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48 ટીમો, 104 મેચ અને 3 યજમાન દેશ... આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે ફૂટબોલ કાર્નિવલ, રોનાલ્ડો-મેસી માટે છેલ્લો વર્લ્ડ કપ

FIFA World Cup 2026 : FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 મેક્સિકોના મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમથી શરૂ થશે. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચો અમેરિકાના 11 સ્ટેડિયમ, મેક્સિકોના 3 અને કેનેડાના 2 સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:30 AM IST
48 ટીમો, 104 મેચ અને 3 યજમાન દેશ... આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે ફૂટબોલ કાર્નિવલ, રોનાલ્ડો-મેસી માટે છેલ્લો વર્લ્ડ કપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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