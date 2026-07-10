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કિલિયન એમબાપ્પેએ રેકોર્ડ્સની ઝડી લગાવી, 96 વર્ષના ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં આવું કરનારો બન્યો પ્રથમ ખેલાડી!

ફ્રાન્સે મોરક્કોને 2-0થી હરાવી સેમીફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે. આ ક્વાર્ટર ફાઈનલ મુકાબલામાં ફ્રાન્સના કેપ્ટન અને સ્ટાર ખેલાડી કિલિયન એમ્બાપ્પેએ રેકોર્ડ્સનો વરસાદ કર્યો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:10 PM IST
કિલિયન એમબાપ્પેએ રેકોર્ડ્સની ઝડી લગાવી, 96 વર્ષના ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં આવું કરનારો બન્યો પ્રથમ ખેલાડી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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