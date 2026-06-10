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FIFA World Cup 2026 Schedule : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ, ભારતીય ચાહકોએ મેચ જોવા માટે કરવા પડશે ઉજાગરા

FIFA World Cup 2026 Schedule : અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા આયોજિત 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ 11 જૂનથી શરૂ થશે. 16 શહેરોમાં કુલ 104 મેચ રમાશે. 48 ટીમો ટાઇટલ માટે સ્પર્ધા કરશે. આર્જેન્ટિના તેના ખિતાબનો બચાવ કરવા માટે ઉતરશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 10, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:54 PM IST
FIFA World Cup 2026 Schedule : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ, ભારતીય ચાહકોએ મેચ જોવા માટે કરવા પડશે ઉજાગરા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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