/ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડી દીધો મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ, વિશ્વકપમાં મેળવી અદ્ભુત સિદ્ધિ

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પોર્ટુગલે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ગ્રુપ મુકાબલામાં ઉઝ્બેકિસ્તાનને 5-0થી હરાવ્યું છે. આ મેચમાં સ્ટાર ફુટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોનો જાદુ જોવા મળ્યો અને તેણે બે શાનદાર ગોલ કર્યાં હતા. હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં પોર્ટુગલને મળેલી આ જીતનો નાયક સ્ટાર ખેલાડી રોનાલ્ડો રહ્યો, જેણે મેચમાં બે ગોલ કર્યાં. આ જીત સાથે પોર્ટુગલે રાઉન્ડ ઓફ-32 મા પહોંચવાની પોતાની દાવેદારીને મજબૂત કરી લીધી છે. ટીમના મુકાબલા બાદ હવે 4 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે અને ટીમ ગ્રુપમાં બીજા સ્થાને છે.
પોર્ટુગલના સ્ટાર ખેલાડી ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ આ મેચમાં 2 ગોલ કરી ઈતિહાસ રચી દીધો છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો હવે એક ફીફા વિશ્વકપ મેચમાં મલ્ટીપલ (એકથી વધુ) ગોલ કરનાર દુનિયાનો સૌથી મોટી ઉંમરનો ફુટબોલર બની ગયો છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આ મેચમાં મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ તોડી દીધો છે. રોનાલ્ડોએ 41 વર્ષ અને 138 દિવસની ઉંમરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપની એક મેચમાં એકથી વધુ ગોલ કર્યાં છે.
રોનાલ્ડોએ તોડી દીધો મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ
લિયોનેલ મેસ્સીએ 38 વર્ષ અને 363 દિવસની ઉંમરમાં આ કમાલ કર્યો છે, જ્યારે તેણે 22 જૂન 2026ના ઓસ્ટ્રિયા વિરુદ્ધ વર્લ્ડ કપ મેચમાં 2 ગોલ કર્યાં હતા. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આ રીતે લિયોનેલ મેસ્સીનો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. રોનાલ્ડો વિશ્વકપમાં પોર્ટુગલ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી પણ બની ગયો છે. તેના નામે હવે 10 વિશ્વકપ ગોલ થઈ ગયા છે, જ્યારે દિગ્ગજ યુસેબિયોએ 9 ગોલ કર્યાં હતા. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો આ સિવાય 6 અલગ-અલગ વિશ્વકપ એડિશનમાં ગોલ કરનાર પ્રથમ ફુટબોલર બની ગયો છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપની છ એડિશનમાં ગોલ
વર્ષ 2006મા જર્મનીમાં 21 વર્ષની ઉંમરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપમાં પર્દાપણ કર્યા બાદથી, તેણે દરેક તે એડિશન (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 અને 2026) મા ગોલ કર્યાં, જેમાં તે રમ્યો છે. રોનાલ્ડોએ 2026મા પોર્ટુગલની સેમીફાઈનલની સફર સુધી એક ગોલ કર્યો હતો અને 2010 અને 2014ની એડિશનમાં પણ એક-એક ગોલ કર્યો હતો. રોનાલ્ડો માટે સૌથી સફળ વિશ્વકપ 2018 રહ્યો, જેમાં તેણે ચાર ગોલ કર્યો. ત્યારબાદ કતરમાં રમાયેલા વિશ્વકપમાં પણ તેણે એક ગોલ કર્યો, જ્યારે પોર્ટુગલ ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધી પહોંચ્યું હતું.
વિશ્વકપ ફાઈનલમાં ક્યારેય નથી રમ્યો રોનાલ્ડો
ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ છતાં રોનાલ્ડોએ હજુ સુધી વિશ્વકપની નોકઆઉટ મેચમાં કોઈ ગોલ કર્યો નથી અને ક્યારેય વિશ્વકપ ફાઈનલ પણ રમી નથી. પરંતુ વર્તમાન ટૂર્નામેન્ટમાં પોર્ટુગલને આગળ વધવાની આશા છે અને આ દિગ્ગજ ફોરવર્ડ પોતાના શાનદાર કરિયરમાં હજુ ઉપલબ્ધી જોડી શકે છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
Link: https://www.zee5.com/