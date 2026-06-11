/ભારતમાં ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની લાઈવ મેચો, એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

FIFA World Cup 2026 Live Streaming : FIFA વર્લ્ડ કપની 23મી સિઝન આજથી શરૂ થઈ રહી છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સામાન્ય રીતે 32 ટીમો ભાગ લે છે, પરંતુ આ સિઝન ખાસ કરીને ખાસ છે કારણ કે 48 ટીમો પહેલીવાર ભાગ લઈ રહી છે. ભારતીય ચાહકો નિઃશંકપણે આ ફૂટબોલ ભવ્યતા ટેલિવિઝન પર લાઈવ જોવા માટે ઉત્સુક છે.
મેસ્સી, રોનાલ્ડો અને નેમાર જુનિયર જેવા જાણીતા ખેલાડીઓ આ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે. ભારતમાં FIFA વર્લ્ડ કપ ક્યારે અને કઈ ચેનલ પર પ્રસારિત થશે અને ચાહકો મેચો ફ્રીમાં લાઈવ જોઈ શકશે કે કેમ તે અંગેની વિગતો આ લેખમાં જાણીશું.
વર્લ્ડ કપ મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં થશે ?
ઉલ્લેખનીય છે કે ઝી નેટવર્કે FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પ્રસારણ અધિકારો મેળવ્યા હતા અને સત્તાવાર પ્રસારણકર્તા બન્યા પછી નવી ચેનલોની જાહેરાત કરી હતી. આ નવી ચેનલો પર વર્લ્ડ કપ મેચો જોવા માટે, તમે ₹799માં 3-મહિનાનો સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન અથવા ₹1,699માં વાર્ષિક સબ્સ્ક્રિપ્શન ખરીદી શકો છો.
ભારતમાં, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2, અને Unite8 Sports 2 HD પર કરવામાં આવશે.
મેચો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ ભારતમાં 12 જૂનના રોજ રાત્રે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે. દરમિયાન દક્ષિણ કોરિયા અને ચેક રિપબ્લિક વચ્ચેની મેચ સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. FIFA વર્લ્ડ કપ વિશ્વની બીજી બાજુ રમાઈ રહ્યો હોવાથી, ભારતમાં લાઈવ પ્રસારણનો સમય સામાન્ય રીતે 12:30 AM થી 9:00 AM સુધીનો રહેશે.
મેચો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો ?
ભારતીય ચાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે દૂરદર્શન FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની કેટલીક મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ કરશે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ, તેમજ ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલ દૂરદર્શન પર ફ્રીમાં બતાવવામાં આવશે.