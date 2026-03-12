Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsમેચ ફિક્સિંગના આરોપમાં પૂર્વ IPL ક્રિકેટર સસ્પેન્ડ.... ICC એ કરી કડક કાર્યવાહી

મેચ ફિક્સિંગના આરોપમાં પૂર્વ IPL ક્રિકેટર સસ્પેન્ડ.... ICC એ કરી કડક કાર્યવાહી

ICC એ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમી ચુકેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ક્રિકેટર જેવોન સર્લ્સ પર કાર્યવાહી કરતા તેને સસ્પેન્ડ કરી દીધો ચે. આઈસીસીએ જેવોન સર્લ્સ સહિત ત્રણ લોકો વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કાર્યવાહી કરી છે.
 

Mar 12, 2026
  • આઈસીસીએ ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કરી કાર્યવાહી
  • KKRનો પૂર્વ ખેલાડી થયો સસ્પેન્ડ
  • જેવોન સર્લ્સ સહિત ત્રણ લોકો વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કાર્યવાહી
મેચ ફિક્સિંગના આરોપમાં પૂર્વ IPL ક્રિકેટર સસ્પેન્ડ.... ICC એ કરી કડક કાર્યવાહી

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમોના ઉલ્લંઘનના મામલામાં કડક કાર્યવાહી કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર જેવોન સર્લ્સને અસ્થાયી રૂપથી સસ્પેન્ડ કરી દીધો છે. આઈસીસી પ્રમાણે સર્લ્સને એન્ટી-કરપ્શન કોડનું ઉલ્લંઘન કરવાનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. આ મામલો 2023-2024મા બારબાડોસમાં રમાયેલી Bim10 લીગ સાથે જોડાયેલો છે.

આ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન કથિત રીતે મેચના પરિણામ અને રમતની સ્થિતિને પ્રભાવિત કરવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું. માત્ર જેવોન સર્લ્સ જ નહીં પરંતુ આ મામલામાં ટાઇટન્સ ટીમના માલિક ચિતરંજન રાઠોડ અને ટીમ અધિકારી ટ્રેવોન ગ્રિફિથ પણ તપાસના ઘેરામાં આવ્યા છે. રાઠોડ અને ગ્રિફિથને અસ્થાયી રૂપથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આઈસીસી અને ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ત્રણેય વિરુદ્ધ એન્ટી કરપ્શન કોડના ઉલ્લંઘન હેઠળ કાર્યવાહી કરી છે.

સર્લ્સ આઈપીએલમાં રમી ચૂક્યો છે
જેવોન સર્લ્સે આઈપીએમાં કોલકત્તા નાઇટ રાઇડર્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આઈપીએલ 2017મા જેવોને કેકેઆર માટે ચાર મેચ રમી બે વિકેટ લીધી હતી. ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર સર્લ્સે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના અન્ડર-19 લેવલ પર પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. પરંતુ તે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમી શક્યો નથી.

આઈસીસી તરફથી જારી સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર ત્રણેય વ્યક્તિઓ પર એન્ટી-કરપ્શન કોડની કલમ હેઠળ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. ચિતરંજન રાઠોડ પર ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના એન્ટી કરપ્શન કોડ હેઠળ ત્રણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે જેવોન સર્લ્સ પર ચાર આરોપ લગાવવામાં આવ્યા છે.

ટ્રેવોન ગ્રિફિથ પર ચાર આરોપ ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને આઈસીસીના કોડ હેઠળ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ આરોપોમાં મેચ ફિક્સિંગનું ષડયંત્ર, ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને ભ્રષ્ટ ગતિવિધિઓ માટે ઉશ્કેરવા અને એન્ટી કરપ્શન તપાસમાં સહયોગ ન કરવાનું સામેલ છે.

આ ત્રણેયને 14 દિવસની અંદર જવાબ આપવાની તક આપવામાં આવી છે. આ દરમિયાન એન્ટી કરપ્શન યુનિટની તપાસ યથાવત રહેશે. આ મામલો ચહેલાથી ચાલી રહેલી તપાસનો એક હિસ્સો છે. આ પહેલા અમેરિકાના ખેલાડી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

ipl 2026javon searles

