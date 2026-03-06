Explainer: સેલિબ્રિટીઓને પણ મેચ જોવા માટે ટિકિટ ખરીદવી પડે છે? સત્ય જાણીને ચોકી જશો

Prev
Explainer: જ્યારે તમે ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન સેલિબ્રિટીઓને જુઓ છો, ત્યારે શું તમને આશ્ચર્ય થાય છે કે શું તેઓ સામાન્ય લોકોની જેમ ટિકિટ ખરીદે છે? કે તેમના માટે કોઈ અલગ સુવીધા હોય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 06, 2026, 03:04 PM IST
Explainer: તમે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપના બીજા સેમિફાઇનલ દરમિયાન મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં સેલિબ્રિટીઓને આનંદ માણતા જોયા હશે. તો, શું તમારા મનમાં આ પ્રશ્ન આવ્યો છે, શું રણબીર કપૂર, આલિયા ભટ્ટ અને વરુણ ધવન જેવા સ્ટાર્સને સામાન્ય લોકોની જેમ ટિકિટ ખરીદવી પડે છે, કે તેમને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે? ચાલો તેના જવાબ વિશે જાણીએ.

તેઓ ટિકિટ કેવી રીતે મેળવે છે?

સેલિબ્રિટીઓ ઘણીવાર મોટી મેચોમાં હાજરી આપે છે. મેચમાં હાજરી આપવી એ માત્ર એક શોખ નથી, તે આયોજકો માટે એક મુખ્ય માર્કેટિંગ સાધન પણ છે. આ જ કારણ છે કે મોટાભાગના મોટા સ્ટાર્સને ટિકિટ ખરીદવાની જરૂર નથી, તેમને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે.

આમંત્રણ કોણ આપે છે?

આયોજકો અથવા ક્રિકેટ બોર્ડ (જેમ કે BCCI) સેલિબ્રિટીઓને આમંત્રણ આપે છે. આમંત્રિત સેલિબ્રિટીઓ ઘણીવાર 'પ્રેસિડેન્ટ્સ બોક્સ' અથવા 'કોર્પોરેટ બોક્સ'માં બેસે છે, જ્યાં ખાવા-પીવાથી લઈને ગોપનીયતા સુધીની દરેક વસ્તુની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

બ્રાન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું

જો કોઈ અભિનેતા કોઈ બ્રાન્ડની જાહેરાત કરી રહ્યો હોય અને તે બ્રાન્ડ મેચને સ્પોન્સર કરી રહી હોય, તો સેલિબ્રિટીએ મેચમાં તે બ્રાન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, રણવીર, રિયા ચક્રવર્તી અને આલિયા ભટ્ટે ભારત વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ દરમિયાન સ્પોન્સર્ડ ટી-શર્ટ પહેર્યા હતા.

સેલિબ્રિટી ટિકિટ કેવી રીતે બુક કરે છે?

જો સેલિબ્રિટી મેચમાં હાજરી આપવા માંગતા હોય પરંતુ તેમને આમંત્રણ ન મળ્યું હોય, તો તેઓ પોતે ટિકિટ બુક કરાવતા નથી. તેમના મેનેજરો સીધા ક્રિકેટ બોર્ડના અધિકારીઓ સાથે વાત કરે છે.

સારાંશ

સેલિબ્રિટી ટિકિટ ખરીદતા નથી. BCCI તેમને લોકોના ધ્યાન માટે આમંત્રણ આપે છે, અને બ્રાન્ડ્સ લાખો દર્શકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા અને તેમની બ્રાન્ડને પ્રમોટ કરવા માટે સેલિબ્રિટીઓને મેચમાં આમંત્રિત કરે છે.

 

