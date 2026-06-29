Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે આજે મહાજંગ, જર્મનીને ટક્કર આપવા ઉતરશે પેરાગ્વે

બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે આજે મહાજંગ, જર્મનીને ટક્કર આપવા ઉતરશે પેરાગ્વે

બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે આજે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નો રાઉન્ડ ઓફ-32 મુકાબલો રમાશે. આ મેચમાં જીતનારી ટીમ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનારી ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:56 PM IST
બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે આજે મહાજંગ, જર્મનીને ટક્કર આપવા ઉતરશે પેરાગ્વે
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સાથળની ચરબી ઓછી કરવાની 4 અસરકારક કસરતો, રોજ કરો તો 15 દિવસમાં ફરક દેખાવા લાગે
home workout1 hr ago
2
Brain Tumor2 hrs ago
3
surat2 hrs ago
4
8th Pay Commission news2 hrs ago
5
Bank Holiday july 20262 hrs ago