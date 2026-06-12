/વિશ્વકપમાં સુરક્ષિત સંબંધની તૈયારી! 3 શહેરોમાં કરોડોની ભીડ, 70 લાખ મફત કોન્ડોમનું વિતરણ કરશે આ દેશ

FIFA World Cup 2026 in Mexico: ફીફા વિશ્વકપ 2026ની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ઓપનિંગ મેચમાં સહ-યજમાન મેક્સિકોએ સાઉથ આફ્રિકાને 2-0થી હરાવી ધમાકેદાર જીત હાસિલ કરી છે. મેક્સિકો ફરી વિશ્વકપની યજમાની કરી રહ્યું છે અને ત્યાં સ્ટેડિયમો અને ફુટબોલ સમારોહથી હટીને એક વિશેષ રણનીતિ પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. દેશની યોજના વિશ્વકપ 2026 દરમિયાન 60થી 70 લાખ કોન્ડોમ ફ્રીમાં વહેચવાની છે. આ અભિયાન રમતના રોમાંચ વચ્ચે યૌન સંચારિત સંક્રમણોને રોકવાના ઉદ્દેશ્યથી ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
આ મુખ્ય રૂપથી ટૂર્નામેન્ટના ત્રણ યજમાન શહેરો પર કેન્દ્રીય રહેશે. મેક્સિકોના મેક્સિકો સિટી, ગ્વાડલજારા અને મોન્ટેરેમાં મેચ આયોજીત થઈ રહ્યાં છે. આ શહેરોમાં મેચ જોવા માટે લાખો ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટકો પહોંચવાની આશા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ટૂર્નામેન્ટ અમેરિકા અને કેનેડામાં પણ આયોજીત થશે.
કોન્ડોમ વહેંચવાથી શું ફાયદો?
સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ અનુસાર કોન્ડોમના વિતરણની સાથે શૈક્ષણિક સામગ્રી પણ આપવામાં આવશે. તેની ડિઝાઇન એચઆઈવી, સિફલિસ અને ગોનોરિયા સાથે જોડાયેલા જોખમને ઘટાડવા માટે કરવામાં આવી છે. મોટા પાયા પર યોજાનાર આયોજન દરમિયાન બીમારીઓ હંમેશા જાહેર સ્વાસ્થ્ય અભિયાનોનું મુખ્ય કેન્દ્ર હોય છે. મેક્સિકો જ્યાં 70 લાખ કોન્ડોમ વહેંચવાની તૈયારીમાં છે. તો કેનેડાના શહેર ટોરેન્ટોએ પણ વિશ્વકપ થીમવાળા સુરક્ષિત સેક્સ અભિયાન હેઠળ લગભગ પાંચ લાખ ફ્રી કોન્ટેમ વહેંચવાની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ વર્તમાનમાં સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાના યજમાન શહેરો દ્વારા અત્યાર સુધી આવી કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
પર્યટકોને ક્યાંથી મળશે જાણકારી?
મેક્સિકોના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે વિશ્વકપ હેલ્થ ઓપરેશન્સ કમાન્ડના સભ્ય રોક્સાના ટ્રેઝોએ જણાવ્યું કે એરપોર્ટ પર અને આગમન કેન્દ્રો પર વિશેષ ક્ષેત્ર બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમણે કહ્યું- જાણકારી વગર કોન્ડોમ ખિસ્સામાં રાખવો કેન્ડી રાખવા સમાન છે. તેવામાં નિવારક બ્રોશર પણ આપવામાં આવશે. આ અભિયાન માત્ર સ્ટેડિયમો સુધી સીમિત રહેશે નહીં, પરંતુ બાર, રેસ્ટોરન્ટ અને ફોન ઝોનમાં પણ જાણકારી બૂથ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે?
તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છેઃ દુનિયાના સૌથી મોટા રમત આયોજનોમાંથી એકની લોકપ્રિયતાનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત જવાબદારીના સંદેશને મજબૂત કરવા માટે કરવા. મેક્સિકોનું સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તે વાત પર ભાર આપે છે કે કોન્ડોમ સંક્રમણ અને અનઇચ્છીત ગર્ભને રોકવા માટેનું સૌથી પ્રભાવી ઉપકરણ છે.
ખેલાડીઓને પણ મળે છે કોન્ડોમ?
ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ઓલિમ્પિક રમતોની જેમ કોન્ડોમ વિતરણની કોઈ જૂની પરંપરા નથી. તેનું એક કારણ લોજિસ્ટિક છે. ઓલિમ્પિકમાં ખેલાડી એક જ વિલેજમાં સાથે રહે છે, જ્યારે વિશ્વકપ ખેલાડી યજમાન દેશોમાં અલગ-અલગ હોટલો અને કેમ્પોમાં રહે છે. પેરિસ 2024 ઓલિમ્પિકમાં એથલીટો માટે લગભગ 3 લાખ કોન્ડોમ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ વિશ્વકપમાં તે મુખ્ય રૂપથી પ્રશંસકો અને સ્થાનીક લોકો માટે છે.