/બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે આજે મહાજંગ, જર્મનીને ટક્કર આપવા ઉતરશે પેરાગ્વે

FIFA WORLD CUP 2026: બ્રાઝિલઅને જાપાન વચ્ચે આજે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા રાઉન્ડ ઓફ-32 નો મુકાબલો રમાશે. આ મેચમાં જીતનારી ટીમ રાઉન્ડ ઓફ-16મા એન્ટ્રી કરી લેશે, જ્યારે હારનારી ટીમની સફર ખતમ થઈ જશે. બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે રાઉન્ડ ઓફ-32 ની મહત્વની મેચ આજે (29 જૂન) ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે 10.30 કલાકે હ્યુસ્ટનમાં રમાશે.
આ સિવાય કાલે (30 જૂન) રાત્રે 2.30 કલાકે જર્મની અને પેરાગ્વે વચ્ચે રમાશે. આ મુકાબલો બોસ્ટન સ્ટેડિયમ ફોક્સબોરોમાં રમાશે. જાપાન દુનિયાની એવી ટીમ બની ગઈ છે, જેણે આશાથી સારૂ પ્રદર્શન કર્યું છે. 1998 બાદથી જાપાનની ટીમ ચાર વખત ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ગ્રુપ સ્ટેજથી આગળ વધી છે, પરંતુ જાપાન હજુ સુધી નોકઆઉટમાં કોઈ મેચ જીતી શક્યું નથી.
બ્રાઝિલ અને જાપાન વચ્ચે આજે નોકઆઉટનો મહાજંગ
આ વખતે ફીફા વિશ્વકપમાં જાપાનના રસ્તામાં એક એવો દેશ છે, જેણે સૌથી વધુ વખત ટ્રોફી જીતી છે. બ્રાઝિલે રેકોર્ડ પાંચ વખત ટ્રોફી જીતી છે, જ્યારે જાપાન ચાર વખત રાઉન્ડ ઓફ-16મા પહોંચવા છતાં ટૂર્નામેન્ટમાં કોઈ નોકઆઉટ મેચ જીતી શક્યું નથી. બ્રાઝિલમાં દુનિયાની સૌથી મોટી જાપાની વસ્તી રહે છે, જ્યારે જાપાની ફુટબોલના આધુનિક વિકાસમાં બ્રાઝિલનું મોટું યોગદાન છે
કરો યા મરોની લડાઈ
કાર્લો એન્સેલોટીની બ્રાઝિલ ટીમે મેચ-ડે 1 પર શરૂઆતી તબક્કામાં પાછળ રહ્યાં બાદ અને મોરક્કો સામે મેચ ડ્રો કર્યાં બાદ પોતાની લય હાસિલ કરી છે. બ્રાઝિલે હૈતી અને સ્કોટલેન્ડ વિરુદ્ધ જીતમાં છ બોલ કર્યાં હતા. ટીમમાં નેમારની પણ વાપસી થઈ ગઈ છે.
જાપાન 10 મેચથી અપરાજિત
પરંતુ તાજેતરનો એક ઈતિહાસ ચેતવણી આપે છે, કારણ કે ઓક્ટોબર 2025મા એક ફ્રેન્ડલી મેચમાં બ્રાઝિલે જાપાન સામે 2-3થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તો જાપાન સતત 10 મેચથી હાર્યા વગર રમી રહ્યુ છે. ટ્યૂનીશિયાને 4-0થી હરાવવા અને નેધરલેન્ડ તથા સ્વીડન સાથે મેચ ડ્રો કરાવ્યા બાદ ટીમ નોકઆઉટમાં પહોંચી છે.
વિનીસિયસ જુનિયરે કર્યાં ચાર ગોલ
બ્રાઝિલ તરફથી અત્યાર સુધી વિનીસિયસ જૂનિયરે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ચાર ગોલ કર્યાં છે, તો મેથિયસ કુન્હાએ ત્રણ ગોલ કર્યાં છે. ટીમ પાસે એટેક અને ડિફેન્સની દમદાર રણનીતિ છે. જોકે સ્ટાર ખેલાડી નેમાર આજે શરૂઆતથી મેદાનમાં ઉતરી શકે છે.