Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /મોરક્કોની રાઉન્ડ ઓફ-32મા ધમાકેદાર એન્ટ્રી, હૈતીને 4-2થી હરાવ્યું

મોરક્કોની રાઉન્ડ ઓફ-32મા ધમાકેદાર એન્ટ્રી, હૈતીને 4-2થી હરાવ્યું

મોરક્કોએ ગુરૂવારે એટલાન્ટા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની મેચમાં હૈતીને 4-2થી કારમો પરાજય આપ્યો અને ગ્રુપ-Cમાં બીજુ સ્થાન મેળવ્યું છે. પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમો વચ્ચે ચાર ગોલ થયા હતા. જોકે બીજા હાફમાં મોરક્કોએ વાપસી કરી શાનદાર જીત મેળવી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 25, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:28 AM IST
મોરક્કોની રાઉન્ડ ઓફ-32મા ધમાકેદાર એન્ટ્રી, હૈતીને 4-2થી હરાવ્યું
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોના-ચાંદીમાં ભૂકંપ! એક ઝટકે ભાવમાં બંપર ઘટાડો, 7 મહિનાના તળીયે પહોંચ્યા સોનું-ચાંદી
gold1 hr ago
2
breaking news2 hrs ago
3
Venezuela3 hrs ago
4
Vaibhav SooryavanshiJun 24
5
Air India FlightJun 24