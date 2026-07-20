/ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં બેસ્ટ ગોલકીપરથી લઈ ગોલ્ડન બોલ સુધીના એવોર્ડ્સ કયા ખેલાડી જીત્યા ? ચેક કરો વિનર્સનું લિસ્ટ

FIFA World Cup 2026 Awards: ફીફા વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચ રોમાંચક રહી હતી. સ્પેને આર્જેંટીનાને હરાવી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ની ટ્રોફી પોતાના નામ કરી છે. જો કે ટૂર્નામેન્ટના મોટાભાગના મહત્વપૂર્ણ એવોર્ડ પણ સ્પેનના ખેલાડીઓએ જીત્યા છે. ગોલ્ડન બૂટ, ગોલ્ડન બોલ, ગોલ્ડન ગ્લવ, બેસ્ટ યંગ પ્લેયર સહિતના એવોર્ડ કયા ખેલાડીઓએ જીત્યા ચાલો તમને જણાવીએ.
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના મહત્વપૂર્ણ એવોર્ડસ
A special moment for a rising star ✨
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
સ્પેનના ફેરાન ટોરેસને ફાઈનલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન માટે ફીફા વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ મેન ઓફ ધ મેચ પુરસ્કાર મળ્યો.
19 વર્ષીય પાઉ કુબાર્સીને વર્લ્ડ કપના બેસ્ટ યંગ પ્લેયર એવોર્ડ મળ્યો.
ઉનાઈ સિમોનને ટૂર્નામેન્ટના સર્વશ્રેષ્ઠ ગોલકીપરનો ખિતાબ મળ્યો.
Ferran Torres takes the final honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🏆
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/xtJHV7aHRt
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
મિડફીલ્ડર રોડ્રીને ટૂર્નામેન્ટના શાનદાર પ્રદર્શન માટે બેસ્ટ પ્લેયર (ગોલ્ડન બોલ) એવોર્ડ મળ્યો.
ફ્રાંસીસી સ્ટાર કિલિયન એમ્બાપ્પેએ ગોલ્ડન બૂટ ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો.
આમ વ્યક્તિગત પુરસ્કારોમાં પણ સ્પેનિશ ટીમનો ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં દબદબો રહ્યો છે.
Calm. Composed. Champions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gh9IVCLmba
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
કેવી રીતે જીત્યું સ્પેન ફાઈનલ મેચ ?
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો ફાઈનલ મેચ રોમાંચક રહ્યો હતો. એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં સબ્સીટ્યૂટ ખેલાડી ફેરાન ટોરેસ દ્વારા કરવામાં આવેલા ગોલના કારણે સ્પેને આર્જેટીનાને 1-0 થી હાર આપી હતી. આર્જેંટીનાને હરાવી સ્પેન બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતી ગયું. ટોરેસે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ શરુ થયાની માત્ર 37 સેકન્ડમાં પેડ્રો પોરોના ક્રોસ પર નિકો વિલિયમ્સના હેડરની મદદથી બોલને ગોલ પોસ્ટ સુધી પહોંચાડી દીધો.