/FIFA World Cup 2026 Schedule : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ, ભારતીય ચાહકોએ મેચ જોવા માટે કરવા પડશે ઉજાગરા

FIFA World Cup 2026 Schedule : 11 જૂનથી શરૂ થનારા ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026નું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો કરશે. 16 શહેરોમાં કુલ 104 મેચ રમાશે. 48 ટીમો ટાઇટલ માટે એકબીજા સામે સ્પર્ધા કરશે. 19 જુલાઈના રોજ એક દેશ ફિફા વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી ઉપાડશે અને ઘરે લઈ જશે. બધી ટીમોને 12 જૂથોમાં વહેંચવામાં આવી છે. આ વખતે કેપ વર્ડે, કુરાકાઓ, જોર્ડન અને ઉઝબેકિસ્તાન પ્રથમ વખત વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.
આ ટુર્નામેન્ટ 39 દિવસ સુધી ચાલશે. અગાઉ 32 ટીમોએ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો. આ વખતે પહેલીવાર 48 ટીમોનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લી વખત 1998માં ટીમોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં આ ત્રણ દેશો દ્વારા સંયુક્ત રીતે વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવાનો પ્રથમ પ્રસંગ છે. અગાઉ, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાએ 2002માં ટુર્નામેન્ટનું સહ-યજમાનપદ સંભાળ્યું હતું.
ભારતીય ચાહકોએ મેચ જોવા માટે કરવા પડશે ઉજાગરા
વર્લ્ડ કપ મેચો અમેરિકામાં 11 સ્થળોએ, મેક્સિકોમાં ત્રણ અને કેનેડામાં બે સ્થળોએ યોજાશે. મેક્સિકો 13 મેચોનું આયોજન કરશે અને કેનેડા પણ કુલ 13 મેચોનું આયોજન કરશે, જેમાં ત્રણ નોકઆઉટ મેચનો સમાવેશ થાય છે. બાકીની 78 મેચો યુએસમાં રમાશે, જે ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલનું આયોજન કરશે. ભારતીય ચાહકોએ મેચોનો આનંદ માણવા માટે તેમની ઉજાગરા કરવા પડી શકે છે, કારણ કે તેમાંથી મોટાભાગની મેચો ભારતીય સમય અનુસાર રાત્રે રમાશે.
1,248 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026માં કુલ 1,248 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે, જે 71 દેશોના 449 સ્થાનિક ક્લબમાંથી આવશે. તેમાંથી 357 ખેલાડીઓ અગાઉ વર્લ્ડ કપમાં રમી ચૂક્યા છે, જ્યારે 891 પ્રથમ વખત ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. સૌથી વધુ ખેલાડીઓ - 200 અંગ્રેજી ક્લબમાંથી આવે છે. તેમના પછી જર્મની (109), ફ્રાન્સ (86), સ્પેન (86), ઇટાલી (71) અને સાઉદી અરેબિયા (49)ના ખેલાડીઓ છે.
Can Argentina defend the title, or will a new champion emerge? 👀🏆
The complete FIFA World Cup 2026 schedule is here!
⚽ 104 Matches 🌎 USA, Canada & Mexico 🏟️ 16 Host Cities
Who's your pick to lift the trophy? 👇#WorldCup2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6UrZRvis9Y
— Cricksin (@QaziNaqvi) June 10, 2026
FIFA વર્લ્ડ કપનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ
ફક્ત આઠ દેશોએ વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, જેમાંથી છ દેશોએ એક કરતાં વધુ ટાઇટલ મેળવ્યા છે. બ્રાઝિલ પાંચ ટાઇટલ સાથે સૌથી આગળ છે. ફક્ત બે દેશોએ સતત બીજી વખત ચેમ્પિયન બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું છે. પેલેના નેતૃત્વમાં બ્રાઝિલે 1958 અને 1962માં જીત મેળવી હતી, જ્યારે ઇટાલીએ 1934 અને 1938માં ટાઇટલ જીત્યું હતું.
ફ્રાન્સ સતત ત્રણ ફાઇનલમાં પહોંચનાર ત્રીજો દેશ બનવાનું લક્ષ્ય રાખશે. તેઓએ 2018માં ટાઇટલ જીત્યું હતું પરંતુ 2022માં હારી ગયા હતા. પશ્ચિમ જર્મની 1982 અને 1986માં ફાઇનલ હારી ગયું હતું અને 1990માં આર્જેન્ટિનાને હરાવ્યું હતું. બ્રાઝિલે 1994 અને 2002માં જીત મેળવી હતી, જોકે 1998ની ફાઇનલમાં તેમને ફ્રાન્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.