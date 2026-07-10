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ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કાંટાની ટક્કર: મેસીની બરાબરી પર એમબાપ્પે, મોરોક્કોને હરાવી ફ્રાન્સ સેમિફાઇનલમાં!

Golden Boot Race: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં ફ્રાન્સે મોરક્કોને 2-0થી હરાવી સેમીફાઈનલમાં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. મોરક્કો વિરુદ્ધ ગોલ કરવાની સાથે એમ્બાપ્પેએ મેસ્સીની બરોબરી કરી લીધી છે. બંનેએ આ ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી 8 ગોલ કર્યાં છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 10, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:23 AM IST
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કાંટાની ટક્કર: મેસીની બરાબરી પર એમબાપ્પે, મોરોક્કોને હરાવી ફ્રાન્સ સેમિફાઇનલમાં!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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