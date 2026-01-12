મોટા સમાચાર ! આ મેચમાં ચાહકોને સ્ટેડિયમમાં નહીં મળે એન્ટ્રી, જાણો શું છે કારણ
WPL 2026 : મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2026માં 15 જાન્યુઆરીએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને UP વોરિયર્સ વચ્ચે મેચ રમાશે. આ મેચ દરમિયાન દર્શકોને સ્ટેડિયમમાં એન્ટ્રી મળવાની શક્યતા ઓછી છે. આની પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Trending Photos
WPL 2026 : મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026) 9 જાન્યુઆરીએ શરૂ થઈ હતી. અત્યાર સુધીમાં ચાર મેચ રમાઈ ચૂકી છે. પહેલી મેચથી જ સ્ટેડિયમમાં દર્શકોની સારી સંખ્યા જોવા મળી છે. દરમિયાન ટુર્નામેન્ટની કેટલીક મેચો અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. WPL 2026 દરમિયાન દર્શકોને એક દિવસ માટે સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.
આ અઠવાડિયે WPL 2026ની એક મેચ બંધ દરવાજે રમાશે, જેનો અર્થ છે કે દર્શકો સ્ટેડિયમમાંથી મેચનો આનંદ માણી શકશે નહીં. આ પાછળનું મુખ્ય કારણ નવી મુંબઈમાં 15 જાન્યુઆરીએ યોજાનારી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓ છે. આ ચૂંટણીઓ માટે મોટી પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરવામાં આવશે. તેથી WPL દરમિયાન સ્ટેડિયમ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી મુશ્કેલ બનશે.
પોલીસે BCCIને જાણ કરી
ESPNcricinfoના એક અહેવાલ મુજબ, પોલીસે BCCIને જાણ કરી છે કે તેઓ WPL અને ચૂંટણીના દિવસે જરૂરી સુરક્ષા પૂરી પાડી શકશે નહીં. ચૂંટણી પહેલા અને પછીના આયોજન મુજબ એટલે કે 14 અને 16 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાનારી મેચો પણ દર્શકો વિના રમાશે કે નહીં તે હજુ સુધી ચોક્કસ નથી.
હાલમાં 14, 15 અને 16 જાન્યુઆરીની મેચોની ટિકિટ WPLના સત્તાવાર ઓનલાઈન ટિકિટિંગ પ્લેટફોર્મ પર વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી. આ મેચો પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. 14 જાન્યુઆરીએ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને UP વોરિયર્સ, 15 જાન્યુઆરીએ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને UP વોરિયર્સ અને 16 જાન્યુઆરીએ ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે મેચો રમાશે.
ચાહકોને લાગી શકે છે ઝટકો
WPL 2026નું શેડ્યૂલ ગયા વર્ષે 29 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે ચૂંટણીની તારીખ 15 ડિસેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે WPL સમિતિને ચૂંટણીની તારીખ નક્કી થયા પછી તરત જ જાણ કરવામાં આવી હતી. BCCIએ હજુ સુધી આ નિર્ણયની જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ ચાહકોને ઝટકો લાગી શકે છે. 15 જાન્યુઆરીએ યોજનાર મેચમાં ચોહકોને એન્ટ્રી મળવાની શક્યતા ઓછી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે