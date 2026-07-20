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ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં બેસ્ટ ગોલકીપરથી લઈ ગોલ્ડન બોલ સુધીના એવોર્ડ્સ કયા ખેલાડી જીત્યા ? ચેક કરો વિનર્સનું લિસ્ટ

FIFA World Cup 2026 Awards: ફીફા વર્લ્ડ કપ સ્પેને પોતાના નામ કર્યો છે. ફાઈનલમાં સ્પેને આર્જેટીનાને 1-0 થી હરાવી વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. ફાઈનલમાં સ્પેનને ફેરાન ટોરેસના નિર્ણયાક ગોલથી જીત મળી છે. વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કયા ખેલાડીએ કયા એવોર્ડ જીત્યા તેનું લિસ્ટ પણ સામે આવી ગયું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 20, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:41 AM IST
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં બેસ્ટ ગોલકીપરથી લઈ ગોલ્ડન બોલ સુધીના એવોર્ડ્સ કયા ખેલાડી જીત્યા ? ચેક કરો વિનર્સનું લિસ્ટ
Image Credit: FIFA/X

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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