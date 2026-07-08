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FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઈનલનું શેડ્યૂલ જાહેર, જાણો ક્યારે અને કોની સામે ટકરાશે મેસ્સીની ટીમ?

FIFA World Cup 2026: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે તમામ 8 ટીમો નક્કી થઈ ગઈ છે અને શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. લિઓનલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના અને એમ્બાપ્પેની ફ્રાન્સ ટીમે અંતિમ-8માં પોતાની જગ્યા પાકી કરી લીધી છે. અહીં જાણો ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલનું આખું શેડ્યૂલ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:24 PM IST
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઈનલનું શેડ્યૂલ જાહેર, જાણો ક્યારે અને કોની સામે ટકરાશે મેસ્સીની ટીમ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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