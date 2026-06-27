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FIFA World Cup 2026: UP કરતાં પણ નાના છે આ દેશ, છતાં ફિફા વર્લ્ડ કપમાં દિગ્ગજોના નાકમાં કરી રાખ્યો છે દમ, એકે તો તેલના કુબેર ઈરાકને કચડ્યું!

FIFA World Cup 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સતત નાના-નાના દેશો કમાલનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. જ્યાં સેનેગલની ટીમે ઈરાકને ખરાબ રીતે હરાવ્યું. ત્યાં જ કેપ વર્ડેની ટીમ નોકઆઉટમાં પહોંચી ચૂકી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:35 AM IST
FIFA World Cup 2026: UP કરતાં પણ નાના છે આ દેશ, છતાં ફિફા વર્લ્ડ કપમાં દિગ્ગજોના નાકમાં કરી રાખ્યો છે દમ, એકે તો તેલના કુબેર ઈરાકને કચડ્યું!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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