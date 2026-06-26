Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /Football WC 2026: પિતા મુસ્લિમ, માતા- બૌદ્ધ, ખુદ ઈસાઈ, 8 દેશો સાથે સંબંધ, ગજબ ખેલાડીની અજબ કહાની

Football WC 2026: પિતા મુસ્લિમ, માતા- બૌદ્ધ, ખુદ ઈસાઈ, 8 દેશો સાથે સંબંધ, ગજબ ખેલાડીની અજબ કહાની

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા એક એવો ખેલાડી રમી રહ્યો છે, જેના કરિયરમાં તો વધુ વિવિધતા નથી પરંતુ આ ખેલાડીના પરિવારનો સંબંધ 3 અલગ-અલગ મહાદ્વીપો સાથે છે અને તેના પરિવારમાં 3 અલગ-અલગ ધર્મમાં માનતા લોકો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:32 AM IST
Football WC 2026: પિતા મુસ્લિમ, માતા- બૌદ્ધ, ખુદ ઈસાઈ, 8 દેશો સાથે સંબંધ, ગજબ ખેલાડીની અજબ કહાની
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પિતા મુસ્લિમ, માતા- બૌદ્ધ, ખુદ ઈસાઈ, 8 દેશો સાથે સંબંધ, ગજબ ખેલાડીની અજબ કહાની
fifa world cup 20262 min ago
2
Ahmedabad News7 min ago
3
fifa world cup 202629 min ago
4
Pune realtor murder case56 min ago
5
રાજકોટ શિક્ષક મારપીટ1 hr ago