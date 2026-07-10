/કિલિયન એમબાપ્પેએ રેકોર્ડ્સની ઝડી લગાવી, 96 વર્ષના ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં આવું કરનારો બન્યો પ્રથમ ખેલાડી!

કિલિયન એમ્બાપ્પે અને ઉસ્માન ડેમ્બેલેએ બીજા હાફમાં કરેલા ગોલની મદદથી ફ્રાન્સે બોસ્ટનમાં ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મોરક્કોને 2-0થી હરાવી દીધું અને સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે. એમ્બાપ્પેએ પ્રથમ હાફમાં પેનલ્ટી મિસ થવાની ભરપાઈ 60મી મિનિટમાં ગોલ દ્વારા કરી હતી. ડેમ્બેલેએ 66મી મિનિટમાં બોક્સની બહારથી ગોલ કરી ફ્રાન્સની લીડ બમણી કરી દીધી. મોરક્કો માટે ગોલકીપર યાસીન બૂનીએ આ મેચમાં ઘણા શાનદાર બચાવ કર્યાં હતા. એમ્બાપ્પેના ગોલની મદદથી ફ્રાન્સે સતત ત્રીજીવાર ફુટબોલ વિશ્વકપના સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. એમ્બાપ્પેએ આ ગોલની સાથે રેકોર્ડનો વરસાદ કર્યો છે.
એમ્બાપ્પેએ કર્યો રેકોર્ડ્સનો વરસાદ
કિલિયન એમ્બાપ્પેએ આ મેચમાં પોતાના વિશ્વકપ કરિયરનો 20મો ગોલ કર્યો છે. વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સર્વાધિક ગોલ કરવાના મામલામાં હવે તે માત્ર મેસ્સીથી પાછળ છે.
કિલિયન એમ્બાપ્પેએ પોતાના 20 વિશ્વકપ મુકાબલામાં 20મો ગોલ કર્યો છે. કિલિયન એમ્બાપ્પે હવે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં 20 વિશ્વકપ મેચના આંકડા અને 20 ગોલ કરવાના આંકડા સુધી પહોંચનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બની ગયો છે.
એમ્બાપ્પે ફ્રાન્સ માટે 100+ ગોલ (64 ગોલ, 37 અસિસ્ટ) કરનાર પ્રથમ ખેલાડી છે.
કિલિયન એમ્બાપ્પેએ હવે ફુટબોલ વિશ્વકપની આઠ મેચમાં વિનિંગ ગોલ કર્યો છે, જે અત્યાર સુધીના ઈતિહાસમાં કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા કરવામાં આવેલા સૌથી વધુ ગોલ છે.
એમ્બાપ્પે 1966 બાદ પ્રથમ એવો ખેલાડી છે, જેણે બે અલગ-અલગ વિશ્વકપમાં 10+ ગોલ યોગદાન આપ્યું છે. (2022મા 10, 2026મા 11*). આ સિઝનમાં તેનું 11 ગોલ યોગદાન 1970મા ગર્ડ મ્યૂલર (13) બાદ કોઈ એક ટૂર્નામેન્ટમાં એક ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ છે.
કિલિયન એમ્બાપ્પેના નામે હવે ફુટબોલ વિશ્વકપ નોકઆઉટ સ્ટેજમાં 14 ગોલ થઈ ગયા છે. જે છેલ્લા 60 વર્ષમાં નોકઆઉટ સ્ટેજમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના મામલામાં લિયોનેલ મેસ્સીની બરોબર આવી ગયો છે.
આ વર્તમાન વિશ્વકપમાં એમ્બાપ્પેનો 8મો ગોલ છે અને અત્યાર સુધી તેણે 3 અસિસ્ટ પણ કર્યાં છે. તેવામાં ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં તે મેસ્સીથી આગળ નીકળી ગયો છે.
છેલ્લા 60 વર્ષમાં માત્ર ચાર વખત એવું થયું છે જ્યારે કોઈ ખેલાડીએ વિશ્વકપ મેચમાં ગોલ કર્યો હોય, અસિસ્ટ કર્યો હોય અને પેનલ્ટી મિસ કરી હોય. કિલિયન એમ્બાપ્પે એવો ચોથો ખેલાડી રહ્યો. તેની પહેલા મેસ્સીએ ત્રણ દિવસ પહેલા આ કારનામું કર્યું હતું.
આ ત્રીજીવાર છે જ્યારે એમ્બાપ્પેએ એક મેચમાં ગોલ કર્યો અને અસિસ્ટ પણ. છેલ્લા 60 વર્ષમાં સૌથી વધુ વખત એક વિશ્વકપ મેચમાં ગોલ કરનાર અને અસિસ્ટ કરનાર ખેલાડી મેસ્સી છે, જેણે પાંચ વખત આવું કર્યું છે.