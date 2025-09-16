Prev
Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:58 PM IST

આ છે દુનિયાના 5 ખુંખાર ફાસ્ટ બોલર, રોકેટની સ્પિડે ફેંકતા હતા BALL

Fastest Ball Record: ક્રિકેટમાં એકબીજાને ટક્કર આપે તેવા ઘણા બોલરો આવ્યા છે, જેમના બોલની સ્પિડ રોકેટ જેટલી ઝડપી હતી અને બેટ્સમેન માટે આવા બોલરોનો સામનો કરવો ખરાબ સપનાથી ઓછું નહોતું. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ ફાસ્ટ બોલરોનો ડર તે સમયના બેટ્સમેનોમાં જોવા મળતો હતો, જેના કારણે તેઓ સફળ બોલર બન્યા. આ બોલરો એક સમયે ખૂબ જ જાદુઈ હતા. સ્પિડના મામલામાં આ બોલરોનો કોઈ મુકાબલો નહોતો. આ લિસ્ટમાં એવા બોલરોનો સમાવેશ થાય છે જેમણે સૌથી વધુ સ્પિડે બોલિંગ કરી છે.

1. શોએબ અખ્તર
રાવલપિંડી એક્સપ્રેસ તરીકે જાણીતા શોએબ અખ્તરનું નામ આ લિસ્ટમાં ટોપ પર છે. આ દિગ્ગજ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંકી ચૂક્યો છે. આજ સુધી કોઈ બોલર શોએબ અખ્તરનો રેકોર્ડ તોડી શક્યો નથી. જે ​​આ રેકોર્ડની મહાનતા દર્શાવે છે. શોએબ અખ્તરે પાકિસ્તાન માટે 46 ટેસ્ટ મેચોમાં 25.7ની સરેરાશથી 178 વિકેટ લીધી છે. જ્યારે 163 વનડે મેચોમાં 24.98ની સરેરાશથી 247 વિકેટ લીધી છે.15 T20 મેચોમાં શોએબ અખ્તરે 22.74ની સરેરાશથી 19 વિકેટ લીધી છે. અખ્તરે 2003ના વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે પોતાના કરિયરની સૌથી ઝડપી બોલ ફેંક્યો હતો. આ બોલની સ્પિડ 161.3 કિમી પ્રતિ કલાક હતી. આ બોલરે પોતાના કરિયરમાં ઘણી વખત 150નો આંકડો પાર કર્યો હતો. જે ખૂબ જ મુશ્કેલ કહેવાય છે. આજે તે એક દિગ્ગજ બોલર છે.

2. બ્રેટ લી
સૌથી ફાસ્ટ બોલર તરીકે ઓળખાતા બ્રેટ લી આ લિસ્ટમાં બીજા નંબરે છે. ફાસ્ટ બોલર તરીકે બ્રેટ લીનું કરિયર સારું અને શાનદાર રહ્યું હતું. તેમના આંકડા જણાવે છે કે, બેટ્સમેન આ બોલરથી કેમ ડરતા હતા. તેમની સ્પિડ ખૂબ જ ફાસ્ટ હતી. બ્રેટ લીએ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે 76 ટેસ્ટ મેચોમાં 30.82ની સરેરાશથી 310 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે 221 ODI મેચોમાં બ્રેટ લીએ 23.36ની સરેરાશથી 380 વિકેટ લીધી હતી. આ સાથે તેમણે 25 T20 મેચોમાં 25.5ની સરેરાશથી 28 વિકેટ લીધી હતી. લીએ 2005માં બ્રિસ્બેનમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાના કરિયરનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંક્યો હતો. જેની ગતિ 161.1 કિમી પ્રતિ કલાક હતી. બ્રેટ લી ક્રિકેટ ઇતિહાસના સૌથી શાનદાર બોલરોની યાદીમાં સામેલ છે. જેના આંકડા તેમની મહાનતાની કહાની કહે છે.

3. શોન ટેટ
ઓસ્ટ્રેલિયાના શોન ટેટનું નામ આ લિસ્ટમાં ત્રીજા નંબરે છે. આ ફાસ્ટ બોલરનું કરિયર પણ ખૂબ જ મોટું ન રહ્યું હતું, પરંતુ તેમણે તેની ટૂંકા કરિયરમાં પણ તેની સ્પિડથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. જે તેના વિશે સ્પષ્ટપણે જણાવે છે. તેઓ મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં એક મહાન બોલર હતો. શોન ટેટે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 3 ટેસ્ટ મેચમાં 60.4ની સરેરાશથી માત્ર 5 વિકેટ લીધી હતી. પરંતુ 35 વનડેમાં તેમણે 23.56ની સરેરાશથી 62 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે 21 T20 મેચમાં તેમણે 21.04ની ઉત્તમ સરેરાશથી 28 વિકેટ પણ લીધી હતી. ટેટે ઇંગ્લેન્ડ સામે તેના કરિયરનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંક્યો હતો. જેની સ્પિડ 161.1 કિમી પ્રતિ કલાક હતી. ઇજાઓને કારણે આ ખેલાડીનું કરિયર મોટું રહ્યું ન હતું અને તેના કારણે તે ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ પણ કરતો જોવા મળ્યો હતો. ટેટ ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી બોલર હતો. તેમણે માત્ર 28 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ લીધી હતી.

4. જેફ થોમસન
આ લિસ્ટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર જેફ થોમસનનું નામ ચોથા ક્રમે છે. આ ખેલાડીએ વર્ષો સુધી પોતાની બોલિંગથી બેટ્સમેનોને પરેશાન કર્યા છે. તેમણે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાવ્યું છે. જેફના રેકોર્ડ પણ મહાન છે. જેફ થોમસને ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ માટે 51 ટેસ્ટ મેચમાં 28ની સરેરાશથી 200 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે 50 વનડે મેચના કરિયરમાં તેમણે 35.31ની સરેરાશથી 55 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે તેમની ઇકોનોમી 4.34 હતી. તેઓ તેમની સ્પિડ માટે જાણીતા છે. થોમસને 1975માં પર્થ ગ્રાઉન્ડ પર વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પોતાના કરિયરનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંક્યો હતો. તે સમયે તેમણે 160.6 કિમી પ્રતિ કલાકની સ્પિડે બોલ ફેંક્યો હતો. તેમનું નામ હજુ પણ ખૂબ આદરથી લેવામાં આવે છે. આ ખેલાડી મહાન હતો.

5. મિશેલ સ્ટાર્ક
હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના સિનિયર ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કનું નામ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે. મિશેલ સ્ટાર્ક આ લિસ્ટમાં સ્થાન મેળવનાર વર્તમાન સમયનો એકમાત્ર ફાસ્ટ બોલર છે. જે પોતાનામાં એક મોટી સિદ્ધિ છે. મિશેલ સ્ટાર્કે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે અત્યાર સુધીના કરિયરમાં 100 ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં તેમણે 27.02ની સરેરાશથી 402 વિકેટ લીધી છે. મિશેલ સ્ટાર્કે 127 વનડેમાં 23.40ની સરેરાશથી 244 વિકેટ અને 65 T20 મેચમાં 23.81ની સરેરાશથી 79 વિકેટ લીધી છે. મિશેલ સ્ટાર્કે 2015માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પોતાના કરિયરનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંક્યો હતો. જ્યારે મિશેલ સ્ટાર્કે 160.4 કિમી પ્રતિ કલાકની સ્પિડે બોલ ફેંક્યો હતો. સ્ટાર્ક હજુ પણ રમી રહ્યો છે.

