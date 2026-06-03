/ગજબ રેકોર્ડ ! માત્ર 2 મિનિટમાં જીત... T20માં ચમત્કારિક ચેઝ, શરૂ થતાં જ ખતમ થઈ મેચ

Unique Cricket Records : 31 મેના રોજ T20 લીગ IPLનું સમાપન થયું, જેમાં RCBએ ટાઇટલ જીત્યું. બે મહિના સુધી ચાલેલી આ ટુર્નામેન્ટમાં અનેક રેકોર્ડ બન્યા. જોકે, IPL સમાપ્ત થતાં જ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં એક એવો રેકોર્ડ બન્યો છે, જે કોઈ ચમત્કારથી ઓછો નથી. આ રેકોર્ડ પુરુષોની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નહીં, પરંતુ મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં બન્યો છે.
આ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો માત્ર 2 મિનિટમાં જ વિરોધી ટીમે ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો અને મેચ શરૂ થતાંની સાથે જ સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય તેવું લાગતું હતું. સામાન્ય રીતે, T20 મેચ લગભગ પાંચ કલાક ચાલે છે. જો કે, આ ચોક્કસ મેચ એક કલાકથી ઓછા સમયમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ.
UAE ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો
બુધવારે, UAE મહિલા ટીમે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ મહિલા પ્રીમિયર કપ દરમિયાન ઇતિહાસ રચ્યો. ટીમે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી ટાર્ગેટનો પીછો કરવામાં ચોથું સ્થાન મેળવ્યું. સાઉદી અરેબિયા મહિલા ટીમ સામે રમતી વખતે, UAE ટીમે ફક્ત પાંચ બોલમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો અને 10 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. ટાર્ગેટ એટલો નાનો હતો કે બેટ્સમેનોએ ફક્ત પાંચ બોલમાં જ તેને ચેઝ કરવામાં આવ્યો છે.
સાઉદી ટીમ 27 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ
આ મુકાબલામાં સાઉદી અરેબિયા ટીમ માત્ર 27 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ટીમનું પ્રદર્શન એટલું નિરાશાજનક હતું કે એક પણ બેટર બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. વધુમાં પાંચ બેટ્સમેન શૂન્ય રન પર આઉટ થયા. UAEના ત્રણ બોલરોએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી. UAE ટીમે ફક્ત પાંચ બોલમાં 28 રનના ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો અને માત્ર બે મિનિટમાં જ જીત નોંધાવી, જેના કારણે મેચ એક કલાકથી ઓછા સમયમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ.
સાઉદી ટીમની ઇનિંગ્સ
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, સાઉદી અરેબિયાની મહિલા ટીમે પ્રથમ છ ઓવરમાં માત્ર ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી અને 10મી ઓવર સુધીમાં ચાર વિકેટ ગુમાવીને 20 રનનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. જો કે, યુએઈના બોલરોએ પોતાની પકડ મજબૂત કરી અને સાઉદી ટીમ પત્તાની જેમ તૂટી ગઈ. ત્રણ બોલરોએ ટીમને કુલ 27 રનમાં ઓલઆઉટ કરી.