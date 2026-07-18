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FIFA પ્રમુખે Zee TVનો માન્યો આભાર, કહ્યું- ભારતમાં ફૂટબોલના પ્રચાર-પ્રસાર માટે Zee TVએ કરેલા પ્રયાસો પ્રશંસનીય

FIFA President Praises Zee TV : FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ પૂર્વે FIFA પ્રમુખે Zee TV માટે ખાસ વીડિયો સંદેશ પાઠવ્યો છે. આ સંદેશમાં તેમણે ભારતમાં ફૂટબોલના વિકાસ અને રમતના પ્રચાર-પ્રસાર માટે Zee TVએ કરેલા પ્રયાસોની ખુલ્લા દિલે પ્રશંસા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે Zee TV સાથેની ભાગીદારી માત્ર પ્રસારણ પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેણે દેશમાં ફૂટબોલને વધુ લોકપ્રિય બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:22 PM IST
FIFA પ્રમુખે Zee TVનો માન્યો આભાર, કહ્યું- ભારતમાં ફૂટબોલના પ્રચાર-પ્રસાર માટે Zee TVએ કરેલા પ્રયાસો પ્રશંસનીય

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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