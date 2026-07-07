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પિતા માળી, માતા મેડ... ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો કેવી રીતે બન્યા દુનિયાના સૌથી અમીર એથલીટ? કેટલી છે તેમની નેટવર્થ?

Cristiano Ronaldo Net Worth: મદીરાના એક નાના ઘરમાં મોટા થયેલા રોનાલ્ડો આજે દુનિયામાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ખેલાડીઓમાંથી એક છે. સ્પેન સામે પોર્ટુગલની હાર બાદ વર્લ્ડ કપમાંથી તેમની રડતી આંખે વિદાય લીધી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:50 PM IST
પિતા માળી, માતા મેડ... ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો કેવી રીતે બન્યા દુનિયાના સૌથી અમીર એથલીટ? કેટલી છે તેમની નેટવર્થ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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