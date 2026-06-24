Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડી દીધો મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ, વિશ્વકપમાં મેળવી અદ્ભુત સિદ્ધિ

ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડી દીધો મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ, વિશ્વકપમાં મેળવી અદ્ભુત સિદ્ધિ

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પોર્ટુગલે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ઉઝબેકિસ્તાનને 5-0થી હરાવ્યું છે. આ મેચમાં સ્ટાર ખેલાડી રોનાલ્ડોએ બે ગોલ કરી પોતાના વિરોધીઓની બોલતી બંધ કરી દીધી છે. આ મેચમાં ગોલ કરવાની સાથે રોનાલ્ડોએ ઘણા રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવી દીધું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:11 PM IST
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડી દીધો મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ, વિશ્વકપમાં મેળવી અદ્ભુત સિદ્ધિ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઈતિહાસ, તોડી દીધો મેસ્સીનો મહારેકોર્ડ
fifa world cup 20269 min ago
2
Timepass Relationship18 min ago
3
Ketan Murder Case29 min ago
4
Silver Price Crash46 min ago
5
Kharif Sowing Impact1 hr ago