/સધી, ચેહર, ગોગા, સિકોતર માંના આશીર્વાદ... IPLમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી ફટકાર્યા બાદ મહેસાણાના છોકરાનું અનોખું સેલિબ્રેશન

Urvil Patel IPL Fastest Fifty : IPL 2026ની 53મી મેચમાં ઉર્વિલ પટેલે માત્ર 13 બોલમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કર્યા પછી તેણે પોતાના ખિસ્સામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢીને અનોખું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
Urvil Patel IPL Fastest Fifty : IPL 2026ની 53મી મેચમાં ઉર્વિલ પટેલે ઇતિહાસ રચ્યો. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમતા તેણે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે માત્ર 13 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી. આ સિદ્ધિ સાથે તે IPLના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રીતે ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી ફટકારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. ઉર્વિલ પટેલ મહેસાણાનો વતની છે, જે ગત IPL સિઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાયો હતો.
13 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી
આ મેચમાં ઉર્વિલ પટેલે શરૂઆતથી જ આક્રમક, ધમાકેદાર અભિગમ અપનાવ્યો. તેણે પોતાની ઇનિંગના પહેલા બોલ પર એક સિંગલ લીધો અને પછી આગામી ચાર બોલ પર સતત ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ પછી એક બોલ વાઈડ હતો અને પછીના ત્રણ બોલમાં તેણે બે છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકારીને લખનૌના બોલરોને ધોઈ નાખ્યા. ત્યારબાદ મોહમ્મદ શમીની ઓવરમાં એક સિક્સર અને એક સિંગલ લઈને તેણે 13 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પુરી કરી હતી.
Urvil Patel has written "This is for you papa" on that slip.🥹💛
ખિસ્સામાંથી ચિઠ્ઠી કાઢી સેલિબ્રેશન કર્યું
આ દરમિયાન એક ખાસ ક્ષણ જોવા મળી, ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી ફટકાર્યા બાદ ઉર્વિલ પટેલે પોતાના ખિસ્સામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢી. તેમાં લેખલું હતું, 'This is for you Papa', જેનો અર્થ છે કે તેણે આ ફિફ્ટી તેના પિતાને સમર્પિત કરી હતી, આ સાથે ચિઠ્ઠીમાં ગુજરાતીમાં લખેલું હતું, "સધી, જોગણી, ચેહર, ગોગા, સિકોતર માંના આશીર્વાદ" તેનું આ અનોખું અને ભાવુક સેલિબ્રેશન ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયું હતું.
Un-real Patel! 🤯
Joint-fastest 5️⃣0️⃣ in #TATAIPL history in just 1️⃣3️⃣ balls 👏👏
IPLમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી
IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટીનો રેકોર્ડ હવે ઉર્વિલ પટેલ અને યશસ્વી જયસ્વાલના નામે સંયુક્ત રીતે નોંધાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જયસ્વાલે IPL 2023 દરમિયાન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. તેણે કેએલ રાહુલનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો, જેણે 14 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી.
કેએલ રાહુલે આઈપીએલ 2018 દરમિયાન દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 14 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી. તે સમયે તે પંજાબ કિંગ્સ માટે રમી રહ્યો હતો. તો પેટ કમિન્સ અને રોમારિયો શેફર્ડે પણ માત્ર 14 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી છે. યુસુફ પઠાણ, સુનીલ નારાયણ, નિકોલસ પૂરન, જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક, વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા IPLમાં 15 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.