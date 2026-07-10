/ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કાંટાની ટક્કર: મેસીની બરાબરી પર એમબાપ્પે, મોરોક્કોને હરાવી ફ્રાન્સ સેમિફાઇનલમાં!

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં ફ્રાન્સે મોરક્કોને 2-0થી હરાવી સતત ત્રીજીવાર સેમીફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. ફ્રાન્સની જીત હોય અને તેમાં કિલિયન એમ્બાપ્પેની ભૂમિકા ન હોય, તે કેમ બની શકે? ફ્રેન્ચના ગોલમશીને મોરક્કો વિરુદ્ધ મેચની 60મી મિનિટમાં શાનદાર ગોલ કરી આર્જેન્ટીનાના સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સીને ફરી સાવધાન કરી દીધો. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ગોલ્ડન બૂટનો જંગ રોમાંચક થઈ ગયો છે. મેસ્સી અને એમ્બાપ્પે દરેક મુકાબલામાં જલવો દેખાડી રહ્યા ચે અને બંને વચ્ચે જબરદસ્ત ટક્કર જોવા મળી રહી છે.
મોરક્કો વિરુદ્ધ ગોલ કરતા એમ્બાપ્પેએ મેસ્સીની બરોબરી કરી લીધી છે. બંનેએ આ ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી 8 ગોલ કર્યાં છે. આ રેસમાં નોર્વેનો સુપરહીરો એર્લિંગ હાલેન્ડ પણ પાછળ નથી, તેણે અત્યાર સુધી 7 ગોલ કર્યાં છે.
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા સૌથી વધુ ગોલ
કિલિયન એમ્બાપ્પે (ફ્રાન્સ)- 8 ગોલ
લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટીના)- 8 ગોલ
અર્લિંગ હાલેન્ડ (નોર્વે)- 7 ગોલ
હેરી કેન (ઈંગ્લેન્ડ)- 6 ગોલ
ઉસ્માન ડેમ્બેલે (ફ્રાન્સ)- 5 ગોલ
France are the first team to qualify for the @FIFAWorldCup 2026 semi-finals 👏🇫🇷 pic.twitter.com/ZHBaSyBpRK
— FIFA (@FIFAcom) July 9, 2026
મોરક્કો વિરુદ્ધ મેચમાં એમ્બાપ્પેનું પ્રદર્શન
26મી મિનિટમાં પેનલ્ટી મિસ કરી.
60મી મિનિટમાં ગોલ કરી ફ્રાન્સને લીડ અપાવી.
66મી મિનિટમાં અસિસ્ટ કર્યો અને ડેમ્બેલેએ સ્કોર 2-0 કરી દીધો.
ગોલ કરવાના પ્રયાસમાં 4 શોટ માર્યા, જેમાં 2 ઓન ટાર્ગેટ હતા.
ફ્રાન્સે સતત બીજીવાર તોડ્યું મોરક્કોનું સપનું
ફ્રાન્સે ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સતત બીજીવાર મોરક્કોનું સપનું તોડી દીધું છે. ચાર વર્ષ પહેલા કતરમાં આ બંને ટીમો સેમીફાઈનલમાં આમને-સામને હતી. ત્યારે ફ્રાન્સે 2-0થી મેચ જીતી હતી. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પણ મોરક્કો સામે ફ્રાન્સ ભારે પડ્યું અને 2-0થી જીત મેળવી સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે. હવે ફ્રાન્સનો સામનો સ્પેન કે બેલ્જિયમની વિજેતા ટીમ સામે થશે.
ફ્રાન્સે કેટવીવાર ફુટબોલ વિશ્વકપ જીત્યો છે?
2 વખત- 1998 અને 2018મા
વિશ્વકપમાં કેટલા ગોલ કરી ચૂક્યો છે એમ્બાપ્પે?
20 ગોલ (વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના મામલામાં હાલ મેસ્સી આગળ છે, તેણે 21 ગોલ કર્યાં છે)