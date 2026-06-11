/48 ટીમો, 104 મેચ અને 3 યજમાન દેશ... આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે ફૂટબોલ કાર્નિવલ, રોનાલ્ડો-મેસી માટે છેલ્લો વર્લ્ડ કપ

FIFA World Cup 2026 : ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે અને 19 જુલાઈ સુધી ચાલશે. આ વખતે રેકોર્ડ 48 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાં 39 દિવસમાં કુલ 104 મેચ રમાશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની આ સિઝન સંયુક્ત રીતે અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકોમાં યોજાશે. આર્જેન્ટિના 2022માં ટાઇટલ જીતનાર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે ટુર્નામેન્ટમાં એન્ટ્રી કરશે. વર્લ્ડ કપ 2026ની ઉદ્ઘાટન મેચ યજમાન મેક્સિકો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે, તે 12 જૂન, 2026ના રોજ રાત્રે 1:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) રમાશે.
આ ટુર્નામેન્ટ મેક્સિકોના મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ અમેરિકાના 11 સ્ટેડિયમમાં, મેક્સિકોના 3 અને કેનેડાના 2 સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. વર્લ્ડ કપ 2026 લિયોનેલ મેસ્સી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો અને નેમાર જેવા દિગ્ગજો માટે અંતિમ વર્લ્ડ કપ હોઈ શકે છે. કુલ 72 લીગ મેચ યોજાશે, જેમાં લીગ સ્ટેજ 12 જૂનથી 27 જૂન સુધી ચાલશે.
ફૂટબોલ કાર્નિવલ આજથી શરૂ
ગ્રુપ સ્ટેજ 28 જૂને સમાપ્ત થાય છે, ત્યારબાદ 29 જૂનથી 4 જુલાઈ સુધી 'રાઉન્ડ ઓફ 32' યોજાશે. 'રાઉન્ડ ઓફ 16' 4 જુલાઈથી 8 જુલાઈ દરમિયાન યોજાશે, જ્યારે ક્વાર્ટર ફાઇનલ 10 જુલાઈથી 12 જુલાઈ દરમિયાન યોજાશે. બે સેમિફાઇનલ મેચ 15 અને 16 જુલાઈના રોજ આર્લિંગ્ટન અને એટલાન્ટામાં યોજાશે. ત્રીજા સ્થાન માટેની પ્લેઓફ 19 જુલાઈએ મિયામીમાં રમાશે, જ્યારે ફાઇનલ મેચ 20 જુલાઈએ ન્યૂ જર્સીના મેટલાઇફ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે.
મેક્સિકો vs દક્ષિણ આફ્રિકા હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ગુરુવારની મેચ મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમો વચ્ચેનો ફક્ત પાંચમો મુકાબલો હશે. મેક્સિકો બે વાર અને દક્ષિણ આફ્રિકા એક વાર જીત્યું છે, જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી હતી. તેમની છેલ્લી ટક્કર 2010ના વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની મેચમાં થઈ હતી, જ્યાં રાફેલ માર્ક્વેઝે સિફિવે ત્શાબાલાલાના શાનદાર ઓપનિંગ ગોલ બાદ બરાબરી કરી હતી. જોહાનિસબર્ગમાં 84,490 દર્શકોની સામે મેચ 1-1થી ડ્રો રહી હતી.
મેક્સિકોની સંભવિત શરૂઆતની XI
રાઉલ રેન્જેલ, જેસસ ગેલાર્ડો, જોહાન વાસ્ક્વેઝ, સીઝર મોન્ટેસ, ઇઝરાયેલ રેયસ, બ્રાયન ગુટીરેઝ, એરિક લીરા, આલ્વારો ફિડાલ્ગો, જુલિયન ક્વિનોન્સ, રોબર્ટો અલ્વારાડો, રાઉલ જીમેનેઝ.
દક્ષિણ આફ્રિકાની સંભવિત શરૂઆતની XI
રોનવેન વિલિયમ્સ, ખુલીસો મુદાઉ, ઈમે ઓકોન, મ્બેકઝેલી મ્બોકાઝી, ઓબ્રે મોદીબા, તેબોહો મોકોએના, સ્ફેફેલો સિથોલે, થેલેન્ટે મ્બાથા, ત્શેપાંગ મોરેમી, લાયલ ફોસ્ટર, ઓસ્વિન એપોલિસ.