યો છે.
Asia Cup 2025: એસીસી એશિયા કપ 2025 ચેમ્પિયન બન્યા પછી પણ ભારતીય ટીમને ટ્રોફી મળી નથી. એસીસીના ચેરમેન મોહસિન નકવીએ પોતે ટ્રોફી રાખી લીધી છે. જેની ફરિયાદ હવે બીસીસીઆઈએ એસીસીને કરી છે. બીસીસીઆઈના પત્રનો હવે એસીસીના પ્રમુખ મોહસિન નકવીએ જવાબ આપ્યો છે. ચેતવણી પછી પણ નકવીની અકડમાં કોઈ કમી આવી નથી, તેમણે ટ્રોફી આપવા માટે નવી શરત રાખી દીધી છે. હવે જોવાનું એ છે કે નકવીની આ અકડનો બીસીસીઆઈ કેવી રીતે સામનો કરે છે.
મોહસિન નકવીએ મૂકી મોટી શરત
બીસીસીઆઈના મેઇલમાં લખ્યું હતું કે જો એસીસી જલ્દી ટ્રોફી નહીં આપે, તો તેઓ આઈસીસીનો સંપર્ક કરશે. આ મેઇલના જવાબમાં હવે નકવીએ કહ્યું છે કે, 'બીસીસીઆઈ સાથે ઘણા પત્રોની આપ-લે થઈ છે અને એસીસીએ તેમને જાણ કરી છે કે અમે 10 નવેમ્બરે દુબઈમાં એક સમારોહમાં ટ્રોફી લેવા માટે ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેમના ખેલાડીઓને બીસીસીઆઈના અધિકારી રાજીવ શુક્લા સાથે આમંત્રિત કરવા માટે તૈયાર છીએ.' જોકે, તેનાથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે નકવી હજી પણ પોતાના હાથે જ ટ્રોફી આપવા માંગે છે. જેના માટે પહેલા પણ બીસીસીઆઈ અને ખેલાડીઓએ ના પાડી હતી. તેનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે નકવી હજી પણ ગેમ રમી રહ્યા છે.
સૂર્યકુમાર યાદવે ફાઇનલ પછી લીધો હતો નિર્ણય
એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. ટુર્નામેન્ટ જીત્યા પછી ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસિન નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે જ્યારે નકવી ફરીથી નવી ઓફર આપી રહ્યા છે, તો બીસીસીઆઈ પાસે તેને નકારવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ દેખાતો નથી. બીસીસીઆઈએ હવે મોહસિન નકવીની ફરિયાદ આઈસીસીમાં કરવી પડશે. જ્યાં આઈસીસીના અધ્યક્ષ જય શાહ આ મામલાને લઈને કોઈ મોટો નિર્ણય કરી શકે છે. આ સિવાય બીસીસીઆઈ અન્ય કોઈ એસીસી સભ્ય પાસેથી ટ્રોફી લેવાની પણ માંગ કરી શકે છે.
