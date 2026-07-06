/જુડ બેલિંગહામ અને હેરી કેનનો કમાલ, મેક્સિકોને 3-2થી હરાવી ઇંગ્લેન્ડ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, હવે નોર્વે સામે થશે ટક્કર!

ઈંગ્લેન્ડે મેક્સિકોને રાઉન્ડ ઓફ 16ના મુકાબલામાં 3-2થી હરાવી ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે. પ્રથમ હાફમાં જુડ બેલિંઘમે ઝડપથી બે ગોલ કર્યાં અને પછી હેરી કેને પેનલ્ટી દ્વારા ગોલ કર્યો હતો. મેક્સિકો માટે રાઉલ જેમેનેઝ અને જુલિયન ક્વિનોન્સે ગોલ કર્યાં હતા. આ પ્રથમવાર છે જ્યારે મેક્સિકો એઝ્ટેકામાં કોઈ ફુટબોલ વિશ્વકપ મેચ હાર્યું છે. હવે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડનો સામનો નોર્વે સામે થશે. નોર્વેએ રાઉન્ડ ઓફ 16ના બ્રાઝિલને હરાવી અંતિમ 8મા જગ્યા બનાવી છે. બંને ટીમો વચ્ચે આ મેચ 12 જુલાઈએ ભારતીય સમયાનુસાર રાત્રે 2.30 કલાકે રમાશે. આ વિશ્વકપમાં નોર્વેની પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચ હશે.
મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમમાં રવિવારે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ બીજા હાફમાં માત્ર 10 ખેલાડી સાથે રમી હતી. જુડ બેલિંઘમ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બુકાયો સાકા અને હેરી કેનના ક્રોસ પર 98 સેકેન્ડમાં બે ગોલ કરી ઈંગ્લેન્ડને લીડ અપાવી હતી. ચાર મિનિટ બાદ એટલે કે 42મી મિનિટમાં મેક્સિકો માટે ક્વિનોન્સે ગોલ કરી ટીમનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું.
Our journey continues 🦁❤️
The #ThreeLions will face Norway in the quarter-finals of the @FIFAWorldCup 👊 pic.twitter.com/UT4wcflN9p
— England (@England) July 6, 2026
ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું ઈંગ્લેન્ડ
બીજા હાફની નવમી મિનિટે મેક્સિકોને ફાયદો મળ્યો, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડના ડિફેન્ડર જેરેલ ક્વાનસાહને જીસસ ગૈલાર્ડો પર ખતરનાક ટેકલ કરવા માટે બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યો, પરંતુ આ હાફમાં ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ ગોલ કર્યો. મેક્સિકોના ગોલકીપર રાઉલ રેંગલે બોક્સની અંદર એન્થની ગોર્ડનને પાડી દીધો, ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડને પેનલ્ટી મળી, જેના પર હેરી કેને ગોલ કર્યો હતો. ત્યારબાદ મેક્સિકોને પણ એક પેનલ્ટી મળી હતી, જેમાં ટીમે ગોલ કર્યો હતો. પરંતુ મેચના અંતે ઈંગ્લેન્ડે પોતાની લીડ જાળવી રાખી અને જીત મેળવી હતી.
ઈંગ્લેન્ડના ડિફેન્ડરને મળ્યું રેડ કાર્ડ
મેક્સિકો વિરુદ્ધ રાઉન્ડ ઓફ-16 ની આ મેચ દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડના ડિફેન્ડર ક્વાનસાહને મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યો. રાઇટ-બેક ક્વાનસાહે જીસસ ગૈલાર્ડોને ચેલેન્જ કરવા સમયે પોતાના શૂઝના સ્ટડથી તેને ઈજા પહોંચાડી. ઓસ્ટ્રેલિયાના રેફરી અલીરેઝા ફઘાનીએ શરૂઆતમાં રમત યથાવત રાખી, પરંતુ બાદમાં VARના દખલ બાદ તેમને ઓન-ફીલ્ડ મોનિટર જોવાનું કહેવામાં આવ્યું. ઘટનાની સમીક્ષા કર્યા બાદ રેફરીએ ઈંગ્લેન્ડના ડિફેન્ડરને રેડ કાર્ડ દેખાડ્યું. આ ઘટનાથી મેક્સિકોને મેચમાં વાપસી કરવાની તક મળી, કારણ કે હાફ ટાઇમ બ્રેક સુધી તે 2-1થી પાછળ ચાલી રહ્યું હતું. પરંતુ થોડા સમય બાદ ઈંગ્લેન્ડે બે ગોલની લીડ મેળવી લીધી હતી.