/પિતા માળી, માતા મેડ... ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો કેવી રીતે બન્યા દુનિયાના સૌથી અમીર એથલીટ? કેટલી છે તેમની નેટવર્થ?

Cristiano Ronaldo Net Worth: સ્પેન સામે પોર્ટુગલની હાર સાથે જ મહાન ફૂટબોલરોની યાદીમાં સામેલ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની વર્લ્ડ કપ કરિયરનો અંત આવી ગયો. આ પહેલાથી જ નક્કી માનવામાં આવતું હતું કે, રોનાલ્ડો પોતાનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યા છે અને CR7એ સ્પેન સામેની મેચ પહેલા પોતે પણ કન્ફર્મ કર્યું હતું કે, આ તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ છે. રેકોર્ડ બુકમાં રોનાલ્ડોનું નામ નોંધાયેલું છે અને કેટલાય પાનાઓ પર અંકિત છે, પરંતુ આ પોર્ટુગીઝ સ્ટારના વર્લ્ડ કપની ટ્રોફીમાં હાથ ખાલી જ રહ્યા છે અને મંગળવારે તેમણે ભીની આંખો સાથે વિદાય લીધી.
ભલે રોનાલ્ડોના ખાતામાં વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી ન આવી શકી હોય, પરંતુ તેમણે ફૂટબોલ પર જે છાપ છોડી છે અને જે રીતે એક આખી પેઢીને પોતાના દીવાના બનાવ્યા છે, તેને ફેન્સ માટે ભૂલવું મુશ્કેલ હશે.
પિતા માળી, ગરીબીમાં વીતેલું જીવન
રોનાલ્ડો આજે દુનિયાના સૌથી અમીર ફૂટબોલર છે. તેમની પાસે અબજોની સંપત્તિ છે, પરંતુ અહીં સુધીની સફર તેમના માટે સરળ નહોતી. રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે, રોનાલ્ડોના પિતાને દારૂની લત હતી. રોનાલ્ડોના પિતા માળી (ગાર્ડનર) હતા અને માતા હાઉસ હેલ્પનું કામ કરતી હતી. ચાર ભાઈ-બહેનોમાં સૌથી નાના રોનાલ્ડો પતરાના છાપરાવાળા ઘરમાં રહેતા હતા. ઘર ચલાવવાની જવાબદારી માતાના ખભા પર હતી. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે જ્યારે તેઓ સ્કૂલ ગયા, ત્યારે પરિવર્તનની સ્ક્રિપ્ટ લખાવા લાગી.
રોનાલ્ડોએ માત્ર આઠ વર્ષની ઉંમરે ફૂટબોલ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. એવું કહેવાય છે કે, આ ખેલાડીએ 14 વર્ષની ઉંમરે પોતાના સ્કૂલ ટીચર પર ગુસ્સામાં ખુરશી ફેંકી દીધી હતી. જે બાદ તેમની માતાએ તેમના ગુસ્સાને ફૂટબોલ તરફ વાળવાનો નિર્ણય કર્યો. રિપોર્ટ્સ જણાવે છે કે, હોઝે ડિનિસ એવેરોએ જ ક્રિસ્ટિયાનોને આ દુનિયાથી પરિચિત કરાવ્યા હતા. 15 વર્ષની ઉંમરે રોનાલ્ડોને રેસિંગ હાર્ટ (હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થવા)ની સમસ્યાના કારણે સર્જરી કરાવવી પડી હતી.
આજે અબજોની સંપત્તિના માલિક
રોનાલ્ડો આજે દુનિયાના સૌથી અમીર એથલીટ છે. ફોર્બ્સના લિસ્ટ અનુસાર, છેલ્લા 10 વર્ષથી તેઓ આ લિસ્ટમાં ટોપ પર બનેલા છે. આનો પાયો અલ નાસર ક્લબ રહ્યો. જૂન 2025માં રોનાલ્ડોએ સાઉદી ક્લબ સાથે પોતાનો કોન્ટ્રેક્ટ વધુ બે વર્ષ માટે લંબાવ્યો. આનાથી તેમને 400 મિલિયનથી 620 મિલિયન ડોલર વચ્ચે મળે છે, જે એ વાત પર નક્કી થાય છે કે, તેમનું બોનસ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે.
એકલા આ ક્લબમાંથી તેમની વાર્ષિક સેલરી અંદાજે $200 થી $235 મિલિયન છે. સાઉદી અરેબિયાના ટેક્સ-ફ્રી સ્ટ્રક્ચરનો અર્થ એ છે કે, આ રકમ તેમના એકાઉન્ટમાં ઘણી ખરી આટલી જ પહોંચે છે. આ બાબતે તેમના યુરોપિયન વર્ષોની સરખામણીમાં તેમની સંપત્તિ એકઠી કરવામાં ખૂબ જ તેજી લાવી દીધી છે.
2003માં સ્પોર્ટિંગ સીપી (Sporting CP)માં પ્રોફેશનલ બન્યા બાદ તેમની ફૂટબોલ કરિયરની કમાણી માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ, રિયલ મેડ્રિડ, જુવેન્ટસ અને અલ નાસર સાથેના કોન્ટ્રેક્ટથી થઈ છે, જે 550 મિલિયન યુએસ ડોલરથી વધુ છે. આ ઉપરાંત તેમણે નાઇકી (Nike) સાથે એક લાઈફટાઈમ ડીલ પણ કરી છે, જે વર્ષો પહેલા સાઈન કરવામાં આવી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે, આની કુલ કિંમત 1 બિલિયન ડોલરથી પણ વધુ છે, પછી ભલે તે રમી રહ્યા હોય કે ન રમી રહ્યા હોય, તેમની કમાણી થતી રહેશે.
બ્રાન્ડ્સ અને અન્ય કમાણી
આ ઉપરાંત તેમની CR7 બ્રાન્ડ - જે હોટેલ, કપડાં, પરફ્યુમ અને જિમ સુધી ફેલાયેલી છે, તેનાથી પણ તેમની કમાણી થાય છે. લિસ્બન, મદીરા, મેડ્રિડ, ન્યૂયોર્ક અને મરાકેચમાં CR7 હોટેલ ચાલે છે.
આ ઉપરાંત તેઓ હર્બાલાઇફ, ક્લિયર અને અરમાની જેવી કંપનીઓની જાહેરાતો પણ કરે છે, જેનાથી દર વર્ષે અંદાજે $50 થી $60 મિલિયનની કમાણી થાય છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રોનાલ્ડોથી વધુ ફોલોઅર્સ કોઈના નથી અને સ્પોન્સર્ડ કન્ટેન્ટ દ્વારા દર વર્ષે તેમના પોર્ટફોલિયોમાં 125 થી 175 મિલિયન ડોલર વધુ ઉમેરાય છે.
તેમની પાસે અલ નાસરમાં કથિત રીતે 15 ટકા ઇક્વિટી હિસ્સેદારી પણ છે, જેનાથી તેમને પોતાના પ્લેઇંગ કોન્ટ્રેક્ટ સિવાય ક્લબની લોંગ-ટર્મ ગ્રોથમાં સીધો ફાયદા (Financial Interest) મળે છે. રોનાલ્ડોની કુલ નેટવર્થ $1.2 બિલિયનથી $1.4 બિલિયન વચ્ચે હોવાનો અંદાજ છે.