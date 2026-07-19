/ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: જે જીતશે તેના પર થશે ₹481 કરોડનો વરસાદ, મળશે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રોફી!

આજે રાત્રે ફૂટબોલ જગતનો નવો બાદશાહ મળશે! આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની મહાફાઇનલ જંગ જામશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આજે જે ટીમ જીતશે, તેને માત્ર ચેમ્પિયનનો તાજ જ નહીં, પણ દુનિયાની સૌથી મોંઘી સ્પોર્ટ્સ ટ્રોફી અને અબજો રૂપિયાનું ઇનામ મળશે! ટ્રોફીની કિંમત અને તેના નિયમો જાણીને તમારા હોશ ઊડી જશે. જુઓ અમારો આ ખાસ અહેવાલ...
આ માત્ર એક ટ્રોફી નથી, ફૂટબોલની દુનિયાનું સૌથી મોટું સપનું છે! આજે રાત્રે 12:30 વાગ્યે જ્યારે આર્જેન્ટિના અને સ્પેન આમને-સામને ટકરાશે, ત્યારે દાવ પર હશે ફૂટબોલ ઇતિહાસનું સૌથી મોટું ઇનામ.
આજે જે પણ ટીમ ફિફા વર્લ્ડ કપ જીતશે, તેના પર કરોડોની નહિ પણ અબજોની લક્ષ્મી વર્ષશે. વિજેતા ટીમને પ્રાઈઝ મની તરીકે અંદાજે 50 મિલિયન યુએસ ડોલર એટલે કે આશરે 481 કરોડ રૂપિયા રોકડા મળશે!
એટલું જ નહીં, વિજેતા ટીમને દુનિયાની સૌથી મોંઘી સ્પોર્ટ્સ ટ્રોફી આપવામાં આવશે. 18 કેરેટ શુદ્ધ સોનામાંથી બનેલી આ ફિફા ટ્રોફીની કિંમત 20 મિલિયન યુએસ ડોલર એટલે કે અંદાજે 192 કરોડ રૂપિયા છે! 37 સેન્ટિમીટર ઊંચી અને 6 કિલો વજન ધરાવતી આ ટ્રોફીના બેઝ પર કિંમતી મેલાકાઇટ સ્ટોન લગાવેલો છે.
વિજેતા ટીમને અસલી સોનાની ટ્રોફી માત્ર સેલિબ્રેશન કરવા પૂરતી જ આપવામાં આવે છે! મેચ પૂરી થયા પછી આ અસલી ટ્રોફી પાછી લઈ લેવાય છે અને તેને ઝ્યુરિખમાં આવેલા ફિફાના હેડક્વાર્ટરમાં મોકલી દેવાય છે. વિજેતા દેશને ઘરે લઈ જવા માટે અસલી સોનાની નહીં, પણ બ્રોન્ઝ મેટલ પર સોનાનું પાણી ચઢાવેલી 'રેપ્લિકા' (નકલ) ટ્રોફી આપવામાં આવે છે.
તો બીજી તરફ સ્પેન પાસે 16 વર્ષ બાદ ફરી ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવાની તક છે. વર્લ્ડ કપના 60 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ બંને ટીમો માત્ર બીજી વાર આમને સામને છે. ઇન્ટરનેશનલ ફૂટબોલમાં બંને વચ્ચે 14 મેચો થઈ છે, જેમાંથી બંને 6-6 મેચ જીત્યા છે! એટલે કે ટક્કર બરાબરીની છે.
તો તૈયાર થઈ જાવ, 192 કરોડની ટ્રોફી અને 481 કરોડનું ઇનામ કોના ઘરે જશે, તેનો ફેંસલો આજે મધ્યરાત્રિએ થઈ જશે. તમે આ મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ZEE નેટવર્કની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ અને લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ZEE5 પર જોઈ શકશો.