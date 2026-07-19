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FIFA 2026: મિયામીમાં ગોલનો મહાવિસ્ફોટ! ફ્રાન્સને 6-4 થી હરાવી ઈંગ્લેન્ડે જીત્યો ઐતિહાસિક બ્રોન્ઝ મેડલ!

England vs France: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની ત્રીજા સ્થાનની મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે ફ્રાન્સને 6-4થી હરાવ્યું છે. આ ટૂર્નામેન્ટના ઈતિહાસમાં ઈંગ્લેન્ડનું બીજું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે. ઈંગ્લેન્ડે બ્રોન્ઝ મેડલ પર કબજો કર્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 19, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:39 AM IST
FIFA 2026: મિયામીમાં ગોલનો મહાવિસ્ફોટ! ફ્રાન્સને 6-4 થી હરાવી ઈંગ્લેન્ડે જીત્યો ઐતિહાસિક બ્રોન્ઝ મેડલ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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