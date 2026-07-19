/FIFA 2026: મિયામીમાં ગોલનો મહાવિસ્ફોટ! ફ્રાન્સને 6-4 થી હરાવી ઈંગ્લેન્ડે જીત્યો ઐતિહાસિક બ્રોન્ઝ મેડલ!

England vs France: ઈંગ્લેન્ડે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ત્રીજા સ્થાન માટે રમાયેલી મેચમાં ફ્રાન્સને હરાવી દીધું છે. આ મેચમાં હોલનો વરસાદ જોવા મળ્યો, જેમાં આખરે બાજી ઈંગ્લેન્ડે મારી હતી. મિયામી સ્ટેડિયમ પર રમાયેલા મુકાબલામાં કુલ 10 ગોલ થયા, જેમાં 6 ગોલ ઈંગ્લેન્ડ તરફથી અને ચાર ગોલ ફ્રાન્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. ફ્રાન્સને 6-4થી હરાવી ઈંગ્લેન્ડે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પોતાની સફરનો અંત ત્રીજા સ્થાને રહી કર્યો છે. ટૂર્નામેન્ટના ઈતિહાસમાં આ 1966 બાદ ઈંગ્લેન્ડનું બેસ્ટ ફીનિશ છે. 1966મા ઈંગ્લેન્ડની ટીમ ચેમ્પિયન બની હતી.
44 વર્ષ બાદ ગોલનો વરસાદ
મુકાબલો જ્યારે શરૂ થયો તો કોઈએ વિચાર્યું નહોતું કે તેનો અંત આ રીતે થશે, જે ફુટબોલ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં છેલ્લે 44 વર્ષ પહેલા જોવા મળ્યું હતું. આ અંજામથી મતલબ મેચમાં કરવામાં આવેલા 10 ગોલથી છે. ફુટબોલ વિશ્વકપમાં અત્યાર સુધી 6 મેચ એવી છે, જેમાં 10 કે તેનાથી વધુ ગોલ થયા છે. ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે મિયામી સ્ટેડિયમ પર રમાયેલો મુકાબલો આ લિસ્ટમાં છઠ્ઠા સ્થાને છે. આ પહેલા 1982મા હંગરી અને સાલ્વાડોર વચ્ચે રમાયેલા મુકાબલામાં કુલ 11 ગોલ થયા હતા, તે મેચને હંગરીએ 10-1થી જીતી હતી.
પ્રથમ હાફમાં ઈંગ્લેન્ડનું શાનદાર પ્રદર્શન
મુકાબલાનો પ્રથમ ગોલ ઈંગ્લેન્ડના રાઇસે કર્યો હતો. આ ગોલ મેચની ત્રીજી મિનિટે થયો હતો. તેની 15 મિનિટ બાદ કોંસાએ ગોલ કર્યો. મેચની 18મી મિનિટમાં આ ગોલની મદદથી ઈંગ્લેન્ડે 2-0ની લીડ મેળવી હતી. મેચનો ત્રીજો અને ચોથો ગોલ પણ ઈંગ્લેન્ડ તરફથી થયો. આ બંને ગોલ બુકાયો સાકાએ મેચની 38મી અને 46મી મિનિટે કર્યાં હતા. આ રીતે પ્રથમ હાફની રમત સમાપ્ત થવા સુધી ઈંગ્લેન્ડે ફ્રાન્સ પર 4-0ની લીડ મેળવી લીધી હતી.
ફ્રાન્સનો પલટવાર,સાકાની હેટ્રિક
મેચનો બીજો હાફ શરૂ થયો તો ફ્રાન્સે પલટવાર કર્યો. ઈંગ્લેન્ડની પોસ્ટ પર ફ્રાન્સ માટે પ્રથમ ગોલ ખુદ કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 48મી મિનિટમાં કર્યો હતો. તેની 6 મિનિટ બાદ બારકોલાએ ગોલ કરી મેચને રોમાંચક બનાવી હતી. 54મી મિનિટમાં ફ્રાન્સ તરફથી ગોલની મદદથી સ્કોર 2-4 થઈ ગયો. મેચની 66મી મિનિટે એમ્બાપ્પેએ પોતાનો બીજો અને ફ્રાન્સ માટે ત્રીજો ગોલ કર્યો હતો.
બીજા હાફમાં ફ્રાન્સના પલટવાર વચ્ચે ઈંગ્લેન્ડને આખરે ગોલ કરવાની તક 87મી મિનિટે મળી હતી. આ હોલ પણ સાકાએ કર્યો, જેણે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પોતાની હેટ્રિક પૂરી કરી હતી. ત્યારબાદ મેચના એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં ફ્રાન્સે વધુ એક ગોલ કર્યો પરંતુ ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડે છઠ્ઠો ગોલ કર્યો હતો. આ ગોલ જૂડ બેલિંઘમે કર્યો હતો. આ રીતે મેચ સમાપ્ત થઈ ત્યારે ઈંગ્લેન્ડે 6-4થી જીત મેળવી હતી.