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વર્લ્ડ કપ 2026: સેમિફાઇનલ જીત્યા બાદ અર્જેન્ટીનાએ આ શું કર્યું? મળી શકે છે કડક સજા!

Argentina beat England in Semifinal: આર્જેન્ટીનાએ ઈંગ્લેન્ડને સેમીફાઈનલમાં હરાવી ફુટબોલ વિશ્વકપના ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. પરંતુ આ સેમીફાઈનલ મુકાબલામાં જીત બાદ આર્જેન્ટીનાએ એવી હરકત કરી જેના પર ફીફા કાર્યવાહી કરી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 16, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:12 AM IST
વર્લ્ડ કપ 2026: સેમિફાઇનલ જીત્યા બાદ અર્જેન્ટીનાએ આ શું કર્યું? મળી શકે છે કડક સજા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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