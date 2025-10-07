Prev
101, 101*, 171*, 101... આ બેટ્સમેન ખતરનાક ફોર્મમાં, 29 વર્ષ બાદ વિશ્વ ક્રિકેટમાં બન્યો આ રેકોર્ડ

Cricket Records : દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટ્સમેન તાઝમીન બ્રિટ્સે 6 ઓક્ટોબરે એક મોટો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તાઝમીને ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચમાં ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:50 AM IST

Cricket Records : દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટ્સમેન તાઝમીન બ્રિટ્સે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા સોમવારે ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તાઝમીને માત્ર 86 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે સદી ફટકારી છે. તાઝમીને 101 રન બનાવ્યા. આ છેલ્લી પાંચ મેચમાં તેની ચોથી સદી છે અને 2025માં તેની પાંચમી સદી છે.

એક કેલેન્ડર વર્ષમાં પાંચ સદી

2025માં આ બ્રિટ્સની પાંચમી ODI સદી હતી. તેણીએ મહિલા ક્રિકેટમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તાઝમીને ભારતની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાને પાછળ છોડી દીધી. મંધાનાએ અગાઉ 2024 અને 2025માં ચાર સદી ફટકારીને આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. જો કે, આ વર્લ્ડ કપમાં તેની પાસે તાજમીનની બરાબરી કરવાની અને તેને પાછળ છોડી દેવાની તક હશે.

છેલ્લા 5 ODIમાં તાઝમીનનું પ્રદર્શન

101 (89 બોલ) - ન્યુઝીલેન્ડ સામે - ઇન્દોર
5 (7 બોલ) - ઇંગ્લેન્ડ સામે - ગુવાહાટી
171* (141 બોલ) - પાકિસ્તાન સામે - લાહોર
101* (121 બોલ) - પાકિસ્તાન સામે - લાહોર
101 (91 બોલ) - વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે - કેવ હિલ

તાઝમીને સૌથી ઝડપી 7 સદી ફટકારી

તાઝમીન મહિલા ક્રિકેટમાં સાત ODI સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી પણ બની. તેણે આ સિદ્ધિ માત્ર 41 ઇનિંગ્સમાં હાંસલ કરી. દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટ્સમેને ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મેગ લેનિંગનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો. ઇંગ્લેન્ડની ટેમી બ્યુમોન્ટ અને ન્યુઝીલેન્ડની સુઝી બેટ્સે અનુક્રમે 62 અને 81 ઇનિંગ્સમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું હતું.

29 વર્ષ બાદ બન્યો આ રેકોર્ડ 

તાઝમિને દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ODI ક્રિકેટમાં પણ એક ખાસ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું. તે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં પાંચ સદી ફટકારનારી બીજી આફ્રિકન બેટ્સમેન બની. અગાઉ, આ રેકોર્ડ મહાન પુરુષ ક્રિકેટર ગેરી કર્સ્ટનના નામે હતો. યોગાનુયોગ, કર્સ્ટને 1996માં 6 ઓક્ટોબરે પોતાની પાંચમી સદી ફટકારી હતી. હવે 2025માં તાઝમિને તે જ તારીખે પોતાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી.

દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્રભાવશાળી જીત

તાઝમિનની સદીએ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમને શાનદાર વિજય મેળવવામાં મદદ કરી. આ ટુર્નામેન્ટની તેમની પહેલી જીત છે. તેઓ તેમની પાછલી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે હારી ગયા હતા. બીજી તરફ ઓસ્ટ્રેલિયા પછી ન્યુઝીલેન્ડને હવે આફ્રિકન ટીમ સામે પહેલી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડ માટે કેપ્ટન સોફી ડેવિને તેની 300મી મેચમાં 98 બોલમાં 85 રન બનાવ્યા. તેની ટીમ 47.5 ઓવરમાં 231 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 40.5  ઓવરમાં 4 વિકેટે 234 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. તાઝમિને 101 અને સુને લુસે અણનમ 83 રન બનાવ્યા. આ જીત સાથે આફ્રિકન ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.

