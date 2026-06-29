/શરમજનક હાર બાદ સાઉથ કોરિયાના કોચ હોંગ મ્યુંગ-બોનું રાજીનામું, રાષ્ટ્રપતિએ પણ કાઢ્યો બળાપો!

નવી દિલ્હીઃ સાઉથ કોરિયાના મુખ્ય કોચ હોંગ મ્યુંગ-બોએ રવિવારે રાજીનામું આપી દીધું. ફુટબોલ વિશ્વકપના ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી ટીમ બહાર થઈ જતાં તેમણે પદ છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ તેમનો રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથે બીજો કાર્યકાળ હતો. ટીમના ગ્વાડલાહારા સ્થિત ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી. જ્યાં તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે સાઉથ કોરિયા ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રીજા સ્થાનની ટીમમાં પણ જગ્યા બનાવી શકી નહીં. તેનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તેમની ટીમ નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચી શકશે નહીં.
હોંગે શરૂઆતી રાઉન્ડમાં ટીમના બહાર થવાની જવાબદારી લેતા સમર્થકોની માફી માંગી અને કહ્યું કે સારી શરૂઆત છતાં આ અભિયાન નિષ્ફળ સાબિત થયું. તેમણે કહ્યું- હું તે બધા નાગરિકોની દિલથી માફી માગુ છુ જેણે કોરિયન ફુટબોલને પ્રેમ કર્યો છે, હંમેશા રાષ્ટ્રીય ટીમનો સાથ આપ્યો છે.
હોંગે કહ્યુ 'આજે હું દક્ષિણ કોરિયાની રાષ્ટ્રીય ફુટબોલ ટીમના મુખ્ય કોચ પદેથી રાજીનામું આપવા ઈચ્છું છું. આ જવાબદારીનો સ્વીકાર કરવો મારા માટે ક્યારેય સરળ નિર્ણય નહોતો. એકવાર જ્યારે મેં આ જવાબદારી લીધી, તો કોઈ અન્ય વાત વિશે નથી વિચાર્યું. મારૂ માનવું હતું કે મારૂ એક કામ છે જે જવાબદારી મને સોંપવામાં આવી છે, તેને અંત સુધી નિભાવવી. હું તે પરિણામ ન આપી શક્યો જેની જનતા મારી પાસે આશા કરી રહી હતી. તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી છે.'
હોંગને જુલાઈ 2024મા જુર્ગેન ક્લિન્સમેનના ઉત્તરાધિકારીના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના નેતૃત્વમાં દક્ષિણ કોરિયાએ સતત 11મી વખત વિશ્વકપમાં જગ્યા બનાવી. કેપ્ટન સોન હ્યયુંગ-મિનના નેતૃત્વવાળી આ ટીમ પાસે ઘણી આશા હતી, જેમાં લી કાંગ-ઇન અને કિમ મિન-જે જેવા મહત્વના ખેલાડી પણ સામેલ છે. દક્ષિણ કોરિયાએ પોતાના અભિયાનની શરૂઆત ચેક ગણરાજ્ય વિરુદ્ધ 2-1થી જીત સાથે કરી, પરંતુ ત્યારબાદ મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. જેનાથી ટીમ આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
રાષ્ટ્રપતિ લીએ ટીમ મેનેજમેન્ટ પર નિશાન સાધ્યું હતું, જ્યારે દેશમાં પણ કડક પ્રતિક્રિયા જોવા મળી હતી. રાષ્ટ્રપતિ જે મ્યુંગે રાષ્ટ્રીય ટીમના નેતૃત્વ અને ફુટબોલ મેનેજમેન્ટ પર પ્રહાર કર્યો. તેમણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા નિવેદનમાં કહ્યું 'એક પૂર્વ માનદ પ્રોફેશનલ ફૂટબોલ ક્લબ ચેરમેન અને દિલથી 'રેડ ડેવિલ્સ'નો સભ્ય હોવાને નાતે, હું માત્ર હેરાન નથી. પરંતુ આ અણધાર્યા પરિણામથી હું ખૂબ જ મૂંઝવણમાં છું. '
તેમણે આગળ કહ્યું- એકવાર ફરી સાબિત થઈ ગયું કે યોગ્ય લોકોની નિમણૂંક જ બધુ નક્કી કરે છે. જો યોગ્યતાથી વધુ વફાદારી અને જૂથવાદને મહત્વ આપવામાં આવે. કોઈ અયોગ્ય વ્યક્તિને નેતા બનાવી દેવામાં આવે, તો પરિણામ આગની જેમ પહેલાથી સ્પષ્ટ હોય છે.
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