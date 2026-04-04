માત્ર 9 બોલમાં ફિફ્ટી... 8 છગ્ગા અને 520ની સ્ટ્રાઇક રેટ, આ ખતરનાક બેટ્સમેને T20માં મચાવી તબાહી

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsમાત્ર 9 બોલમાં ફિફ્ટી... 8 છગ્ગા અને 520ની સ્ટ્રાઇક રેટ, આ ખતરનાક બેટ્સમેને T20માં મચાવી તબાહી

Fastest 50 in T20 : ક્રિકેટ અનિશ્ચિતાનો ખેલ છે, ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. આ ખતરનાક બેટ્સમેને માત્ર 9 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:28 PM IST
  • આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટમાં માત્ર 9 બોલમાં ફિફ્ટી 
  • નેપાળના દીપેન્દ્ર સિંહ એરીના નામે છે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
  • એરીએ આ મેચમાં 520ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બનાવ્યા હતા રન

Fastest 50 in T20 : T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ નેપાળના ક્રિકેટરના નામે છે. જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં માત્ર 9 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી. આ ખતરનાક બેટ્સમેન સામે વિરોધી ટીમના બોલરો દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા હતા. આ બેટ્સમેને માત્ર 9 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો. 

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ નેપાળના ઓલરાઉન્ડર દીપેન્દ્ર સિંહ એરીના નામે છે. હાલમાં દીપેન્દ્ર સિંહ એરી T20 ક્રિકેટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ બંને ફોર્મેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ ધરાવે છે. 27 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ મંગોલિયા સામેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં નેપાળી ઓલરાઉન્ડર દિપેન્દ્ર સિંહ એરીએ માત્ર 9 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. દિપેન્દ્ર સિંહ એરી 10 બોલમાં 52 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. 

8 છગ્ગા અને 520ની સ્ટ્રાઇક રેટ

આ ઈનિંગ દરમિયાન દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ 8 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સાથે દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ ભારતના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહના અગાઉના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો, જેણે 2007માં ઇંગ્લેન્ડ સામે T20 વર્લ્ડ કપ 2007 મેચ દરમિયાન 12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. આ ઇનિંગ દરમિયાન દિપેન્દ્ર સિંહ એરીએ 520ની સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા.

ચીનના હાંગઝોઉમાં રમાયેલી આ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં મોંગોલિયાએ ટોસ જીતીને નેપાળને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા નેપાળે 20 ઓવરમાં 314/3નો સ્કોર બનાવ્યો. નેપાળે 20 ઓવરમાં મંગોલિયાને જીતવા માટે 315 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો. જવાબમાં મોંગોલિયન ટીમ 13.1 ઓવરમાં માત્ર 41 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આમ નેપાળે આ મેચમાં 273 રનના માર્જિનથી મોટી જીત નોંધાવી હતી. 

દીપેન્દ્ર સિંહ એરી કોણ છે ?

દીપેન્દ્ર સિંહ એરી નેપાળનો છે. દીપેન્દ્ર સિંહ એરીનો જન્મ 24 જાન્યુઆરી, 2000ના રોજ થયો હતો. તે પોતાની શાનદાર પાવર-હિટિંગ અને ઓફ-સ્પિન બોલિંગ માટે જાણીતો છે. આજ સુધી દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ 94 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 33.2ની સરેરાશ અને 140.45ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,125 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને 12 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 110 રન છે. વધુમાં દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 60 વિકેટો લીધી છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

