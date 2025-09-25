અમદાવાદમાં પહેલીવાર FIFA U-17 વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયર મેચોનું આયોજન; ગુજરાત સરકારે MoU કર્યો

Prev
Sep 25, 2025

FIFA U-17 World Cup Qualifiers Matches: ગુજરાતની રાજધાની અમદાવાદ ફૂટબોલ જગતની એક મોટી ઇવેન્ટનું પ્રથમવાર સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યું છે. ફેડરેશન ઓફ ઈન્ટરનેશનલ ફૂટબોલ એસોસિયેશન ફિફા અન્ડર-૧૭ વર્લ્ડકપ ની ક્વૉલિફાયર્સ રાઉન્ડની પાંચ મહત્વપૂર્ણ મેચો અમદાવાદમાં રમાશે. આ મેચોનું આયોજન કાંકરિયા ખાતેના ટ્રાન્સ્ટેડિયા સ્ટેડિયમમાં થવાનું છે.

ભારત સહિત પાંચ દેશોની ટીમો રમશે
આ ક્વોલિફાયર મેચોમાં યજમાન દેશ ભારત સહિત ઈરાન, પેલેસ્ટાઈન, તાઇવાન, અને લેબનનની ટીમો ભાગ લેશે. આ પાંચ દેશોને ડી-ગ્રૂપમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. આ ગ્રૂપની મેચીઝ ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૮ અને ૩૦ નવેમ્બરના રોજ યોજાશે.

ગુજરાત સરકારે યજમાન દેશ ભારતની મેચો અમદાવાદમાં રમાડવા માટે પહેલ કરી છે અને તે માટે કરાર (એમઓયુ) પણ કર્યા છે. આ મેચો અમદાવાદના ખાનગી સ્ટેડિયમમાં રમાય તે માટે રાજ્ય સરકારે ઉત્સાહ બતાવીને કરાર કર્યો છે. ઇન્ડિયન ફૂટબોલ એસોસિયેશન દ્વારા ભારતમાં રમાનારી આ ૫ દેશોની ટીમો વચ્ચેની મેચીઝ અમદાવાદને ફાળવવામાં આવી છે.

એશિયન ફૂટબોલ કોન્ફેડરેશન દ્વારા આયોજન
આ તમામ ક્વોલિફાયર મેચીઝનું આયોજન ધ એશિયન ફૂટબોલ કોન્ફેડરેશન દ્વારા ફિફા અન્ડર-૧૭ વર્લ્ડકપ કતાર ૨૦૨૫ માટે કરવામાં આવ્યું છે.

ક્વોલિફાયર્સ રાઉન્ડમાં કુલ ૩૮ દેશોની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને ૭ યજમાન દેશોમાં ૭ ગ્રૂપોમાં વહેંચવામાં આવી છે. યજમાન દેશોમાં ભારત સહિત ચીન, કિર્ગિસ્તાન, વિયેતનામ, જોર્ડન, થાઈલેન્ડ અને મ્યાંમારનો સમાવેશ થાય છે. કુલ ૭ ગ્રૂપમાં વહેંચાયેલી આ મેચીઝમાં ૩ ગ્રૂપમાં ૬-૬ ટીમો અને ૪ ગ્રૂપમાં ૫-૫ ટીમો વચ્ચે મેચ રમાશે. આ પ્રત્યેક ૭ ગ્રૂપમાં જીતનારી ટીમ ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે.

ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ચૂકેલા દેશો
નોંધનીય છે કે ૯ દેશોની ટીમો – કતાર, ઉઝબેકિસ્તાન, સાઉદી અરેબિયા, કોરિયા રિપબ્લિક, ડીપીઆર કોરિયા, જાપાન, તઝાકિસ્તાન, યુએઈ તથા ઇન્ડોનેશિયા – અગાઉથી જ આપમેળે ક્વોલિફાય થઈ ચૂકી છે. ક્વોલિફાયર રાઉન્ડમાંથી આવનારી ટીમો સહિત કુલ ૧૬ દેશોની ટીમો વચ્ચે એશિયા કપ માટે સાઉદી અરેબિયા ખાતે મેચીઝ રમાશે.

ભારત સરકાર વતી ગુજરાત સરકારે પહેલીવાર ફિફા અન્ડર-૧૭ વર્લ્ડકપની ક્વોલિફાયર્સ મેચીસ અમદાવાદ ખાતે યોજવા ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે, જે ગુજરાતમાં ફૂટબોલના વિકાસ માટે એક મહત્વનું પગલું ગણી શકાય.

