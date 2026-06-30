/કોણ છે ઓર્લેન્ડો ગિલ? જેણે ક્યારેક પૈસા માટે ફૂટબોલ કીટ વેચી, આજે જર્મનીને વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર કરી રચ્યો ઇતિહાસ

FIFA World Cup 2026: ફુટબોલ વિશ્વકપનો રોમાંચ દુનિયાભરમાં છવાયો છે. રાઉન્ડ ઓફ 32મા મંગળવારે મોટો અપસેટ સર્જાયો છે. 4 વખતની વિશ્વ ચેમ્પિયન અને ટાઇટલની દાવેદાર ગણાવતી જર્મનીની મજબૂત ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. બોસ્ટનમાં રમાયેલા રોમાંચક મુકાબલામાં પેરાગ્વેએ જર્મનીને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં માત આપી બહાર કરી દીધું છે.
મેચમાં નિર્ધારિત સમય સુધી બંને ટીમો 1-1ની બરોબરી પર હતી. પેરાગ્વે માટે જૂલિયો એનસિસોએ ગોલ કર્યો, તો જર્મની તરફથી સ્ટાર ખેલાડી કાઈ હાવર્ટ્ઝે સ્કોર કર્યો હતો. ત્યારબાદ જે થયું તેણે ઈતિહાસ રચી દીધો. પેરાગ્વેએ ન માત્ર જીત મેળવી, પરંતુ વિશ્વ કપ ઈતિહાસમાં જર્મનીને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ. આ ઐતિહાસિક જીતનો હીરો 6.6 ઇંચનો ગોલકીપર ઓરલેન્ડો ગિલ છે. આ ફુટબોલર વિશે જાણતા પહેલા તમારે તે જાણવું જોઈએ કે આખરે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં શું-ંશું થયું?
પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં આવો રહ્યો રોમાંચ
પેનલ્ટી શૂટઆઉટનો રોમાંચ શ્વાસ થંભાવી આપનારો હતો. જર્મની માટે પ્રથમ કિક કાઈ હાવર્ટ્ઝે લીધી, જેને ગોલકીપર ગિલે રોકી લીધી. ત્યારબાદ પેરાગ્વે માટે મોરિસિયોએ ગોલ કર્યો. જર્મની માટે બીજી કિક જોશુઆ કિમિખે લીધી અને સ્કોર કર્યો. પછી પેરાગ્વે માટે ગુસ્તાવો ગોમેઝે ગોલ કર્યો હતો.
🚨 Update
The first penalty shootout of the FIFA World Cup 2026 is here,
Kai Havertz missed Germany’s opening penalty,
Paraguay vs Germany has gone down to the wire,
I have a feeling Germany could be on their way home tonight,
Do you think Germany can survive this… pic.twitter.com/trFTBuhGfs
— SaddamD (@saddambase) June 29, 2026
જર્મની માટે જમાલ મુસિયાલાએ ગોલ કરી સ્કોર 2-2ની બરોબરી પર લાગ્યો. ત્યારબાદ પેરાગ્વે માટે માતિયાસ ગાર્લાઝાએ ત્રીજો ગોલ કર્યો. પેરાગ્વેના ગોલકીપરે નિક વોલ્ટેમાડેનો શોટ પણ બચાવી લીધો. હવે પેરાગ્વેને જીત માટે એક ગોલની જરૂર હતી, પરંતુ ત્યારબાદ મેચમાં મોટો વળાંક આવ્યો. પેરાગ્વે માટે એન્ટોનિયો સનાબ્રિયા ગોલ કરવાથી ચૂકી ગયો, જ્યારે જર્મની માટે નદીમ અમીરીએ ગોલ કરતા સ્કોર 3-3ની બરોબરી પર આવી ગયો હતો.
પેરાગ્વેના ખેલાડી ફાબિયાન બાલબુએના પણ ગોલ ન કરી શક્યો, કારણ કે જર્મનીના ગોલકીપર નોયરે કમાલના અંદાજમાં બોલને રોક્યો હતો. આ રીતે મુકાબલો સડન ડેથમાં પહોંચી ગયો. જર્મનીનો જોનાથન ટાહ દબાવ સહન ન કરી શક્યો અને તેણે ક્રોસબારની ઉપર શોટ માર્યો. અંતમાં પેરાગ્વેના જોસ કૈનાલેએ કોઈ ભૂલ ન કરી અને બોલને ગોલપોસ્ટની અંદર પહોંચાડી દીધો હતો. આ ગોલ સાથે પેરાગ્વેએ 4-3થી શાનદાર જીત મેળવી.
મેચ બાદ ઓરલેન્ડો ગિલે કહ્યુ- અમે દરેક ખેલાડી અને દરેક નાની વાતનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું. આ જીત પેરાગ્વેના બધા લોકો માટે છે.
જ્યારે બધુ વેચવું પડ્યું
આજે ભલે દુનિયા ઓરલેન્ડો ગિલને સલામ કરી રહી છે અને તે રાતોરાત પેરાગ્વે નેશનલ ટીમનો હીરો બની ગયો છે, પરંતુ ચાર વર્ષ પહેલા જીવન તેની પરીક્ષા લઈ રહ્યું હતું. આ ખેલાડી આર્થિક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યો હતો. તેના પુત્રની તબીયત એટલી ગંભીર હતી કે સારવાર માટે ગિલે પોતાનું બધુ દાવ પર લગાવવું પડ્યું. આર્થિક સંકટ એવું હતું કે તેણે પોતાની ફુટબોલ જર્સી, શૂઝ અને કિટ પણ વેચવી પડી હતી. તેની પત્નીએ સોશિયલ મીડિયા પર આ સંઘર્ષની કહાની જણાવી હતી, પરંતુ ગિલે વિપરીત પરિસ્થિતિ સામે હાર ન માની અને મેદાન પર ટકી રહ્યો.
ક્લબ કરિયર અને વિશ્વકપ 2026ની સફર
પેગાર્વેની બે સ્થાનીક ક્લબો 13 ડી જુનિયો અને સીએસ સૈન લોરેન્જોની એકેડમીમાંથી નીકળેલો ગિલ આજે આર્જેન્ટીનાની ટોગ લીગમાં સૈન લોરેન્જો ડી અલ્માગ્રો માટે રમે છે. ડિસેમ્બર 2023મા તે આ ટીમ સાથે જોડાયો હતો અને જાન્યુઆરી 2025મા તેના શાનદાર પ્રદર્શનને જોતા ક્લબે 2027 સુધી તેને સીનિયર ટીમમાં પ્રમોટ કરી દીધો.
વિશ્વકપ 2026મા ગિલે શું કહ્યું?
આ વિશ્વકપ 2026મા ગિલની શરૂઆત ખરાબ રહી, જ્યારે અમેરિકા વિરુદ્ધ મેચમાં તેણે 4 ગોલ ખાધા હતા, પરંતુ તેણે વાપસી કરી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 5 શાનદાર બચાવ કર્યાં, પછી તુર્કી સામે 5 સેવ કર્યાં. જર્મની વિરુદ્ધ છ મોટા બચાવ કર્યાં હતા. પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં બે ગોલ બચાવી તેણે બધાનું દિલ જીતી લીધું. કુલ મળી જર્મની વિરુદ્ધ મેદાન પર 6 ફૂટ 6 ઈંચની અભેદ દીવાલ બનીને ઉભો રહ્યો અને ટીમની જીતનો સૌથી મોટો હીરો સાબિત થયો.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.