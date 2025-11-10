6,6,6,6,6,6,6,6... માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી, સુરતની ધરતી પર બન્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
Fastest Fifty In Ranji Trophy: અરૂણાચલ પ્રદેશના ખેલાડી આકાશ ચૌધરીએ સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી દીધી છે. રણજી ટ્રોફી મેચમાં આ ખેલાડીએ માત્ર 11 બોલમાં 8 સિક્સની મદદથી અડધી સદી ફટકારી હતી.
Trending Photos
Fastest Fifty In Domestic Cricket: ભારતના એક ખેલાડીએ એવો કમાલ કર્યો છે, જે અત્યાર સુધી કોઈ ખેલાડી કરી શક્યો નથી. અરૂણાચલ પ્રદેશ માટે રણજી ટ્રોફી મેચ રમી રહેલા આકાશ ચૌધરીએ મેઘાલય વિરુદ્ધ મેચમાં તોફાની અડધી સદી ફટકારી હતી. સુરતમાં રમાયેલી આ મેચમાં બેટરે 11 બોલમાં 8 સિક્સ સાથે અડધી સદી ફટકારી હતી. આ સાથે આકાશ ચૌધરીનું નામ ભારતીય ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટની રેકોર્ડ બુકમાં સામેલ થઈ ગયું છે.
11 બોલમાં તોફાની અડધી સદી
અરૂણાચલ પ્રદેશના ખેલાડી આકાશ ચૌધરી છઠ્ઠી વિકેટ પડ્યા બાદ બેટિંગ કરવા આવ્યો. આકાશે 14 બોલમાં અણનમ 50 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ આ બેટરે પોતાની અડધી સદી 11 બોલમાં પૂરી કરી હતી. આકાશ પહેલા ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ વેન વ્હાઇટના નામે હતો. આયર્લેન્ડના આ ખેલાડીએ વર્ષ 2012મા 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી.
🚨 Record Alert 🚨
First player to hit eight consecutive sixes in first-class cricket ✅
Fastest fifty, off just 11 balls, in first-class cricket ✅
Meghalaya's Akash Kumar etched his name in the record books with a blistering knock of 50*(14) in the Plate Group match against… pic.twitter.com/dJbu8BVhb1
— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 9, 2025
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પણ નથી થયો આવો કમાલ
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પણ, કોઈ પણ ખેલાડીએ 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી નથી. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહે 2007માં ઈંગ્લેન્ડ સામે 12બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. વનડેમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડી એબી ડી વિલિયર્સ અને કેરેબિયન ખેલાડી મેથ્યુ ફોર્ડના નામે છે. આ ખેલાડીઓએ વનડેમાં 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી છે. જોકે, આકાશ ચૌધરીએ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે