/Uruguay Vs Cabo Verde: કેપ વર્દેએ ફરી ચોંકાવ્યા, સ્પેન બાદ બે વખતની ચેમ્પિયન ઉરૂગ્વે સામે મેચ કરી ડ્રો

FIFA World Cup 2026 Uruguay Vs Cabo Verde: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ગ્રુપ H માં ઉરૂગ્વેએ અપસેટનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બે વખતની ચેમ્પિયન ટીમને પ્રથમવાર વિશ્વકપમાં રમી રહેલી કેપ વર્દેએ મિયામી સ્ટેડિયમમાં 2-2ની બરોબરી પર રોકી દીધી. આ કોઈપણ સ્તર પર ઉરૂગ્વે અને કેપ વર્દે વચ્ચે પ્રથમ મેચ હતી. સ્પેનને પોતાની પ્રથમ મેચમાં ચોંકાવનારી ટીમે હવે બીજી મોટી ટીમને પરેશાન કરી છે. આ મેચથી બંને ટીમને એક-એક પોઈન્ટ મળ્યો છે. ગ્રુપમાં સ્પેન પ્રથમ, ઉરૂગ્વે બીજા અને કેપ વર્દે ત્રીજા સ્થાન પર છે. સાઉદી અરબની ટીમ શૂન્ય પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે.
કેપ વર્દેએ મેચના પ્રથમ હફમાં પહેલો ગોલ કર્યો હતો. તેના માટે 21મી મિનિટમાં કેવિન પિનાએ ફ્રી-કિક પર ડાયરેક્ટ ગોલ કર્યો. ત્યારબાદ ઉરૂગ્વેએ કાઉન્ટર એટેક કર્યો અને બે ગોલ કરી મેચમાં લીડ મેળવી લીધી હતી. ત્યારબાદ બીજા હાફમાં કેપ વર્દેએ બરોબરી કરી મેચનો સ્કોર 2-2 કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ મેચમાં કોઈ ગોલ ન થયો અને મુકાબલો ડ્રો રહ્યો હતો.
Cabo Verde secure their second point in the #FIFAWorldCup! 💪
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
કેપ વર્દેના ઐતિહાસિક ગોલ
કેપ વર્દેએ ફરી બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 30 યાર્ડથી વધુ દૂર ઉભેલા કેવિન પિનાએ એક સાહસી શોટ્સ ફટકાર્યો અને બોલ વિપક્ષી ટીમના ગોલપોસ્ટમાં પહોંચાડી દીધો હતો. કેવિન પિનાએ વિશ્વકપમાં કેપ વર્દે માટે ગોલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી તરીકે પોતાનું નામ ઈતિહાસમાં નોંધાવી દીધું છે. ટૂર્નામેન્ટમાં પ્રથમવાર રમી રહેલી આ ટીમ માટે યાદગાર દિવસ છે. તે વિશ્વકપમાં કેપ વર્દેનો પ્રથમ ગોલ હંમેશા ટીમને યાદ રહેશે.
ઉરૂગ્વેએ કરી વાપસી
0-1થી પાછળ રહ્યાં બાદ ઉરૂગ્વેએ વાપસી કરી અને મેક્સી અરાઉજોએ હાફટાઇમ પહેલા સ્કોર બરાબર કર્યો હતો. સતત ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી ઉરૂગ્વેની ટીમને આખરે સફળતા મળી હતી. ઉરૂગ્વેએ સ્ટોપેજ ટાઇમમાં મેચનું પાસું પલટી નાખ્યું હતું. ઉરૂગ્વે તરફતી અગસ્ટિન કેનોબિઓએ બીજો ગોલ કરી ટીમને લીડ અપાવી દીધી હતી.
કેપ વર્દેનો બીજો ગોલ
કેપ વર્દેએ હારની સ્થિતિથી વાપસી કરતા સ્કોર 2-2થી બરોબર કર્યો હતો. ઉરૂગ્વેના ડિફેન્સમાં થયેલી એક મોટી ભૂલ બાદ બ્લૂ શાર્ક હાવી થઈ ગઈ હતી. ઓલિવેરાએ પોતાની બેકલાઇનની પાર એક ખોટો પાસ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેનાથી બોલ સીધો વરેલાની પાસે જતો રહ્યો. સબ્સ્ટીટ્યુટ ખેલાડીએ તત્કાલ સમજદારી દાખવી અને ફર્નાન્ડો મુસ્લેરાને છકાવતા બોલ નેટમાં પહોંચાડી દીધો હતો. કેપ વર્દે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સતત બે મેચથી અજેય છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.