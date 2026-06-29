Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /શરમજનક હાર બાદ સાઉથ કોરિયાના કોચ હોંગ મ્યુંગ-બોનું રાજીનામું, રાષ્ટ્રપતિએ પણ કાઢ્યો બળાપો!

શરમજનક હાર બાદ સાઉથ કોરિયાના કોચ હોંગ મ્યુંગ-બોનું રાજીનામું, રાષ્ટ્રપતિએ પણ કાઢ્યો બળાપો!

FIFA World Cup 2026 Hong Myung bo resigned: ફુટબોલ વિશ્વકપના ગ્રુપ સ્ટેજના મુકાબલા સમાપ્ત થવાની સાથે રમત જગમાં ભૂકંપ આવી ગયો. સાઉથ કોરિયાની ટીમના કોચ હોંગ મ્યુંગ-બોએ રવિવારે પોતાના પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમની ટીમ અંતિમ લીગ મેચમાં આફ્રિકા સામે હારી અને ગ્રુપમાં ત્રીજા સ્થાને રહી હતી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:52 AM IST
શરમજનક હાર બાદ સાઉથ કોરિયાના કોચ હોંગ મ્યુંગ-બોનું રાજીનામું, રાષ્ટ્રપતિએ પણ કાઢ્યો બળાપો!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
1 જુલાઈથી 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની જૂની નોટ થઈ જશે બંધ? સરકારે આપ્યો જવાબ
RBI news39 min ago
2
Iran News41 min ago
3
shukra nakshatra gochar46 min ago
4
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
5
IRE vs IND1 hr ago