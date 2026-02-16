Explainer : જો પાકિસ્તાન નામિબિયા સામે પણ હારી જાય તો શું થશે ? સુપર-8માં પહોંચવા શું કરવું પડશે, જાણો A to Z
Pakistan Super-8 Qualification Scenario : ટીમ ઈન્ડિયા સામે કારમી હાર થયા બાદ પાકિસ્તાન માટે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાનો ખતરો વધી ગયો છે. એવી પણ શક્યતા છે કે ટીમ સતત બીજી વખત સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય ના પણ થઈ શકે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, પાકિસ્તાન માટે સુપર-8ની રાહ કેટલી મુશ્કેલ છે.
Pakistan Super-8 Qualification Scenario : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ સ્ટેજમાં સતત બે મેચ જીત્યા બાદ ત્રીજી મેચમાં પાકિસ્તાનનો સામનો ભારત સામે થયો. 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક બ્લોકબસ્ટર મેચની અપેક્ષા હતી. જો કે, પાકિસ્તાનને ભારત સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હાર સાથે પાકિસ્તાનનો ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાનો ખતરો વધી ગયો છે.
પાકિસ્તાન માટે સુપર-8ની રાહ મુશ્કેલ
ભારતીય ટીમ સામેની હાર બાદ પાકિસ્તાનની સુપર-8માં પહોંચવાની રાહ વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ છે. પાકિસ્તાન ગ્રુપ Aમાં છે. પાકિસ્તાન ઉપરાંત ગ્રુપમાં ચાર અન્ય ટીમો છે. પાંચ ટીમોમાંથી ફક્ત બે જ સુપર-8 માટે ક્વોલિફાય થશે. ભારત ક્વોલિફાય થયું છે અને એક ટીમ બહાર થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ થયો કે હવે ત્રણ ટીમો સુપર-8 માટે લડશે અને જો પાકિસ્તાન આ યુદ્ધ હારી જશે, તો તે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જશે.
પાકિસ્તાન માટે કરો યા મરો મેચ
પાકિસ્તાનને હવે અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં નામિબિયાને હરાવવું પડશે. જીતશે તો છ પોઈન્ટ સાથે સુપર 8માં સ્થાન મેળવશે, જ્યારે હાર તેને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી દેશે. નામિબિયા પહેલાથી જ સુપર 8ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, જેના કારણે તેની પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી. એકંદરે પાકિસ્તાનનો આગામી મેચ કરો યા મરો બની ગઈ છે.
જો પાકિસ્તાન હારી જશે તો...
નેધરલેન્ડ્સ તેની ત્રણ મેચમાંથી એક જીતીને ચોથા સ્થાને છે અને નામિબિયા ત્રણ મેચ હાર્યા પછી બહાર થઈ ગઈ છે અને છેલ્લા સ્થાને છે. જોકે, યુએસએ, પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ આ ગ્રુપમાંથી સુપર માં આગળ વધવાની રેસમાં છે. હવે પરિસ્થિતિ એ છે કે જો પાકિસ્તાન તેની અંતિમ મેચમાં નામિબિયા સામે હારી જાય છે, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે, કારણ કે યુએસએનો નેટ રન રેટ વધુ સારો છે.
નેધરલેન્ડ પણ હજુ રેસમાં
નેધરલેન્ડ પણ સુપર 8ની રેસમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર નથી થયું. જો કે, તેને તેના નેટ રન રેટને યુએસએ જેટલો સુધારવા માટે તેની અંતિમ મેચમાં ભારત સામે મોટી જીત નોંધાવવી પડશે. આ ઉપરાંત તેને નામિબિયાની ટીમ પાકિસ્તાનને હરાવે તે માટે પણ પ્રાર્થના કરવી પડશે.
નેધરલેન્ડના ત્રણ મેચમાંથી બે પોઈન્ટ છે અને તેનો નેટ રન રેટ -1.352 છે. ગ્રુપ Aમાં ફક્ત બે મેચ બાકી છે. ભારત-નેધરલેન્ડ્સ મેચ બુધવાર, 18 ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. પાકિસ્તાન-નામિબિયા મેચ પણ 18મીએ કોલંબોના સિંહાલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે યોજાશે.
ગ્રુપ Aમાં ભારત ટોપ પર
ભારત હાલમાં ગ્રુપ Aમાં ત્રણ મેચ જીતીને આગળ છે અને સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થયું છે. યુએસએ ગ્રુપમાં બીજા ક્રમે છે, તેણે તેની ચાર મેચમાંથી બે જીતી અને બે હારી છે. યુએસએની બધી લીગ મેચ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. જોકે, યુએસએનો નેટ રન રેટ પાકિસ્તાન કરતા સારો છે, કારણ કે પાકિસ્તાન ત્રણ મેચ પછી ચાર પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. યુએસએનો નેટ રન રેટ પોઝિટિવ ઝોનમાં છે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો નેગેટિવ ઝોનમાં છે.
ગ્રુપ-Aની વર્તમાન સ્થિતિ
- ભારત (IND) - 3 મેચ, 3 જીત, 6 પોઈન્ટ, NRR +3.050 (સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય)
- યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (USA) - 4 મેચ, 2 જીત, 4 પોઈન્ટ, NRR +0.787
- પાકિસ્તાન (PAK) - 3 મેચ, 2 જીત, 4 પોઈન્ટ, NRR -0.403
- નેધરલેન્ડ (NED) - 3 મેચ, 1 જીત, 2 પોઈન્ટ
- નામિબિયા (NAM) - 3 મેચ, 0 જીત, 0 પોઈન્ટ, NRR -2.443 (બહાર)
જો મેચ રદ થાય તો...
જો પાકિસ્તાન નામિબિયાને માત્ર એક રનથી પણ હરાવે છે, તો પણ તેઓ 6 પોઈન્ટ સાથે સુપર 8 માટે ક્વોલિફાય થઈ જશે. જો કોઈ કારણોસર નામિબિયા સામેની મેચ રદ થાય છે, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈનેટ મળશે, આવી સ્થિતિમાં પાકિસ્તાની ટીમ 5 પોઈન્ટ સાથે સુપર-8માં પહોંચી જશે.
