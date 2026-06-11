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ભારતમાં ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની લાઈવ મેચો, એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

FIFA World Cup 2026 Live Streaming : ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની શરૂઆત આજથી થઈ રહી છે. આ વર્લ્ડ કપ 12 જૂનથી 19 જુલાઈ સુધી ચાલશે. ત્યારે ભારતમાં ફીફા વર્લ્ડ કપની મેચો ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો, તેના વિશે લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:33 PM IST
ભારતમાં ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકશો FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ની લાઈવ મેચો, એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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