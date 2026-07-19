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ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: જે જીતશે તેના પર થશે ₹481 કરોડનો વરસાદ, મળશે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રોફી!

FIFA WORLD CUP 2026: સ્પેન અને આર્જેન્ટીના વચ્ચે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નો ફાઈનલ મુકાબલો રવિવારે મોડી રાત્રે 12.30 કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે. આ મેચ જે ટીમ જીતશે તેને 50 મિલિયન યુએસ ડોલર (આશરે 481 કરોડ રૂપિયા) ની ઈનામી રકમની સાથે દુનિયાની સૌથી મોંઘી સ્પોર્ટ્સ ટ્રોફી આપવામાં આવશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 19, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:57 AM IST
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: જે જીતશે તેના પર થશે ₹481 કરોડનો વરસાદ, મળશે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ટ્રોફી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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