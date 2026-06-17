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મેસ્સીનો જલવો જોયો, હવે રોનાલ્ડોનો વારો.... 18 જૂને કેટલી મેચ? જુઓ કાર્યક્રમ

ફુટબોલ વિશ્વકપમાં દરરોજ રોમાચંક મેચ જોવા મળી રહી છે. ફેન્સ કિલિયન એમ્બાપ્પે, લિયોનેલ મેસ્સી જેવા દિગ્ગજોની પ્રથમ ઝલક જોઈ ચુકી છે. હવે વારો ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોનો છે. રોનાલ્ડોની ટીમ આજે રાત્રે મેદાનમાં ઉતરવાની છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:30 PM IST
મેસ્સીનો જલવો જોયો, હવે રોનાલ્ડોનો વારો.... 18 જૂને કેટલી મેચ? જુઓ કાર્યક્રમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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