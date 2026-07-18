FIFA President Praises Zee TV : FIFA વર્લ્ડ કપ 2026માં સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે રમાનારી ફાઇનલ પૂર્વે FIFA પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોએ ભારતમાં ફૂટબોલના પ્રચાર-પ્રસાર માટે Zee TVની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે Zee TV સાથેની ભાગીદારી માત્ર પ્રસારણ પૂરતી જ નહીં, પરંતુ તેમણે દેશમાં ફૂટબોલને વધુ પ્રાત્સોહન આપવા માટે પ્રશંસનીય પ્રયાસો કર્યા છે.
FIFA પ્રમુખે જણાવ્યું કે FIFA અને Zee TV વચ્ચે 39 FIFA ટૂર્નામેન્ટ્સના પ્રસારણ માટે ભાગીદારી થઈ છે. તેમાં FIFA મહિલા વર્લ્ડ કપ 2027, FIFA યુથ વર્લ્ડ કપ, ફૂટસલ ટૂર્નામેન્ટ્સ અને FIFA ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ કપ જેવી મોટી સ્પર્ધાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના મતે આ ભાગીદારીના કારણે ભારતમાં ફૂટબોલ હવે માત્ર ચાર વર્ષે યોજાતા વર્લ્ડ કપ સુધી સીમિત રહ્યો નથી, પરંતુ આખું વર્ષ દર્શકો સાથે જોડાયેલો રહે છે.
FIFA પ્રમુખે Zee TVનો માન્યો આભાર, કહ્યું- ભારતમાં ફૂટબોલના પ્રચાર-પ્રસાર માટે Zee TVએ કરેલા પ્રયાસો પ્રશંસનીય #FIFA #FIFA2026 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2026 #FootballWorldCup #footballworldcup2026 #GoalFifa2026 #GoalFifa #zeetv #zeemedia pic.twitter.com/qTxlzbyZ55
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 18, 2026
ભારત ફૂટબોલ પ્રત્યે ખૂબ જ ઉત્સાહી દેશ
તેમણે કહ્યું કે ભારત ફૂટબોલ માટે ભારે જુસ્સો ધરાવતો દેશ છે અને અહીંના બજારમાં વિશાળ સંભાવના છે. 2017 FIFA અંડર-17 વર્લ્ડ કપ (જેમાં 1.3 મિલિયનથી વધુ ચાહકોની રેકોર્ડ હાજરી જોવા મળી હતી) અને પાંચ વર્ષ પછી FIFA અંડર-17 મહિલા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન જ્યારે મેં ભારતની મુલાકાત લીધી ત્યારે મને આ વાતનો અનુભવ થયો. મેં 2020 માં IOC મીટિંગ માટે ભારતની મુલાકાત લીધી હતી અને ભારતના સૌથી વધુ કેપ્ડ અને સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સુનિલ છેત્રીને મળવાનું સન્માન મળ્યું હતું.
FIFA પ્રમુખે Zee TVનો માન્યો આભાર#FIFA #FIFA2026 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2026 #FootballWorldCup #footballworldcup2026 #GoalFifa2026 #GoalFifa #zeetv #zeemedia pic.twitter.com/7fq4Vnt4LP
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 18, 2026
FIFA પ્રમુખે વધુમાં જણાવ્યું કે 2026ના વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ ન્યૂઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, કતાર અને ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઑફ કોંગો જેવી ટીમો તરફથી રમ્યા હતા. સાથે જ 16 યજમાન શહેરોમાં રમાયેલી મેચોમાં અંદાજે 65 લાખ દર્શકોમાંથી હજારો ભારતીય ચાહકો હાજર રહ્યા હતા અને તેમણે આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, પોર્ટુગલ તથા ઇંગ્લેન્ડ જેવી ટીમોને પણ સમર્થન આપ્યું હતું.
Zee TVની કરી વિશેષ પ્રશંસા
તેમણે Zee TVની વિશેષ પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે માત્ર ટીવી પ્રસારણ પૂરતું નહીં, પરંતુ સિનેમા, પબ, રેસ્ટોરન્ટ, એરપોર્ટ અને હોટેલ જેવા સ્થળોએ અધિકૃત જાહેર સ્ક્રીનિંગની વ્યવસ્થા કરીને સમગ્ર દેશમાં સામૂહિક રીતે મેચ જોવાનો અનોખો અનુભવ સર્જ્યો છે. આ પહેલ ફૂટબોલ માટે ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થઈ છે.
Infantino એ કહ્યું કે FIFA અને Zee TV ની ભાગીદારી હેઠળ 39 FIFA સ્પર્ધાઓનું પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે #FIFA #FIFA2026 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2026 #FootballWorldCup #footballworldcup2026 #GoalFifa2026 #GoalFifa #zeetv #zeemedia pic.twitter.com/6cPY6i0TJN
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 18, 2026
ભારતમાં ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તમે જે કંઈ પણ કર્યું છે તે બદલ હું ફરી એકવાર તમારો આભાર માનું છું અને, અલબત્ત, હું એ દિવસની રાહ જોઈ રહ્યો છું જ્યારે આપણે ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું સ્વાગત કરી શકીશું.
FIFA પ્રમુખે Zee TVનો માન્યો આભાર#FIFA #FIFA2026 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCup2026 #FootballWorldCup #footballworldcup2026 #GoalFifa2026 #GoalFifa #zeetv #zeemedia pic.twitter.com/7fq4Vnt4LP
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 18, 2026
તેમણે Zee TVનો ફરી એકવાર આભાર વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે ભારતમાં ફૂટબોલના વિકાસ માટે આપેલા યોગદાન બદલ તેઓ આભારી છે અને ભવિષ્યમાં ભારતને પણ FIFA વર્લ્ડ કપમાં રમતું જોવા આતુર છે. તેમણે તમામ દર્શકો અને ફૂટબોલપ્રેમીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવીને પોતાનો સંદેશ પૂર્ણ કર્યો.
અંતે, ઇન્ફન્ટિનોએ કહ્યું કે તેઓ એક યા બીજા દિવસે ફિફા વર્લ્ડ કપ સ્ટેજ પર ભારતનું સ્વાગત કરવા આતુર છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે ભારતમાં ફૂટબોલના વિકાસ માટે દરેક સહયોગ ચાલુ રાખશે.