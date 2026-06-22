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Uruguay Vs Cabo Verde: કેપ વર્દેએ ફરી ચોંકાવ્યા, સ્પેન બાદ બે વખતની ચેમ્પિયન ઉરૂગ્વે સામે મેચ કરી ડ્રો

Uruguay Vs Cabo Verde: ફુટબોલ વિશ્વકપમાં પ્રથમવાર ઉતરેલી ટીમો દિગ્ગજ ટીમોને હંફાવી રહી છે. સૌથી મોટું નામ કેપ વર્દેનું છે. સ્પેન સામે ઐતિહાસિક પ્રદર્શન બાદ હવે ઉરૂગ્વે સામે પણ ટીમે મેચ 2-2થી ડ્રો કરાવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 22, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:23 AM IST
Uruguay Vs Cabo Verde: કેપ વર્દેએ ફરી ચોંકાવ્યા, સ્પેન બાદ બે વખતની ચેમ્પિયન ઉરૂગ્વે સામે મેચ કરી ડ્રો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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કેપ વર્દેએ ફરી ચોંકાવ્યા, સ્પેન બાદ બે વખતની ચેમ્પિયન ઉરૂગ્વે સામે મેચ કરી ડ્રો
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