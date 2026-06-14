/FIFA World Cup 2026: ગોવા કરતાં નાનો દેશ અને માત્ર 1.55 લાખની વસ્તી, આજે પહેલીવાર ફૂટબોલ મહાકુંભમાં મચાવશે ધમાલ!

FIFA World Cup 2026 માં આજે ઈતિહાસ રચાવાનો છે. કુરાકાઓ આજે પ્રથમવાર આ ફુટબોલના મહાકુંભમાં રમવા ઉતરશે. પ્રથમ મેચમાં તેનો સામનો ચાર વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન જર્મની સામે થશે. તમે જાણીને ચોંકી જશો કે કુરાકાઓ દેશની વસ્તુ ગોવાથી પણ અનેક ગણી ઓછી છે.
કુરાકાઓ સાઉથ કેરેબિયન સાગર અને ડચ કેરેબિયન વિસ્તારમાં એક નાનો દ્વીપ છે. તે નેધરલેન્ડ સામ્રાજ્યનો એક ઘટક દેશ છે. જર્મની અને કુરાકાઓ વચ્ચે ફીફા વિશ્વકપની આ મેચ રવિવાર (14 જૂન) ભારતીયસમયાનુસાર રાત્રે 10.30 કલાકે રમાશે. કેરેબિયન દ્વીપ કુરાકાઓ ફીફા વિશ્વકપ માટે ક્વોલીફાઈ કરનાર અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતો દેશ છે.
ગોવાથી પણ નાનો છે આ દેશ
કુરાકાઓનું કુલ ક્ષેત્રફળ લગભગ 444 વર્ગ કિલોમીટર છે, જે ગોવા (3702 વર્ગ કિલોમીટર) ના ક્ષેત્રફળનું એક ચતૃથાંશ પણ નથી. કુરાકાઓ નેધરલેન્ડથી 8000 માઇલ દૂર છે, પરંતુ સદીઓથી ડચ પ્રભાવને કારણે તે કેરેબિયનની જગ્યાએ સાંસ્કૃતિક રૂપથી વધુ યુરોપીયન દેશ છે. કુરાકાઓની કુલ વસ્તી 1.55 લાખ છે, જે ગ્રેટર નોઇડામાં રહેતા લોકોની સંખ્યાથી થોડી વધુ છે.
કુરાકાઓનો ઈતિહાસ
16મી અને 17મી સદીની શરૂઆતમાં વિલેમસ્ટેડ (જે હવે કુરાકાઓની રાજધાની છે) એક એવું બંદર હતું, જ્યાં બીમાર સ્પેનિશ અને પોર્ટુગલ ખલાસીઓની સારવાર કરવામાં આવતી હતી. 1634મા ડચ વેસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની કેરેબિયન અને સાઉથ અમેરિકા વિસ્તારમાં પોતાના કારોબારનો વિસ્તાર કરવા ઈચ્છતી હતી. ડચ વેસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીએ કુરાકાઓ પર કબજો કરી લીધો. કંપનીની સેનાએ કુરાકાઓ પર હુમલો કર્યો અને સ્પેનિશ લોકોને આત્મસમર્પણ કરવા માટે મજબૂર કરી દીધા.
ખાવા-પીવાની વસ્તુની પણ આયાત
ડચ લોકોએ આ પગલું સમજી-વિચારીને ભર્યું હતું. કારણ કે તેને પોતાના ટ્રાન્સએટલાન્ટિક કારોબાર માટે એક પોર્ટની જરૂર હતી. આ કારોબારમાં વેનેઝુએલાને ખાવા-પીવાની વસ્તુ અને માછલી નિકાસ કરવા સિવાય ગુલામોની તસ્કરી પણ સામેલ હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ કુરાકાઓ અને અરૂબા નેધરલેન્ડ એન્ટિલ્સનો હિસ્સો બની ગયા અને 2010મા આઝાદી મળવા સુધી તેનો હિસ્સો રહ્યાં.
અહીંની ભાષા પાપિયોમેન્ટો લોકો વચ્ચે ખુબ લોકપ્રિય છે, પરંતુ એક સમયે તેના પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે તેને ગુલામોની ભાષા માનવામાં આવતી હતી. 16મી સદીમાં બીમાર પોર્ટુગલી ખલાસીઓએ કુરાકાઓનું નામ 'ઇલ્હા દા કુરાકાઓ' રાખ્યું હતું, જેનો મતલબ ઠીક કરનાર દ્વીપ. આ નામ તેમણે વિટામિન સીથી ભરપૂર તે ફળોને કારણે રાખ્યું હતું, જેને તે બીમારી દરમિયાન ખાતા હતા.
ડચ કલ્ચરની થઈ અસર
પરંતુ ડચ પ્રભાવે ફુટબોલને એવું કલ્ચર બનાવવામાં મદદ કરી જેનો ખુબ ફાયદો મળ્યો. કુરાકાઓના પરિવારો માટે સારા જીવન માટે પોતાના બાળકોને નેધરલેન્ડ મોકલતા હતા અને તેનાથી નેશનલ ટીમને મદદ મળી હતી. કારણ કે લગભગ બધા ખેલાડીઓએ પોતાની સ્પિલ્સમાં સુધાર ડચ ફુટબોલ એકેડમી દ્વારા કર્યો છે.