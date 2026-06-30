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કોણ છે ઓર્લેન્ડો ગિલ? જેણે ક્યારેક પૈસા માટે ફૂટબોલ કીટ વેચી, આજે જર્મનીને વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર કરી રચ્યો ઇતિહાસ

FIFA World Cup 2026: પેરાગ્વેની ટીમે ચાર વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન જર્મનીને હરાવી સનસની મચાવી દીધી છે. ટીમની આ ઐતિહાસિક જીતનો હીરો તેનો ગોલકીપર ઓરલેન્ડો ગિલ રહ્યો. આ તે ગિલ છે, જેણે એક સમયે પોતાના દીકરાની સારવાર માટે ફુટબોલ કિટ વેચી દીધી હતી. આવો જાણીએ તેની સફર કેવી રહી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:10 PM IST
કોણ છે ઓર્લેન્ડો ગિલ? જેણે ક્યારેક પૈસા માટે ફૂટબોલ કીટ વેચી, આજે જર્મનીને વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર કરી રચ્યો ઇતિહાસ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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