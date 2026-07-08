/FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઈનલનું શેડ્યૂલ જાહેર, જાણો ક્યારે અને કોની સામે ટકરાશે મેસ્સીની ટીમ?

FIFA World Cup 2026 Quarter-Finals Schedule: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. રાઉન્ડ ઓફ-16 ના તમામ મેચ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યા છે અને તેની સાથે જ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચનારી તમામ 8 ટીમોનો પણ નક્કી થઈ ગઈ છે. લિઓનલ મેસીની આર્જેન્ટિના અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના અંતિમ-8માં ક્વોલિફાય થવાની સાથે જ આગામી રાઉન્ડનું આખું શેડ્યૂલ પણ નક્કી થઈ ગયું છે.
9 જુલાઈથી ક્વાર્ટર ફાઇનલની મેચ રમાશે, જ્યાં હારનારી ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે, જ્યારે જીતનારી ટીમને સેમિફાઇનલની ટિકિટ મેળશે. તો ચાલો જાણીએ ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ, ટીમો અને મેચ ટાઇમિંગથી જોડાયેલી તમામ માહિતી.
આ 8 ટીમોએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બનાવી જગ્યા
પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ એટલે કે રાઉન્ડ ઓફ-16માં જીત મેળવીને ફ્રાન્સ, મોરોક્કો, નોર્વે, ઇંગ્લેન્ડ, સ્પેન, બેલ્જિયમ, આર્જેન્ટિના અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની ટીમોએ અંતિમ-8માં પોતાનું સ્થાન પાકું કરી લીધું છે. જ્યારે પરાગ્વે, કેનેડા, બ્રાઝિલ, મેક્સિકો, પોર્ટુગલ, અમેરિકા, ઇજિપ્ત અને કોલંબિયાની સફર રાઉન્ડ ઓફ-16માં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં કોની સામે રમાશે મેસ્સીની ટીમનો મેચ?
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં ફ્રાન્સ અને મોરોક્કોની ટીમો આમને-સામને હશે. આ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 10 જુલાઈની રાત્રે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. જ્યારે બીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલ સ્પેન અને બેલ્જિયમ વચ્ચે રમાશે, જેને ભારતીય ફેન્સ 11 જુલાઈની રાત્રે 12:30 વાગ્યે લાઈવ જોઈ શકશે.
ત્રીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં નોર્વે અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટક્કર થશે. આ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 12 જુલાઈની રાત્રે 2:30 વાગ્યે રમાશે. જ્યારે ચોથી અને છેલ્લી ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં લિઓનલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડની ટીમ આમને-સામને જોવા મળશે. આ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 12 જુલાઈની સવારે 6:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચનું શેડ્યૂલ (ભારતીય સમય અનુસાર)
|ક્વાર્ટર ફાઇનલ
|મેચ
|ભારતીય સમય
|પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઇનલ
|ફ્રાન્સ vs મોરોક્કો
|10 જુલાઈ, રાત્રે 1:30 વાગ્યે
|બીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલ
|સ્પેન vs બેલ્જિયમ
|11 જુલાઈ, રાત્રે 12:30 વાગ્યે
|ત્રીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલ
|નોર્વે vs ઇંગ્લેન્ડ
|12 જુલાઈ, રાત્રે 2:30 વાગ્યે
|ચોથી ક્વાર્ટર ફાઇનલ
|આર્જેન્ટિના vs સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ
|12 જુલાઈ, સવારે 6:30 વાગ્યે