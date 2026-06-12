/વિશ્વકપમાં સુરક્ષિત સંબંધની તૈયારી! 3 શહેરોમાં કરોડોની ભીડ, 70 લાખ મફત કોન્ડોમનું વિતરણ કરશે આ દેશ

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વિશ્વકપમાં 'સુરક્ષિત સંબંધ'ની તૈયારી! 3 શહેરોમાં કરોડોની ભીડ, 70 લાખ મફત કોન્ડોમનું વિતરણ કરશે આ દેશ

FIFA World Cup 2026 in Mexico: ફીફા વિશ્વકપ 2026 દરમિયાન મેક્સિકો યૌન સંક્રમણોને રોકવા માટે 70 લાખ કોન્ડોમનું ફ્રીમાં વિતરણ કરશે. યજમાન શહેરોની આ મોટી સ્વાસ્થ્ય રણનીતિ અને સુરક્ષિત સેક્સ અભિયાન વિશે જાણો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:23 PM IST
વિશ્વકપમાં 'સુરક્ષિત સંબંધ'ની તૈયારી! 3 શહેરોમાં કરોડોની ભીડ, 70 લાખ મફત કોન્ડોમનું વિતરણ કરશે આ દેશ
Image Credit: AI Image

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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વિશ્વકપમાં 'સુરક્ષિત સંબંધ'ની તૈયારી! 70 લાખ મફત કોન્ડોમનું વિતરણ કરશે આ દેશ
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