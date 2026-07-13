/48થી 64 ટીમો સુધી! ફુટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હવે આવશે સૌથી મોટો ફેરફાર?

FIFA World Cup: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા એક મોટો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. તેમાં ટીમોની સંખ્યા 32થી વધારી 48 કરવામાં આવી હતી. વિશ્વકપમાં ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધીના મુકાબલા સમાપ્ત થઈ ગયા છે અને ફીફાનો આ પ્રયોગ અત્યાર સુધી સફળ માનવામાં આવ્યો છે. તેને જોતા ફુટબોલનું સંચાલન કરનારી દુનિયાની સર્વોચ્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા ફીફાએ આગામી પગલું ભરવાનું મન બનાવી લીધું છે. તેણે 2030મા 64 ટીમો સુધી ટૂર્નામેન્ટનો વિસ્તાર કરવાનું મન બનાવ્યું છે.
ફીફા અધ્યક્ષ જિયાની ઇન્ફેંટિનોએ ખુલાસો કર્યો છે કે ફુટબોલની સર્વોચ્ચ સંસ્થા 2030 એડિશન માટે વિશ્વકપમાં 64 ટીમોને સામેલ કરવાની સંભાવનાની તપાસ કરશે. આ વર્તમાન ફોર્મેટમાં એક મોટો ફેરફાર થઈ શકે છે. વિશ્વકપ 2026 પહેલા એક મોટો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો, જ્યાં ટીમોની સંખ્યા 32થી વધારી 48 કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે 1998થી 2022 સુધી વિશ્વકપમાં 32 ટીમો ભાગ લઈ રહી હતી.
ક્યારે શરૂ થશે ચર્ચા?
ફીફાના અધ્યક્ષે પુષ્ટિ કરી છે કે 2026ની ટૂર્નામેન્ટના સમાપ્ત થયા બાદ પ્રસ્તાવિત 64 ટીમના ફોર્મેટ પર ઐપચારિક વાતચીત શરૂ થશે. આ મુદ્દા પર સંબંધિત સમિતિઓમાં ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવશે. ઇન્ફેંટિનોનું માનવું છે કે દરેક રાષ્ટ્રને વિશ્વકપમાં ભાગ લેવાનું સપનું જોવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. તેમણે તર્ક આપ્યો કે જો નાના દેશોને સ્પર્ધા કરવાની તક આપવામાં ન આવી તો તેની પાસે રમતમાં સુધાર કરવા માટે પર્યાપ્ત પ્રોત્સાહન હશે નહીં.
48 ટીમોનો વિસ્તાર કેટલો સફળ રહ્યો?
ફીફા અધ્યક્ષે 48 ટીમોના વિસ્તારને 100 ટકા સફળ ગણાવ્યો છે. તેમણે ટીમોના ઉચ્ચ સ્તર અને વૈશ્વિક સ્તર પર ફુટબોલની વધતી ગુણવત્તાની પણ પ્રશંસા કરી. 2030 વિશ્વકપ એક ઐતિહાસિક આયોજન હશે, જે ત્રણ મહાદ્વીપોના છ દેશોમાં ફેલાશે. તેમાં મોરક્કો, પોર્ટુગલ અને સ્પેન મુખ્ય યજમાન હશે, જ્યારે ઉરૂગ્વે, આર્જેન્ટીના અને પેરાગ્વેમાં શતાબ્દી વર્ષના ઉપલક્ષ્યમાં એક-એક મેચ આયોજીત કરવામાં આવશે.
આ પ્રસ્તાવની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ?
સપ્ટેમ્બર 2025મા પ્રભાવશાળી દક્ષિણ અમેરિકી દેશો (CONMEBOL) ના એક પ્રતિનિધિમંડળ પાસેથી ઔપચારિક પ્રસ્તાવ મળ્યા બાદ ફીફાએ આ વિસ્તાર પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવાનું શરૂ કર્યું. દક્ષિણ અમેરિકી દેશોએ સૂચન કર્યું કે એક મોટી ટૂર્નામેન્ટ શતાબ્દી સમારોહ માટે સૌથી વધુ યોગ્ય હશે.