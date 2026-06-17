/મેસ્સીનો જલવો જોયો, હવે રોનાલ્ડોનો વારો.... 18 જૂને કેટલી મેચ? જુઓ કાર્યક્રમ

ફુટબોલ વિશ્વકપમાં આજે કુલ ચાર મેચ રમાવાની છે. ગ્રુપ-કે અને એલની ટીમો પ્રથમવાર મેદાનમાં ઉતરશે. મેસ્સી અને એમ્બાપ્પેના કમાલના પ્રદર્શન બાદ આજે સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. પોર્ટુગલની ટીમ ફુટબોલ વિશ્વકપ-2026મા પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે ત્યારે બધાની નજર CR-7 પર રહેવાની છે. આજે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં કઈ-કઈ ટીમ રમવા ઉતરશે, આવો તમને સમગ્ર કાર્યક્રમ જણાવીએ.
ફુટબોલ વિશ્વકપમાં આજનો કાર્યક્રમ
1. પોર્ટુગલ વિરુદ્ધ કાંગો
ગ્રુપ: K
સ્થળઃ હ્યુસ્ટન
ભારતમાં કિકઓફ: 10:30 PM IST, બુધવાર, 17 જૂન
2. ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ક્રોએશિયા
ગ્રુપ: L
સ્થળ: અર્લિંગ્ટન
ભારતમાં કિકઓફઃ 01:30 AM IST, ગુરૂવાર, 18 જૂન
3. ઘાના વિરુદ્ધ પનામા
ગ્રુપ: L
સ્થળ: ટોરેન્ટો
ભારતમાં કિકઓફ: 04:30 AM IST, ગુરૂવાર, 18 જૂન
4. ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ કોલંબિયા
ગ્રુપ: K
સ્થળ: મેક્સિકો સિટી
ભારતમાં કિકઓફ: 07:30 AM IST, ગુરૂવાર, 18 જૂન
5. ચેકિયા વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા
ગ્રુપ- A
સ્થળઃ એટલાન્ટા
ભારતમાં કિકઓફઃ 09.30 PM IST, ગુરૂવાર, 18 જૂન
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
Link: https://www.zee5.com/