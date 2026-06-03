Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ગજબ રેકોર્ડ ! માત્ર 2 મિનિટમાં જીત... T20માં ચમત્કારિક ચેઝ, શરૂ થતાં જ ખતમ થઈ મેચ

ગજબ રેકોર્ડ ! માત્ર 2 મિનિટમાં જીત... T20માં ચમત્કારિક ચેઝ, શરૂ થતાં જ ખતમ થઈ મેચ

Unique Cricket Records : IPL સમાપ્ત થતાં જ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ મેચમાં એક એવો રેકોર્ડ બન્યો, જે કોઈ ચમત્કારથી ઓછો નથી. T20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ ટીમે માત્ર 2 મિનિટમાં રન ચેઝ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 03, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:59 PM IST
ગજબ રેકોર્ડ ! માત્ર 2 મિનિટમાં જીત... T20માં ચમત્કારિક ચેઝ, શરૂ થતાં જ ખતમ થઈ મેચ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કુવૈત એરપોર્ટ પર ઈરાનના ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાથી મચી તબાહી, એક ભારતીય નાગરિકનું મોત
Kuwait airport attack15 min ago
2
Jambusar Bulk Drug Park22 min ago
3
Unique Cricket Records39 min ago
4
education department51 min ago
5
Virat Vaibhav Conversation1 hr ago