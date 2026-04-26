યુવતીએ ખેંચ્યો અભિષેક શર્માનો હાથ, વીડિયો થયો વાયરલ, ખેલાડીઓની સુરક્ષા પર ઉઠ્યા સવાલ

હોમSports

Abhishek Sharma : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના સ્ટાર ખેલાડી અભિષેક શર્માની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક સામે આવી છે. જયપુરમાં ટીમ હોટલમાંથી બહાર નીકળતી વખતે એક યુવતીએ તેનો હાથ પકડીને તેને પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, આ ઘટનાનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 26, 2026, 01:43 PM IST
  • અભિષેક શર્માની સુરક્ષામાં મોટી ચૂક
  • અજાણી યુવતીએ ખેંચ્યો અભિષેક શર્માનો હાથ
  • ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર થયો વાયરલ 

Abhishek Sharma : 25 એપ્રિલના રોજ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે IPL 2026ની 36મી મેચ રમાઈ હતી. મેચ માટે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ રાજસ્થાન પહોંચી હતી. આ દરમિયાન ટીમ હોટલની બહાર સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્મા સાથે એક વિચિત્ર ઘટના બની. આ ઘટનાનો એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મેદાનની બહારની આ વિચિત્ર ઘટનાએ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી છે. 

અજાણી યુવતીએ અભિષેક શર્માનો હાથ ખેંચ્યો 

આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે અભિષેક શર્મા ટીમના બાકીના ખેલાડીઓ સાથે ટીમ હોટલમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો હતો. તે સમયે એક યુવતીએ અભિષેક શર્માનો હાથ પકડી લીધો હતો અને તેને પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો. યુવતીની હરકતથી અભિષેક અસ્વસ્થ દેખાતો હતો. જો કે, હોટેલમાં હાજર સુરક્ષા ગાર્ડ્સે તરત જ દરમિયાનગીરી કરી અને તેનો હાથ છોડાવ્યો હતો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

 

टीम होटल से जब निकल रही थी अभिषेक शर्मा बाहर निकलते हैं और

एक लड़की जबरदस्ती अभिषेक शर्मा का हाथ पकड़ कर खींचती है

शर्मा जीकी दीवानगी लड़कियों में बहुत ज्यादा है pic.twitter.com/ma5JN7LcNV

— Prem singh meena (@TATUPREM5555) April 26, 2026

સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ 

આ વીડિયો સામે આવ્યા પછી ચાહકોના વર્તન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે ખેલાડીની પ્રશંસા કરવાનો મતલબ એ નથી કે તેમના અંગત જીવનમાં દખલ કરવી જોઈએ, આ ઘટના સુરક્ષાનું ઉલ્લંઘન છે. એક યુઝર્સે કહ્યું કે આવા લોકો કેવી રીતે અને ક્યાંથી આવે છે ? જ્યારે બીજાએ લખ્યું આ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે તમારે કોઈનો હાથ પકડીને તેને ખેંચવો ન જોઈએ.

અભિષેક SRHના વિજયમાં મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમ્યો

રાજસ્થાન રોયલ્સ દ્વારા નિર્ધારિત 229 રનના વિશાળ ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે SRHને શરૂઆતમાં કોઈ દબાણનો અનુભવ થયો નહીં. ઇશાન કિશન (31 બોલમાં 74 રન) અને અભિષેક શર્મા (29 બોલમાં 57 રન)એ 132 રનની ધમાકેદાર ભાગીદારી કરી જેણે મેચનું પાસું સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું. તેઓએ પાવરપ્લે દરમિયાન રોયલ્સના બોલિંગ આક્રમણને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખ્યું. જોકે બંને સેટ બેટ્સમેન મિડલ ઓવરો દરમિયાન આઉટ થઈ ગયા હતા, હેનરિક ક્લાસેન અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના મૂલ્યવાન યોગદાનને કારણે SRHએ ફક્ત 18.3 ઓવરમાં ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

