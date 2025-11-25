Prev
1000 રનનો અશક્ય રેકોર્ડ... તબાહીનું બીજું નામ હતુ આ બેટ્સમેન, 5 વર્ષમાં જ થઈ ગયો ગાયબ

Unique Cricket Record : T20 ફોર્મેટમાં ઘણા મહાન સ્ટાર્સ ઉભરી આવે છે અને પછી ગાયબ થઈ જાય છે. ક્રિકેટની દુનિયા ઝડપથી પરિવર્તનમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અમે તમને એક એવા જ બેટ્સમેન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે 1,000 રન બનાવવાનો અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ ધરાવે છે. છતાં આ ખેલાડીની કારકિર્દી માત્ર પાંચ વર્ષમાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:02 PM IST

1000 રનનો અશક્ય રેકોર્ડ... તબાહીનું બીજું નામ હતુ આ બેટ્સમેન, 5 વર્ષમાં જ થઈ ગયો ગાયબ

Unique Cricket Record : T20 ફોર્મેટમાં ઘણા મહાન સ્ટાર્સ ઉભરી આવે છે અને પછી ગાયબ થઈ જાય છે. અમે તમને એક આવા જ બેટ્સમેન વિશે આ લેખમાં જણાવીશું, જેના નામે ટી20માં સૌથી ઝડપી 1,000 રન બનાવવાનો અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ છે. છતાં આ ખેલાડીની કારકિર્દી પાંચ વર્ષમાં જ ખતમ થઈ ગઈ. આ ખેલાડીને હજુ પણ 1,000 રનના તેના પરાક્રમ માટે યાદ કરવામાં આવે છે.

T20માં સૌથી ઝડપી 1,000 રન

આપણે જે રેકોર્ડ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી ઝડપી 1,000 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ છે. ટેસ્ટ રમતી ટીમોની યાદીમાં બાબર આઝમ અને વિરાટ કોહલી જેવા મોટા નામો પણ શામેલ છે. પરંતુ આપણે જે બેટ્સમેનની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેનો રેકોર્ડ કોઈ તોડી શક્યું નથી. બાબર આઝમ બીજા નંબરે આવે છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડનો વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ડેવોન કોનવે ત્રીજા નંબરે છે.

આ રેકોર્ડનો કિંગ કોણ ?

અમે જે બેટ્સમેન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે ઇંગ્લેન્ડનો ડેવિડ મલાન છે. તમે તેનું નામ સાંભળ્યું હશે, પરંતુ ભાગ્યે જ કોઈ તેને યાદ કરે છે. મલાનના નામે ફક્ત 24 ઇનિંગ્સમાં સૌથી ઝડપી 1,000 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ છે. બાબર આઝમે આ સિદ્ધિ 26 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં મેળવી હતી. વિરાટ કોહલીએ 27 ઇનિંગ્સમાં T20માં 1,000 રન પૂરા કર્યા હતા.

મલાન 5 વર્ષમાં ગાયબ થઈ ગયો

મલાને 62 T20 રમી, 36.38ની સરેરાશ અને 132.49ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,892 રન બનાવ્યા. તેના નામે એક સદી અને 16 અડધી સદી છે અને હજુ પણ તે વિરોધી ટીમને તોડી પાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ગયા વર્ષે પરિસ્થિતિથી કંટાળીને મલાને ODI અને ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, કહ્યું કે તે T20 માટે રમશે. પરંતુ પસંદગીકારોએ તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું નહીં.
 

