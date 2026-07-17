/બ્રોન્ઝ મેડલનો જંગ: ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થશે કાંટાની ટક્કર, જાણો ત્રીજા સ્થાને રહેનારી ટીમને મળશે કેટલા કરોડ!

ફુટબોલ વિશ્વકપ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ પડાવ પર છે. રવિવારે ફાઇનલ જંગ રમાય તે પહેલા શનિવારે એક બીજી મોટી લડાઈ લડાશે. ફાઇનલની રેસમાંથી બહાર થયેલા બે દિગ્ગજ દેશો - ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ હવે બ્રોન્ઝ મેડલ એટલે કે ત્રીજા સ્થાન માટે આમને-સામને ટકરાશે. આ મેચ માત્ર ત્રીજા સ્થાન માટે નથી, પણ કરોડોની ઇનામી રકમ અને ગોલ્ડન બૂટના તાજ માટે પણ અત્યંત રોમાંચક બની રહેશે. જોઈએ આ ખાસ અહેવાલ...
વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું સમાપ્ત
વર્લ્ડ કપ જીતવાનું ઇંગ્લેન્ડનું સપનું આર્જેન્ટિના સામેની હાર સાથે ફરી એકવાર તૂટી ગયું છે. 1966 પછી પહેલીવાર વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી દેશમાં લાવવાની આશા રાખનાર ઇંગ્લેન્ડના ચાહકો નિરાશ થયા છે, પરંતુ થોમસ ટ્યુકેલની સેના માટે હજુ સફર પૂરી થઈ નથી. શનિવારે ઇંગ્લેન્ડનો સામનો ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન ફ્રાન્સ સામે થશે. આ મુકાબલો ભલે ત્રીજા સ્થાન માટેનો હોય, પરંતુ તેમાં રોમાંચ બિલકુલ ઓછો નહીં હોય.
ગોલ્ડન બૂટની રેસ બની રોમાંચક
આ મેચ પર આખી દુનિયાની નજર રહેવાનું સૌથી મોટું કારણ છે 'ગોલ્ડન બૂટ'ની રેસ. ફ્રાન્સના સુપરસ્ટાર કિલિયન એમ્બાપ્પે હાલમાં 8 ગોલ સાથે લિયોનેલ મેસ્સીની બરાબરી પર છે. જોકે, આસિસ્ટના મામલે મેસ્સી આગળ છે. ત્રીજા સ્થાનની મેચમાં થનારા ગોલ પણ ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં ગણાશે. એટલે કે એમ્બાપ્પે પાસે ફાઇનલ પહેલા જ મેસ્સીને પાછળ છોડી ઇતિહાસ રચવાની સુવર્ણ તક છે. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી હેરી કેન અને જુડ બેલિંગહામ પણ 6-6 ગોલ સાથે આ રેસમાં યથાવત છે.
ઈનામી રકમ ઉપરાંત ઇંગ્લેન્ડ પાસે નવો ઈતિહાસ રચવાની તક છે. જો ઇંગ્લેન્ડ આ મેચ જીતશે તો 1966 પછી વર્લ્ડ કપમાં તેમનું આ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન (ત્રીજું સ્થાન) હશે. અગાઉ 1990 અને 2018માં ઇંગ્લેન્ડ ચોથા સ્થાને રહ્યું હતું. આ મેચમાં બંને ટીમોના કોચ બેન્ચ પર બેઠેલા યુવા ખેલાડીઓ જેવા કે ઇંગ્લેન્ડના કોબી મેનૂ અને ફ્રાન્સના રેયાન ચર્કીને પણ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તક આપી શકે છે.
ત્રીજા સ્થાન માટે કેટલી ઈનામી રકમ મળશે?
ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ત્રીજા સ્થાને રહેનારી ટીમને 30 મિલિયન ડોલર (લગભગ 288.85 કરોડ રૂપિયા) મળશે. વિજેતા ટીમને 51 મિલિયન ડોલર (લગભગ 491.29 કરોડ રૂપિયા), રનર્સઅપ ટીમને 34 મિલિયન ડોલર (લગભગ 327.43 કરોડ રૂપિયા) અને ચોથા સ્થાને રહેનારી ટીમને 28 મિલિયન ડોલર (269.77 કરોડ રૂપિયા) મળશે.
રવિવારની ફાઇનલ પહેલા શનિવારનો આ બ્રોન્ઝ મેડલનો જંગ ફૂટબોલ ચાહકો માટે પૈસા વસૂલ સાબિત થવાનો છે. કરોડો રૂપિયા અને સન્માનની આ લડાઈ કોણ જીતશે તેના પર સૌની નજર રહેશે.