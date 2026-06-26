/Football WC 2026: પિતા મુસ્લિમ, માતા- બૌદ્ધ, ખુદ ઈસાઈ, 8 દેશો સાથે સંબંધ, ગજબ ખેલાડીની અજબ કહાની

અમેરિકા, મેક્સિકો અને કેનેડામાં રમાઈ રહેલા ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ઘણા ખેલાડીઓની ચોંકાવનારી કહાનીઓ સામે આવી રહી છે. આવી એક કહાની છે ઓસ્ટ્રિયાના કેપ્ટન ડેવિડ અલબાની, જેનો પરિવાર વિવિધતાઓથી ભરેલો છે.
યુરોપના નાના દેશ ઓસ્ટ્રિયા માટે રમતા અને ટીમની કમાન સંભાળતા ડેવિડ અલબા અને તેના પરિવારનો સંબંધ એક કે 2 નહીં પરંતુ 9 અલગ-અલગ દેશો સાથે છે, જેમાં યુરોપથી લઈને આફ્રિકા સુધી સામેલ છે.
સૌથી પહેલા વાત આ ફુટબોલરની કરીએ તો ડેવિડ અલબાનો જન્મ જર્મનીમાં થયો પરંતુ તેનો ઉછેર ઓસ્ટ્રિયામાં થયો. પરંતુ તેના પિતા મૂળ રૂપથી નાઇજીરિયાના છે, જ્યારે તેના માતા એશિયન દેશ ફિલીપીન્સથી છે.
જો એટલું જ પૂરતું નથી તો તમને જણાવી દઈએ કે અલબાની પત્ની ડેનમાર્કથી છે, જ્યારે આ ખેલાડીના દાદા કોન્ગો મૂળના છે. રસપ્રદ વાત છે કે અલબા છેલ્લા કેટલાક વર્ષથી સ્પેનમાં રહે છે, જ્યારે તેનો બાકી પરિવાર ઈંગ્લેન્ડમાં રહે છે.
વિવિધતા માત્ર ભૂગોળમાં જ નહીં પરંતુ ધર્મને લઈને પણ છે. ડેવિડ અલબાના પિતા મુસ્લિમ છે, જ્યારે તેના માતા બૌદ્ધ ધર્મને માને છે. તો ખુદ અલબાએ ઈસાઈ ધર્મ અપનાવ્યો છે, જે તેની પત્નીનો પણ ધર્મ છે.
ડેવિડ અલબાનું અંગત જીવન પણ અલગ-અલગ રંગોથી ભરાયેલું છે પરંતુ પ્રોફેશનલ ફુટબોલમાં ખુબ સાતત્ય છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષથી તે સ્પેનની દિગ્ગજ ક્લબ રિયાલ મેડ્રિડનો હિસ્સો છે, જ્યારે તે તેની પહેલા સતત 12 વર્ષ જર્મનીની બાયર્ન મ્યૂનિખમાં હતો. તો ઓસ્ટ્રિયા માટે અત્યાર સુધી 17 વર્ષમાં 115 મેચ રમી ચૂક્યો છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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