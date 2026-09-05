/પુરુષો સાથે પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી પણ પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની હાલ થયા બેહાલ, ભારતે 55 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને કરી શર્મસાર

India Women vs Pakistan Women: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ સામે પોતાનો દબદબો ચાલુ રાખ્યો છે. શનિવારે (5 સપ્ટેમ્બર) દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી એશિયા કપ મેચમાં હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ સામે પાકિસ્તાને સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારી હતી. આ મેચમાં એક પણ ક્ષણ એવી નહોતી જ્યારે પાકિસ્તાની મહિલા ટીમ રમતમાં આગળ હોય. ભારતે શરૂઆતથી અંત સુધી પ્રભુત્વ જમાવ્યું. ટોસ જીત્યા પછી, પાકિસ્તાન મોટો સ્કોર કરવાના ઇરાદા સાથે બેટિંગ કરવા ઉતર્યું, પરંતુ ભારતીય સ્પિનરોએ તેમની યોજનાઓને નિષ્ફળ બનાવી દીધી. પાકિસ્તાને એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 27 રન બનાવ્યા, પરંતુ પછી આખી ટીમ પત્તાના ઘર જેવી પડી ભાંગી.
એશિયા કપ 2026માં ભારત સામેની મેચમાં, પાકિસ્તાન ફક્ત 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં આ પાકિસ્તાનનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. અગાઉ, ટીમ 2024માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 56 રનમાં હારીને પડી ભાંગી હતી. હરમનપ્રીત કૌર અને તેની કંપનીએ ફાતિમા સનાની ટીમ પર શરમજનક ડાઘ લગાવ્યો હતો.
પુરુષ ખેલાડીઓ સાથે પ્રેક્ટિસ કરી
આશ્ચર્યજનક રીતે, પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની આ દુર્દશા પુરુષ ખેલાડીઓ સાથે પ્રેક્ટિસ મેચ રમ્યા પછી થઈ. હા, એશિયા કપ 2026ની તૈયારી માટે, PCBએ પુરુષ ખેલાડીઓ સાથે મહિલા ટીમની પ્રેક્ટિસ કરાવી હતી. તે પ્રેક્ટિસ મેચમાં ઘણા સિનિયર અને જુનિયર પાકિસ્તાની પુરુષ ખેલાડીઓ હાજર હતા. પરંતુ આ પ્રેક્ટિસ સંપૂર્ણપણે નિરર્થક સાબિત થઈ. પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ હવે T20Iમાં 55 રનમાં ઓલઆઉટ થવાનું કલંક સહન કરે છે. ફાતિમા સનાની ટીમ આ અપમાનજનક હારને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ભૂલી જવા માંગશે.
27 રનમાં 0થી 10 રનમાં 55 રન
આ મેચ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ માટે બિલકુલ યાદગાર નહોતી, જે તેની 200મી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી રહી હતી. ટોસ જીત્યા પછી પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 27 રન બનાવ્યા. શેફાલી વર્માએ ભારતને પ્રથમ સફળતા અપાવી, અને પછી તેઓએ વિકેટ ગુમાવવાનું શરૂ કર્યું. પાકિસ્તાને માત્ર 28 રન ઉમેર્યા પછી 10 વિકેટ ગુમાવી. ભારત માટે, ડાબોડી સ્પિનરો શ્રી ચારણી અને પ્રેમા રાવતે 3-3 વિકેટ લીધી.
હરમનપ્રીત કૌરે સિક્સર વડે મેચ જીતાડી
માત્ર 56 રનનો પીછો કરતા ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી. શેફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના અને પ્રતિકા રાવલ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા. જો કે, ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર અને દીપ્તિ શર્માએ અણનમ 28 રનની ભાગીદારી કરીને ટીમને વિજય અપાવ્યો. કેપ્ટન તરીકે પોતાની 150મી T20I રમી રહેલી હરમનપ્રીત કૌરે 9મી ઓવરના ચોથા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને ભારતને શાનદાર વિજય અપાવ્યો. એશિયા કપ 2026માં ભારતનો આ સતત ત્રીજો વિજય છે. અગાઉ, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમે થાઈલેન્ડ અને હોંગકોંગને હરાવ્યા હતા. હાલમાં ગ્રુપ Aમાં રહેલી ટીમ ઈન્ડિયાએ તેની ત્રણેય મેચ જીતીને 6 પોઈન્ટ સાથે ગ્રુપમાં ટોચ પર રહી છે.