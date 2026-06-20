/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: બ્રાઝીલની નોકઆઉટ તરફ મજબૂત આગેકૂચ, USAની પણ રાઉન્ડ ઓફ 32માં ધમાકેદાર એન્ટ્રી

હાલ ફૂટબોલનો મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે. ભારે ઉથલપાથલ વચ્ચે બ્રાઝીલની ટીમે શુક્રવારે ફીલાડેલ્ફિયામાં રમાયેલી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચમાં હૈતીને 3-0થી હરાવી દીધુ. બ્રાઝીલની ટીમે પહેલા હાફમાં ત્રણ ગોલ કરીને હૈતીને હરાવ્યું અને વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાની પહેલી જીત મેળવી. બ્રાઝીલ માટે મેથિયસ કુન્હાએ બે ગોલ કરીને શરૂઆત કરી અને વિનિસિયસ જૂનિયરે ત્રીજો ગોલ કર્યો.
બ્રાઝીલે 2002 બાદ પહેલીવાર વર્લ્ડ કપમાં આ રીતે કોઈ મેચમાં પહેલા જ હાફમાં ત્રણ ગોલ કર્યા. હૈતીએ બીજા હાફમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું અને બ્રાઝીલને વધુ કોઈ ગોલ કરવાની તક ન આપી. પરંતુ સતત બીજી હાર સાથે હવે હૈતી રાઉન્ડ ઓફ 32ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. બ્રાઝીલે 3-0થી જીતીને હૈતીને 2026ના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર કરી દીધુ. જો તેઓ બીજા હાફમાં હજુ પ્રદર્શન વધુ મજબૂત દેખાડત તો જીતનું અંતર મોટું થઈ શકતું હતું.
બ્રાઝીલની નોકઆઉટ તરફ મજબૂત આગેકૂચ
મેથિયસ કુન્હાએ શરૂઆતમાં એક મુશ્કેલ ગોલ કરીને બ્રાઝીલને લીડ અપાવી હતી. ગણતરીની મિનિટોમાં તેમણે એક શાનદાર ફિનિશ સાથે પોતાનો અને બ્રાઝીલનો પણ બીજો ગોલ કર્યો. ત્યારબાદ વિનિસિયસ જૂનિયરે એક સારા ફિનિશ સાથે ત્રીજો ગોલ કર્યો.
બ્રાઝીલ ગ્રુપ C માં સૌથી ટોપ પર
બીજા હાફમાં હૈતીએ પોતાની રણનીતિને 5-4-1 થી બદલીને 4-4-2 કરી નાખી. આ ફેરફાર અને બ્રાઝીલની રમતની ગતિ ધીમી હોવાના કારણે બીજા 45 મિનિટના ખેલમાં સ્કોરમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં. સ્કોટલેન્ડ પર મોરક્કોની 1-0 ની નીકટ જીત બાદ બ્રાઝીલ ગોલ અંતરના આધારે ગ્રુપ C માં સૌથી ઉપર પહોંચી ગયું છે.
અમેરિકાએ પણ રાઉન્ડ ઓફ 32માં કરી ધમાકેદાર એન્ટ્રી
અમેરિકાએ ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ના આગામી રાઉન્ડમાં પોતાની જગ્યા પાકી કરી છે. ગ્રુપ Dના મુકાબલામાં અમેરિકાએ જોરદાર પ્રદર્શન કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાને એકતરફી રીતે 2-0થી હરાવી દીધુ. સિએટલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં શરૂઆતથી જ અમેરિકાએ એકદમ આક્રમક રમતનું પ્રદર્શન કર્યું અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ડિફેન્સ પર સતત દબાણ જાળવી રાખ્યું હતું.
મોરક્કોએ સ્કોટલેન્ડને 1-0થી હરાવ્યું
બીજી બાજુ મોરક્કોએ વર્લ્ડ કપ 2026માં શાનદાર દેખાવ કરતા ગ્રુપ C ની પોતાની મેચમાં સ્કોટલેન્ડને 1-0થી હરાવ્યું. મોરક્કો તરફથી એકમાત્ર ગોલ ઈસ્માઈલ સૈબારીએ મેચ શરૂ થયાના 71 સેકન્ડ બાદ કર્યો હતો. આ વર્તમાન ટુર્નામેન્ટનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ફાસ્ટ ગોલ પણ છે. મોરક્કોએ શરૂઆતથી જ મેચ પર પોતાનો દબદબો જાળવી રાખ્યો હતો. ટીમે આક્રમક ખેલનું પ્રદર્શન કર્યું અને સ્કોટલેન્ડને મેચમાં વાપસીની જરાય તક આપી નહીં.