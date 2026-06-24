Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /એન્ટે બુદિમિરના ગોલથી ક્રોએશિયાની 1-0થી જીત, પનામાની ટીમ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર

એન્ટે બુદિમિરના ગોલથી ક્રોએશિયાની 1-0થી જીત, પનામાની ટીમ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર

FIFA WORLD CUP 2026: ક્રોએશિયાએ પનામાને 1-0થી હરાવી ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા મહત્વની જીત મેળવી છે. બીજીતરફ હાર સાથે પનામાની ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ક્રોએશિયા તરફથી એન્ટે બુદિમિરે 54મી મિનિટમાં વિનિંગ ગોલ કર્યો હતો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:29 AM IST
એન્ટે બુદિમિરના ગોલથી ક્રોએશિયાની 1-0થી જીત, પનામાની ટીમ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
એન્ટે બુદિમિરના ગોલથી ક્રોએશિયાની 1-0થી જીત, પનામાની ટીમ વર્લ્ડકપમાંથી બહાર
fifa world cup 20265 min ago
2
Delhi Capital28 min ago
3
Cristiano Ronaldo57 min ago
4
Stock Market Crash1 hr ago
5
breakfast1 hr ago