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FIFA World Cup 2026: ગોવા કરતાં નાનો દેશ અને માત્ર 1.55 લાખની વસ્તી, આજે પહેલીવાર ફૂટબોલ મહાકુંભમાં મચાવશે ધમાલ!

FIFA World Cup 2026 માં આજે કુરાકાઓ નામનો એક નાનો દેશ પ્રથમવાર દુનિયાની આ સૌથી મોટી ઈવેન્ટમાં રમશે. FIFA વિશ્વકપ 2026 માં આજે ચાર વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન જર્મનીનો મુકાબલો પ્રથમવાર વિશ્વકપમાં રમી રહેલી કુરાકાઓ ટીમ સાથે થશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 14, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:48 AM IST
FIFA World Cup 2026: ગોવા કરતાં નાનો દેશ અને માત્ર 1.55 લાખની વસ્તી, આજે પહેલીવાર ફૂટબોલ મહાકુંભમાં મચાવશે ધમાલ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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