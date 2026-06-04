/Explained: VARથી લઈને હાઇડ્રેશન બ્રેક સુધી... આ વખતે ફીફા વર્લ્ડ કપમાં શું છે નવું? મોટા બદલાવની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

What is new at fifa world cup 2026: રમતગમતના ઇતિહાસની સૌથી મોટી ફૂટબોલ ટૂર્નામેન્ટની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. 11 જૂનથી ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ વખતનો વર્લ્ડ કપ પોતાની અગાઉની કોઈપણ ટૂર્નામેન્ટ કરતા ઘણો અલગ અને ભવ્ય હશે. ઉત્તર અમેરિકામાં યોજાનારી આ ટૂર્નામેન્ટને નિષ્ણાતો દ્વારા અત્યારથી જ 'ટૂર્નામેન્ટ ઓફ મોર' તરીકે આવકારવામાં આવી રહી છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ઘણું બધું પહેલીવાર થવા જઈ રહ્યું છે. તો ચાલો તમને તે નવા નિયમો અને ફેક્ટ્સ વિશે અહીં જણાવીએ...
1. ત્રણ દેશોની યજમાની
આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ ત્રણ યજમાન દેશો: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (USA), કેનેડા અને મેક્સિકોમાં રમાશે. ઐતિહાસિક રીતે 1930માં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આ ટૂર્નામેન્ટ પરંપરાગત રીતે કોઈ એક જ દેશમાં યોજાતી આવી છે. તેનો એકમાત્ર અપવાદ વર્ષ 2002 હતું, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયા અને જાપાને સંયુક્ત રીતે યજમાની કરી હતી.
જ્યારે મેક્સિકો સિટીના પ્રતિષ્ઠિત 'એસ્ટાડિયો એઝટેકા' સ્ટેડિયમમાં 11 જૂને ઉદ્ઘાટન મેચ શરૂ થશે, ત્યારે મેક્સિકો ત્રણ અલગ-અલગ વર્લ્ડ કપ (આ પહેલા 1970 અને 1986)ની યજમાની કરનારો દુનિયાનો પ્રથમ દેશ બનીને ઇતિહાસ રચી દેશે. આ દરમિયાન કેનેડા 12 જૂને ટોરોન્ટોમાં પોતાની પ્રથમ પુરુષ વર્લ્ડ કપ મેચનું આયોજન કરીને એક નવો સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કરશે.
2. પહેલીવાર ટૂર્નામેન્ટમાં 48 ટીમો
આ ટૂર્નામેન્ટનું કદ ઘણું મોટું થઈ ગયું છે. 2026ની આ આવૃત્તિ 1994માં અમેરિકા દ્વારા આયોજિત ટૂર્નામેન્ટ કરતાં બરાબર બમણી મોટી છે. પરંપરાગત 32-ટીમોના ફોર્મેટથી હટીને ફીફાએ હવે 48 દેશો માટે દરવાજા ખોલી દીધા છે. આ ઐતિહાસિક વિસ્તરણને કારણે જોર્ડન, ઉઝબેકિસ્તાન, કુરાસાઓ અને કેપ વર્ડે જેવા ઘણા ઉભરતા દેશોને વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું શાનદાર ડેબ્યૂ કરવાની તક મળશે.
આ ઉપરાંત સ્કોટલેન્ડ અને નોર્વે જેવી ટીમો 1998 પછી પહેલીવાર આ મોટા મંચ પર વાપસી કરી રહી છે. વધુ ટીમો હોવાનો અર્થ છે વધુ બ્રોડકાસ્ટિંગ અને ફીફાની વધુ કમાણી.
3. નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં બદલાવ
આ વખતે વધુ ટીમો હોવાના કારણે ટૂર્નામેન્ટના માળખામાં પણ મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. જૂના ફોર્મેટમાં આઠ ગ્રૂપની ટોપ બે ટીમો સીધી 'રાઉન્ડ ઓફ 16' માં પહોંચતી હતી. 2026ના ફોર્મેટમાં ટીમોને 12 ગ્રૂપમાં (દરેકમાં 4 ટીમો) વહેંચવામાં આવી છે. આનાથી નોકઆઉટ સ્ટેજનું કદ વધીને "રાઉન્ડ ઓફ 32" થઈ ગયું છે. એકંદરે ફેન્સને 104 મેચો જોવા મળશે, જ્યારે 2022માં માત્ર 64 મેચો જ રમાઈ હતી.
દરેક ગ્રૂપની ટોપ બે ટીમોની સાથે-સાથે ત્રીજા સ્થાને રહેનારી 8 સર્વશ્રેષ્ઠ ટીમો પણ આગળના રાઉન્ડમાં ક્વોલિફાય કરશે. આ નિયમ ફૂટબોલની મોટી ટીમો માટે એક સુરક્ષા કવચ જેવો છે. ઉદાહરણ તરીકે, જર્મની જેવી ટીમ જે 2022માં પોતાના ગ્રૂપમાં ત્રીજા સ્થાને રહેવાને કારણે બહાર થઈ ગઈ હતી, તે આ નવા સેટઅપમાં સરળતાથી નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચી શકી હોત. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, નાના દેશો ગોલ બચાવવા અને ડિફેન્સિવ રમતને વધુ પ્રાધાન્ય આપશે, કારણ કે આગળ વધવા માટે 'ગોલ ડિફરન્સ' નિર્ણાયક સાબિત થશે.
4. હાઇડ્રેશન બ્રેકનો નવો નિયમ
ઉત્તર અમેરિકાના કાળઝાળ ઉનાળા દરમિયાન રમવાનો અર્થ એ છે કે, ટીમોએ ભારે ગરમી અને ભેજવાળા વાતાવરણનો સામનો કરવો પડશે. ખેલાડીઓના સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવા માટે ફીફાએ એક અભૂતપૂર્વ નિયમ રજૂ કર્યો છે. દરેક મેચમાં ઘણી વખત નિર્ધારિત 'હાઇડ્રેશન બ્રેક' (પાણી પીવા માટેનો બ્રેક) આપવામાં આવશે. આ નીતિ તમામ 104 મેચો માટે ફરજિયાત રહેશે, જેથી રમત દરમિયાન ખેલાડીઓ રિફ્રેશ રહી શકે.
મેચના દરેક હાફમાં રમત શરૂ થયાની બરાબર 22 મિનિટ પછી ત્રણ મિનિટનો ફરજિયાત બ્રેક લેવામાં આવશે. જો કે, ભૂતકાળમાં પણ અતિશય ગરમ હવામાનમાં 'કૂલિંગ બ્રેક'નો ઉપયોગ થતો હતો, પરંતુ હવે તેને તમામ મેચો માટે લાગુ કરી દેવાયો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ હાઇડ્રેશન બ્રેક બ્રોડકાસ્ટિંગ નેટવર્ક્સ માટે મોટી કમાણીનો સ્ત્રોત પણ બનશે. ફીફાએ બ્રોડકાસ્ટર્સને આ બ્રેક દરમિયાન જાહેરાતો બતાવવાની મંજૂરી આપી છે. નેટવર્ક્સ પાસે દરેક બ્રેક વખતે જાહેરાતો માટે લગભગ બે મિનિટનો સમય હશે, જે દરેક મેચ દરમિયાન 30 સેકન્ડની આઠ વધારાની જાહેરાતો માટે નવી તક ખોલશે.
5. VAR હવે વધુ ઝડપી બનશે
મેદાન પર ફેન્સની ધીરજની કસોટી કરતા વિરામ માત્ર હાઇડ્રેશન બ્રેક પૂરતા સીમિત નહીં રહે. વીડિયો આસિસ્ટન્ટ રેફરી (VAR) હવે નવો નથી રહ્યો, પરંતુ 2026 વર્લ્ડ કપમાં રિપ્લે ઓફિશિયલ્સને રમતના વધુ જટિલ પાસાઓની સમીક્ષા કરવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. રેડ કાર્ડ, હેન્ડબોલ અને પેનલ્ટી કિકથી આગળ વધીને હવે VAR સક્રિયપણે એ પણ તપાસશે કે કોર્નર કિક કે ગોલ કિક માટે રેફરીનો નિર્ણય સાચો છે કે નહીં, શરત માત્ર એટલી જ કે ભૂલ "સ્પષ્ટ અને દેખીતી" (clear and obvious) હોવી જોઈએ. ફૂટબોલ જગતમાં "સ્પષ્ટ અને દેખીતી" ની વ્યાખ્યા પહેલેથી જ વિવાદાસ્પદ રહી છે, તેથી આ નિયમ ટૂર્નામેન્ટના અંત સુધી રમત નિષ્ણાતો અને ફેન્સ વચ્ચે ભારે ચર્ચા જગાવશે તે નક્કી છે.
VAR (વીડિયો આસિસ્ટન્ટ રેફરી) શું છે?
VAR એ મેચ ઓફિશિયલ્સની એક ટીમ છે. તે ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન મેદાન પરના રેફરીથી થયેલી સ્પષ્ટ ભૂલો અને ગંભીર ઘટનાઓ, જે જોવાની રહી ગઈ હોય, તેને સુધારવા માટે વીડિયો ફૂટેજ અને કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે.