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પુરુષો સાથે પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી પણ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની હાલ થયા બેહાલ, ભારતે 55 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને કરી શર્મસાર

India Women vs Pakistan Women: 2026ના એશિયા કપમાં ભારત સામેની મેચમાં પાકિસ્તાન માત્ર 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. મહિલા ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આ પાકિસ્તાનનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 05, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:33 PM IST
પુરુષો સાથે પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી પણ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની હાલ થયા બેહાલ, ભારતે 55 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને કરી શર્મસાર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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