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બ્રોન્ઝ મેડલનો જંગ: ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થશે કાંટાની ટક્કર, જાણો ત્રીજા સ્થાને રહેનારી ટીમને મળશે કેટલા કરોડ!

FIFA World Cup 2026 France v England: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે રમાનાર ત્રીજા સ્થાન માટેનો મુકાબલો રોમાંચક રહેવાનો છે. જાણો કેમ આ મેચ ગોલ્ડન બૂટની રેસ, પ્રાઇસ મની અને ઐતિહાસિક રેકોર્ડ માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:39 PM IST
બ્રોન્ઝ મેડલનો જંગ: ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થશે કાંટાની ટક્કર, જાણો ત્રીજા સ્થાને રહેનારી ટીમને મળશે કેટલા કરોડ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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