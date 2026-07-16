/વર્લ્ડ કપ 2026: સેમિફાઇનલ જીત્યા બાદ અર્જેન્ટીનાએ આ શું કર્યું? મળી શકે છે કડક સજા!

Argentina could face FIFA Punishment: આર્જેન્ટીનાએ સેમીફાઈનલ મુકાબલો જીત્યા બાદ હવે ખુદ માટે સમસ્યા ઉભી કરી છે. આર્જેન્ટીનાને તેના કારણે હવે ફીફા સજા ફટકારી શકે છે. મેસ્સીની આર્જેન્ટીના ટીમે પોતાના માટે ત્યારે મુશ્કેલી ઉભી કરી, જ્યારે તે બીજી સેમીફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ પર મળેલી જીતનો જશ્ન મનાવી રહી હતી. આ દરમિયાન આર્જેન્ટીનાનો મિડફીલ્ડર જીઓવાન્ની લો સેલ્સો ફોકલેન્ડ આઈલેન્ડ્સના બેનર સાથે જોવા મળ્યો. એટલાન્ટા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી બીજી સેમીફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાએ ઈંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવી ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે.
સેમીફાઈનલ જગ્યા બાદ આર્જેન્ટીનાએ શું કર્યું
ઈંગ્લેન્ડ પર મળેલી 2-1ની જીત બાદ જોએવાની લો સેલ્સો, ફોકલેન્ડ આઈલેન્ડના બેનર સાથે જોવા મળ્યો. બેનર પર લખેલા સંદેશ દ્વારા આર્જેન્ટીના ફોકલેન્ડ આઈલેન્ડ પર પોતાનો દાવો વ્યક્ત કરી રહ્યું હતું. તેના પર લખ્યું હતું ‘Las Malvinas Son Argentinas’. રિપોર્ટ પ્રમાણે મેચ બાદ સામે આવેલી કેટલીક તસવીરોમાં સેલ્સો તે બેનર લઈ ઉભો હતો, તો કેટલાકમાં ટીમના ડિફેન્ડર નિકોલસ ઓટામેન્ડીની સાથે મળી.
The Argentina players at the end of today’s game with a flag that reads:
"The Malvinas are Argentine" pic.twitter.com/KGErc0pvfn
— HOOLIGAN SOCCER (@hooligan_soc) July 16, 2026
આર્જેન્ટીનાને આ હરકત માટે મળી શકે છે સજા
આર્જેન્ટીનાના ખેલાડીની હરકત બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલ ફેડરેશન બોર્ડ એટલે કે IFAB અને FIFA હરકતમાં આવી શકે છે. તે આર્જેન્ટીના પર કાર્યવાહી કરી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલ ફેડરેશન બોર્ડ અને ફીફા સાથે મળી ફુટબોલના નિયમ બનાવે છે. મેચ દરમિયાન રાજકીય પાર્ટીના ઝંડા, સંદેશ કે કોઈ પ્રકારની સાઇન દેખાડવાને લઈને કઠોર ગાઇડલાઇન છે. તેવામાં આર્જેન્ટીનાની મુશ્કેલી વધી શકે છે.
સતત બીજીવાર ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીના
સેમીફાઈનલ મુકાબલાની વાત કરીએ તો પ્રથમ હાફ બંને ટીમ વચ્ચે ગોલરહીત રહ્યો હો. બીજા હાફમાં મેચનો પ્રથમ ગોલ ઈંગ્લેન્ડે કર્યો હતો. 84 મિનિટ સુધી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમે 1-0ની લીડ બનાી રાખી. પરંતુ ત્યારબાદ મેસ્સીના બે જબરદસ્ત અસિસ્ટની મદદથી ફર્નાન્ડીઝ અને માર્ટિનેઝને ગોલ કરવામાં મદદ મળી હતી. અંતમાં આર્જેન્ટીનાએ 2-1થી જીત મેળવી સતત બીજીવાર ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે.