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Explained: શું 2 વારની ચેમ્પિયન ટીમ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થશે? જાણો આઈસીસી ક્વોલિફિકેશનનું ગણિત!

ODI World Cup 2027 Full Qualification Rules: વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે 2027ના વિશ્વકપમાં સીધો પ્રવેશ મેળવવાનું કામ મુશ્કેલ બની ગયું છે. જાણો આઈસીસી રેન્કિંગનું શું છે ગણિત અને કઈ રીતે ભારત વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને અફઘાનિસ્તાન વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ સિરીઝ બે ટીમોના ભાગ્યનો નિર્ણય કરશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:16 PM IST
Explained: શું 2 વારની ચેમ્પિયન ટીમ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થશે? જાણો આઈસીસી ક્વોલિફિકેશનનું ગણિત!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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