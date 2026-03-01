ફખર ઝમાનની આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે, નહીં તો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું હોત !
Pakistan vs Sri Lanka : પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને હરાવ્યું તો ખરી, પરંતુ પવન રત્નાયકેનો કેચ છોડવો ભારે પડી ગયો. રત્નાયકેની 58 રનની ઇનિંગે શ્રીલંકાને 147 રન સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી, જેના કારણે પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ ન્યુઝીલેન્ડ કરતા ઓછો રહ્યો અને પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું.
Pakistan vs Sri Lanka : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના સૌથી મોટા અપસેટ અને રોમાંચ વચ્ચે પલ્લેકેલેમાં એક કહાની લખાઈ જેણે લાખો પાકિસ્તાની ચાહકોના દિલ તોડી નાખ્યા. પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને 65 રનથી હરાવીને મેચ જીતી લીધી, પરંતુ તે સેમિફાઇનલ યુદ્ધ હારી ગયું, જેના માટે તેઓએ રનનો પહાડ ઉભો કર્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડને પછાડવા માટે પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને 147 રન સુધી જ સીમિત રાખવાનું હતું, પરંતુ એક કેચ અને શ્રીલંકાના બે બેટ્સમેનોની લડાયક ઇનિંગ્સે બાજી પલટી નાખી.
ફખર ઝમાનને છોડ્યો કેચ અને સેમિફાઇનલ સપનું ખતમ
પાકિસ્તાનની જીત અને હાર વચ્ચેનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ ફખર ઝમાને છોડેલો એક કેચ હતો. પવન રત્નાયકે નસીમ શાહના બોલ પર સ્કૂપ શોટ રમ્યો, બોલ શોર્ટ ફાઇન લેગ તરફ હવામાં હતો. ફખર ઝમાન કેચ લેવા માટે ડાઇવ મારી અને બોલ હાથમાં પણ આવી ગયો, પરંતુ તે પકડી ના શક્યો. તે સમયે રત્નાયકે સેટ થઈ રહ્યો હતો. જીવનદાન મળ્યા પછી રત્નાયકે 58 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમી. જો ફખરે તે કેચ લીધો હોત, તો શ્રીલંકાનો મિડલ ઓર્ડર તૂટી ગયો હોત અને પાકિસ્તાન તેમને 147 રનમાં ઓલઆઉટ કરવામાં સફળ રહ્યું હોત.
પવન રત્નાયકે પાકિસ્તાનની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું
આખી ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ આજે પવન રત્નાયકે અને કામિલ મિશ્રાનો આભાર માનતી હશે. આ બંનેએ માત્ર બહાદુરીથી પાકિસ્તાની બોલરોનો સામનો કર્યો જ નહીં પરંતુ શ્રીલંકાના સ્કોરને 200ની પાર પણ પહોંચાડ્યો. પવન રત્નાયકે 58 રનની લડાયક ઇનિંગ રમી, જેનાથી પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ (NRR) ખોરવાઈ ગયો. રત્નાયકે સાથે મળીને કામિલ મિશ્રાએ એક ભાગીદારી બનાવી જેણે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની પાકિસ્તાનની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું.
જીતવા છતાં સેમિફાઇનલની રેસ હારી ગયું પાકિસ્તાન
પાકિસ્તાને પહેલા બેટિંગ કરતા 212 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ફખર ઝમાને પોતે 42 બોલમાં 84 રન બનાવીને પાકિસ્તાનને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું હતું, પરંતુ ક્રિકેટની વિડંબનામાં તો જુઓ, જે બેટ્સમેન ટીમને વિશાળ સ્કોર સુધી લઈ ગયો હતો, તેણે જ એક કેચ છોડ્યો અને ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ. પાકિસ્તાન 65 રનથી મેચ જીતી શક્યું નહીં, જેના કારણે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટના આધારે સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું.
