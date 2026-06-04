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Explained: VARથી લઈને હાઇડ્રેશન બ્રેક સુધી... આ વખતે ફીફા વર્લ્ડ કપમાં શું છે નવું? મોટા બદલાવની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

What is new at fifa world cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026માં 48 ટીમો, 104 મેચો અને ત્રણ યજમાન દેશો (અમેરિકા, કેનેડા, મેક્સિકો) સાથે ફૂટબોલ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો અને અનોખો મહાકુંભ યોજાવા જઈ રહ્યો છે. આ વખતે ટૂર્નામેન્ટમાં ઘણી વસ્તુઓ નવી જોવા મળશે. ચાલો તેના વિશે અહીં વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 04, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:39 PM IST
Explained: VARથી લઈને હાઇડ્રેશન બ્રેક સુધી... આ વખતે ફીફા વર્લ્ડ કપમાં શું છે નવું? મોટા બદલાવની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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