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FIFA World Cup 2026 જોવા માટે કેટલો કરવો પડશે ખર્ચ, જાણો zee5 and unite8 sports નું પેકેજ

Fifa વર્લ્ડ કપ 2026ની યજમાની અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકો કરી રહ્યાં છે. નોર્થ અમેરિકામાં 1994 બાદ વિશ્વકપ રમાઈ રહ્યો છે. ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 104 મેચ જૂન અને જુલાઈ દરમિયાન રમાશે. ત્યારે આવો તમને જણાવીએ ભારતમાં ફીફા વર્લ્ડ કપ જોવા માટે તમારે કેટલો ખર્ચ કરવો પડશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 03, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:32 PM IST
FIFA World Cup 2026 જોવા માટે કેટલો કરવો પડશે ખર્ચ, જાણો zee5 and unite8 sports નું પેકેજ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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