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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: બ્રાઝીલની નોકઆઉટ તરફ મજબૂત આગેકૂચ, USAની પણ રાઉન્ડ ઓફ 32માં ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં બ્રાઝીલની ટીમે શુક્રવારે ફિલાડેલ્ફિયામાં રમાયેલી મેચમાં હૈતીને 3-0થી હરાવ્યું, બીજી બાજુ અમેરિકાએ પણ શાનદાર રમતનું પ્રદર્શન કર્યું અને રાઉન્ડ ઓફ 32માં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી નાખી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:23 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: બ્રાઝીલની નોકઆઉટ તરફ મજબૂત આગેકૂચ, USAની પણ રાઉન્ડ ઓફ 32માં ધમાકેદાર એન્ટ્રી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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