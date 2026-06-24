/એન્ટે બુદિમિરના ગોલથી ક્રોએશિયાની 1-0થી જીત, પનામાની ટીમ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર

FIFA WORLD CUP 2026: ક્રોએશિયાએ પનામાને 1-0થી હરાવી ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા મહત્વની જીત મેળવી છે. ક્રોએશિયાની જીત સાથે પનામાની ટીમ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026માંથી બહાર થઈ ગઈ છે. એન્ટે બ્રુદિમિરે મેચની 54મી મિનિટે વિનિંગ ગોલ કર્યો હતો.
હવે જો ક્રોએશિયા આગામી મેચમાં ઘાનાને હરાવે તો તે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ-32 મા પહોંચી જશે. ક્રોએશિયા અને પનાના ટીમો વચ્ચે પ્રથમ હાફમાં સાધારણ રમત જોવા મળી હતી. હાફ ટાઈમમાં મેદાન પર ઉતરેલા એન્ટે બુદિમિરે 54મી મિનિટે જોસિપ સ્ટેનિસિકના ક્રોસ પર ગોલ કર્યો હતો.
ક્રોએશિયા ત્રણ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને
ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પ્રથમ મેચમાં મળેલી હારમાંથી બહાર આવતા ક્રોએશિયા ત્રણ પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. તો પનામા ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાની બીજી હારની સાથે બહાર થઈ ગયું છે. ક્રોએશિયા પોતાના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ઘાનાનો સામનો કરશે, જ્યારે પનામાનો મુકાબલો ઈંગ્લેન્ડ સામે થશે. બંને ટીમો પ્રથમ મુકાબલામાં હાર સાથે આ મેચમાં ઉતરી હતી.
એન્ટે બુદિમિરે ક્રોએશિયાને અપાવી લીડ
બીજા હાફમાં ક્રોએશિયાને આખરે પનામાના મજબૂત ડિફેન્સને ભેદવાનો રસ્તો મળી ગયો. માર્કો પાસાલિકે જોસિપ સ્ટેનિસિકને ચાલાકીથી બેકહીલ પાસ આપ્યો. સ્ટેનિસિક આગળ વધ્યો અને બોક્સમાં ક્રોસ મોકલ્યો, જેને એન્ટે બુદિમિરે ગોલમાં પરિવર્તિક કરી ક્રોએશિયાને લીડ અપાવી હતી.
લુકા મોડ્રિચે રમી પોતાની 200મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ
મેચમાં ક્રોએશિયા દ્વારા ગોલના સતત પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા પરંતુ ટીમને સફળતા મળી નહીં. આ જીત 40 વર્ષના મીડફીલ્ડ સ્ટાર લુકા મોડ્રિચ માટે એક ખાસ રાતનો શાનદાર અંત હતો. લુકા મોડ્રિચે પોતાની 200મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.
ક્રોએશિયાનો સામનો પોતાના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ઘાના સામે થશે. પનામા ભલે બહાર થઈ ગયું હોય પરંતુ તેની પાસે અંતિમ મેચમાં જીત સાથે વિદાય લેવાની તક છે. પનામા પોતાની અંતિમ લીડ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે ટકરાશે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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