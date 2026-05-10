'સધી, ચેહર, ગોગા, સિકોતર માંના આશીર્વાદ... IPLમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી ફટકાર્યા બાદ મહેસાણાના છોકરાનું અનોખું સેલિબ્રેશન

Urvil Patel IPL Fastest Fifty : IPL 2026ની 53મી મેચમાં ઉર્વિલ પટેલે માત્ર 13 બોલમાં ફાસ્ટેસ્ટ ફિફ્ટી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે આ સિદ્ધિ હાંસલ કર્યા પછી તેણે પોતાના ખિસ્સામાંથી એક ચિઠ્ઠી કાઢીને અનોખું સેલિબ્રેશન કર્યું હતું. જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 10, 2026, 07:25 PM IST|Updated: May 10, 2026, 07:32 PM IST
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

