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જુડ બેલિંગહામ અને હેરી કેનનો કમાલ, મેક્સિકોને 3-2થી હરાવી ઇંગ્લેન્ડ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, હવે નોર્વે સામે થશે ટક્કર!

ઈંગ્લેન્ડે મેક્સિકોને રાઉન્ડ ઓફ 16ના મુકાબલામાં 3-2થી હરાવી ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે. હવે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડનો સામનો નોર્વે સામે થશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 06, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:45 AM IST
જુડ બેલિંગહામ અને હેરી કેનનો કમાલ, મેક્સિકોને 3-2થી હરાવી ઇંગ્લેન્ડ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, હવે નોર્વે સામે થશે ટક્કર!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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