/Explained: શું 2 વારની ચેમ્પિયન ટીમ 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થશે? જાણો આઈસીસી ક્વોલિફિકેશનનું ગણિત!

ODI World Cup 2027 Full Qualification Rules: ક્રિકેટના મહાકુંભ વનડે વિશ્વકપમાં એન્ટ્રીને લઈને લડાઈ રસપ્રદ બની ગઈ છે. 2027મા 14 ટીમો ટૂર્નામેન્ટમાં રમશે. અત્યાર સુધી 8 ટીમોએ જગ્યા બનાવી લીધી છે. ભારત સહિત મોટા ભાગની મોટી ટીમોનું સ્થાન નક્કી છે, પરંતુ બે વખતની ચેમ્પિયન વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ફરી ફસાયું છે. તે 2023મા પ્રથમવાર વિશ્વકપ રમી શક્યું નહોતું. હવે લાગે છે કે ટીમ ફરી તે માર્ગે ચાલી રહી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે વિશ્વકપ રમવાનો માર્ગ મુશ્કેલ બની ગયો છે. 2027 વિશ્વકપ માટે સીધો પ્રવેશ કરવાની તેની આશા આઈસીસી રેન્કિંગ ટક-ઓફ પહેલા હવામાં લટકી છે.
આઈસીસીએ વનડે રેન્કિંગના માધ્યમથી ડાયરેક્ટ ક્વોલિફિકેશન માટે 30 સપ્ટેમ્બર, 2026ની સમયમર્યાદા નક્કી કરી છે. રેન્કિંગમાં ટોપ-8 દેશો સીધા ટૂર્નામેન્ટ માટે ક્વોલીફાઈ કરશે. યજમાન દેશોને પણ સીધો પ્રવેશ મળી રહ્યો છે. બાકીની ટીમો વિશ્વકપ ક્વોલીફાયર રમશે. જેનું આયોજન 22 ફેબ્રુઆરીથી 23 માર્ચ 2027 સુધી થવાનું છે.
રેન્કિંગમાં ક્યા સ્થાને છે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ?
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વર્તમાનમાં વનડે રેન્કિંગમાં 10મા સ્થાન પર છે અને સમયમર્યાદા પહેલા તેની પાસે માત્ર બે મેચ બાકી છે. બંને સપ્ટેમ્બરમાં ભારત વિરુદ્ધ રમાશે. પરંતુ ભારત વિરુદ્ધ બે જીત પણ તેને ટોપ-8મા પહોંચાડી શકશે નહીં. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનું ભાગ્ય અફઘાનિસ્તાન અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે રમાનારી પાંચ મેચની વનડે સિરીઝ પર નિર્ભર કરે છે. અફઘાનિસ્તાન આઠમાં અને આયર્લેન્ડ 12મા સ્થાને છે. જો આયર્લેન્ડ 4-1 કે 5-0થી સિરીઝ જીતે છે, તો વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ભારતને બંને મેચમાં હરાવી ટોપ-8મા જગ્યા બનાવી શકે છે.
જો અફઘાનિસ્તાન જીતે તો શું થશે?
જો અફઘાનિસ્તાન આ સિરીઝ જીતે છે તો સમીકરણ સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જશે. આ પરિણામ રેન્કિંગમાં અફઘાનિસ્તાનની સ્થિતિ વધુ મજબૂત કરશે, જેનાથી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે સીધો પ્રવેશ મેળવવો મુશ્કેલ બની જશે. એક તરફ ક્વોલીફિકેશન અભિયાનની સંભાવના કેરેબિયન ક્રિકેટને તેની દર્દનાક યાદો તાજી કરાવશે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 2023ના વનડે વિશ્વકપમાં પ્રવેશ મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું, જ્યારે હરારેમાં ક્વોલીફાયર દરમિયાન નેધરલેન્ડ સામે સુપર ઓવરમાં તેણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ પ્રથમવાર હતું જ્યારે બે વખતની ચેમ્પિયન ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર રહી હતી.
શું ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે?
આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે તેણે ક્વોલીફાઇંગ માર્ગ અપનાવવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ 2019ના વિશ્વકપ માટે પણ સીધો પ્રવેશ મેળવવાથી ચુકી ગયું હતું, કારણ કે તે 30 સપ્ટેમ્બર 2017ની કટ-ઓફ તારીખ સુધી આઈસીસીના ટોપ-8માથી બહાર હતું. ત્યારબાદ તેણે ક્વોલીફાયર ટૂર્નામેન્ટ જીતી અને વિશ્વકપમાં જગ્યા બનાવી હતી.