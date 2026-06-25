/મોરક્કોની રાઉન્ડ ઓફ-32મા ધમાકેદાર એન્ટ્રી, હૈતીને 4-2થી હરાવ્યું

Football World Cup 2026: મોરક્કોએ બુધવારે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના જબરદસ્ત મુકાબલામાં હૈતીને 4-2થી હરાવી રાઉન્ડ ઓફ-32 (નોકઆઉટ સ્ટેજ) માં પ્રવેશ કરી લીધો છે. જોકે મોરક્કોની ટીમ ગ્રુપ C માં ટોપ પર રહી શકી નહીં. મોરક્કોની ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજનું સમાપન બ્રાઝિલની સમાન સાત પોઈન્ટ સાથે કર્યું. બ્રાઝિલે સ્કોટલેન્ડને 3-0થી હરાવ્યું હતું, પરંતુ ગોલ અંતરને કારણે મોરક્કોની ટીમે બીજા સ્થાનથી સંતોષ કરવો પડ્યો છે. મોરક્કોએ ગ્રુપ F ની ટોપ ટીમ વિરુદ્ધ રાઉન્ડ ઓફ-32મા મુકાબલો રમવાનો છે. ગ્રુપ F માં ટોપ પર નેધરલેન્ડની ટીમ છે.
ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયેલી હૈતીની ટીમે આ મેચમાં શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. ટીમે 1 ગોલ કરી લીડ મેળવી લીધી હતી. હૈતીની ટીમે મેચની 10 મિનિટમાં પ્રથમ ગોલ કરી મોરક્કોને ચોંકાવી દીધી હતી. જો કે રેફરીએ આ ઓન ગોલ ગણાવ્યો હતો.
મોરક્કોની રાઉન્ડ ઓફ-32મા ધમાકેદાર એન્ટ્રી
મોરક્કોએ બોલ પર કબજો જમાવી રાખ્યો અને ઘણી તક બનાવી પરંતુ હૈતીના અનુભવી ગોલકીપર જોની પ્લાસિડે ઘણા મહત્વપૂર્ણ બચાવ કરી આફ્રિકી ટીમને વારંવાર નિરાશ કરી. અંતે હાફ ટાઈમની છ મિનિટ પહેલા દબાવની અસર જોવા મળી. 39મી મિનિટે મોરક્કોને સફળતા મળી અને ટીમે બરોબરીનો ગોલ કર્યો હતો. ત્યારબાદ હૈતીએ વળતો પ્રહાર કર્યો અને વિલ્સન ઇસિડોરે ગોલ કરી હૈતીને 2-1ની લીડ અપાવી દીધી હતી.
મોરક્કોએ હૈતીને 4-2થી હરાવ્યું
જોકે હૈતીની આ લીડ ગણતરીની મિનિટો સુધી રહી હતી. પ્રથમ હાફના અંતમાં મોરક્કોએ વાપસી કરી અને ઇસ્માઇલ સૈબારીએ ગોલ કરી સ્કોર 2-2થી બરોબર કરી દીધો હતો. બીજા હાફમાં દબાવમાં આવી ગયેલી હૈતીએ કેટલીક ભૂલો કરી જેનો ફાયદો મોરક્કોએ ઉઠાવ્યો હતો. મેચની 78મી મિનિટે હૈતીની ભૂલને કારણે સૌફિયાન રાહિમીએ ગોલ કરી મોરક્કોને લીડ અપાવી દીધી હતી. સ્ટોપેજ ટાઇમમાં મોરક્કોની જીતની ખાતરી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તેમાં થોડો વિવાદ પણ થયો. હૈતીના ડિફેન્ડર તે વિચારીને ઉભો રહી ગયો કે બોલ બાઇલાઇનને પાર જતો રહ્યો છે, પરંતુ રાહિમીએ રમત યથાવત રાખી અને 20 વર્ષના ગેસિમ યાસીનને પાસ આપ્યો, જેણે બોલ નેટમાં નાખી મોરક્કો તરફથી ચોથો ગોલ કર્યો હતો.
હૈતીની ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી આઉટ
આ ઘટના બાદ VRA ની મદદ લેવામાં આવી અને અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી કે બોલ મેદાનની અંદર હતો, જેથી ગોલને માન્યતા મળી ગઈ. જ્યાં મોરક્કો શાનદાર જીત સાથે નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયું છે તો હૈતીની ટીમ એકપણ પોઈન્ટ મેળવ્યા વગર ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. પરંતુ તેની ખુબ પ્રશંસા થઈ છે. પાંચ દાયકા કરતા વધુ સમયમાં પોતાનો પ્રથમ વિશ્વકપ રમતા તેણે આફ્રિકાની સૌથી મજબૂત ટીમને ટક્કર આપી હતી. મોરક્કો બ્રાઝિલ બાદ ગ્રુપ-સીમાં બીજા સ્થાને રહ્યું છે. મોરક્કોનો સામનો નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં નેધરલેન્ડ સામે થશે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
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