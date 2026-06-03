/FIFA World Cup 2026 જોવા માટે કેટલો કરવો પડશે ખર્ચ, જાણો zee5 and unite8 sports નું પેકેજ

વિશ્વની સૌથી મોટી સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. લાંબા સમય બાદ હવે ફુટબોલ ફેન્સ ભારતમાં આ ટૂર્નામેન્ટને ટીવી પર લાઇવ જોઈ શકશે. ભારતમાં ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટે લાઇવ બ્રોડકાસ્ટિંગના રાઇટ્સ હાસિલ કરી લીધા છે. આ સાથે ZEE5 પર ફેન્સ ઓનલાઈન મેચની મજા માણી શકશે.
આ કરારમાં ન માત્ર 2026 અને 2030ના પુરૂષોનો વિશ્વકપ સામેલ છે, પરંતુ 2034 સુધી યોજાનાર 39 FIFa ઈવેન્ટ્સનું એક મોટું પેકેજ સામેલ છે, જેમાં 2027નો FIFA Women's World Cup પણ સામેલ છે. આ ડીલ ZEE ના મોટા સ્પોર્ટ્સ બ્રોડકાસ્ટિંગમાં વાપસીનો સંકેત છે. આશરે એક દશક પહેલા કંપનીએ Ten Sports ને Sony Pictures Networks India $385 વેચીને આ સેક્ટરમાંથી બહાર પગ મુકી દીધો હતો.
ભારતીય દર્શકો માટે આ જાહેરાત સૌથી મહત્વના સવાલનો જવાબ આપે છેઃ ફુટબોલની સૌથી મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં ક્યાં જોઈ શકાશે- પછી તે ટીવી હોય, મોબાઈલ ફોન હોય, લેપટોપ હોય, સ્માર્ટ ટીવી કે DTH પ્લેટફોર્મ પર.
ભારતમાં FIFA World Cup 2026 ને ઓનલાઈન કઈ રીતે સ્ટ્રીમ કરશો
જે ફેન મેચ ડિજિટલ રૂપથી જોવા ઈચ્છે છે તે Zee5 એપ અને વેબસાઇટ દ્વારા દરેક મેચને સ્ટ્રીમ કરી શકશે.
Zee એ પોતાના સ્પોર્ટ્સ સ્ટ્રીમિંગ બિઝનેસને વધારવા અને પેડ સબ્સક્રાઇબર વધારવાની પોતાની મોટી રણનીતિ હેઠળ, આ ટૂર્નામેન્ટને પોતાની પ્રીમિયમ સબ્સક્રિપ્સન સેવાની પાછળ રાખી છે.
વર્તમાનમાં આ પ્લેટફોર્મના બે પ્લાન ચાલી રહ્યાં છે.
Zee5 All Access + Sports (3 મહિના)
₹799 (₹266/મહિને)
જાહેરાત સહિત
આ પેકમાં 11 જૂનથી 19 જુલાઈ સુધીનો સમગ્ર ફીફા વિશ્વકપ કવર થઈ જશે.
Zee5 Premium Annual Plan
₹1,699 પ્રતિ વર્ષ (₹142/મહિને)
તેમાં 4K Ultra HD સ્ટ્રીમિંગ સામેલ છે
Dolby Atmos ઓડિયો સપોર્ટ
એક સમયે 4 ડિવાઇસ સુધી સ્ટ્રીમિંગની સુવિધા
Zee5 ના મોટા પ્રીમિયમ મનોરંજન કેટલોગ સુધી પહોંચ
પરંતુ Zee એ FIFA World Cup માટે કોઈ ખાસ પાસ જાહેર કર્યો નથી, પરંતુ ઈન્ડસ્ટ્રીના જાણકારોનું માનવું છે કે ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થવા નજીક, તે માટે કોઈ ખાસ પેકેશ રજૂ કરવામાં આવી શકે છે.
TV પર ક્યાં જોવા મળશે FIFA World Cup 2026
ટીવી પર ફીફા વિશ્વકપ 2026 Zee દ્વારા તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર જોઈ શકાશે.
Unite8 Sports 1
Unite8 Sports 1 HD
Unite8 Sports 2
Unite8 Sports 2 HD
સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય (MIB) પાસેથી મંજૂરી મળ્યા બાદ આ ચેનલ દેશમાં 500થી વધુ કેબલ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્લેટફોર્મ પર લાઇવ થઈ ગઈ છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પાર્ટનરમાં ડિશ ટીવી, ટાટા પ્લે, એરટેલ ડિજિટલ ટીવી, સન ડાયરેક્ટ, સિટી નેટવર્ક્સ, ઇન્ડિયન કેબલ નેટ કંપની લિમિટેડ, હિન્દુજા ગ્લોબલ, ફાસ્ટવે, આંધ્ર પ્રદેશ સ્ટેટ ફાઇબરનેટ લિમિટેડ (APSFL), કેરળ કોમ્યુનિકેટર્સ કેબલ લિમિટેડ (KCCL), થામિઝાગા કેબલ ટીવી કોમ્યુનિકેશન્સ, VK ડિજિટલ, UCN કેબલ નેટવર્ક, ટેક વન, શ્રી સાઈ કેબલ, કાલ કેબલ, ડિજિઆના, ભીમાવરમ અને એક્સોમનો સમાવેશ થાય છે.
Unite8 Sports ચેનલની સબ્સક્રિપ્શન કિંમત
Unite8 Sports 1 — ₹7
Unite8 Sports 1 HD — ₹9
Unite8 Sports 2 — ₹8
Unite8 Sports 2 HD — ₹11