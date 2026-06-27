/FIFA World Cup 2026: UP કરતાં પણ નાના છે આ દેશ, છતાં ફિફા વર્લ્ડ કપમાં દિગ્ગજોના નાકમાં કરી રાખ્યો છે દમ, એકે તો તેલના કુબેર ઈરાકને કચડ્યું!

FIFA World Cup 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ 'આઈ' (I) મુકાબલામાં સેનેગલે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ઈરાકને 5-0થી કચડી નાખ્યું. આ જીતની સાથે જ સેનેગલે રાઉન્ડ ઓફ 32માં પહોંચવાની પોતાની આશાઓને જીવંત રાખી છે. સેનેગલ સામે મળેલી હારની સાથે જ ઈરાકની ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાં કોઈ પણ પોઈન્ટ મેળવ્યા વિના જ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આટલું જ નહીં, પોતાનો પહેલો ફિફા વર્લ્ડ કપ રમી રહેલી કેપ વર્ડેની ટીમે પણ રાઉન્ડ ઓફ 32ની ટિકિટ કપાવી લીધી છે.
સેનેગલની શાનદાર જીત
મેચની શરૂઆતમાં જ સેનેગલે દબદબો જાળવ્યો. હબીબ દિયારાએ એક ડિફ્લેક્ટેડ શોટ પર ગોલ કરીને ટીમને 1-0ની સરસાઈ અપાવી. ત્યારબાદ ઈરાકની મુશ્કેલીઓ વધુ વધી ગઈ જ્યારે 13મી મિનિટમાં સાદિયો માને પર કરવામાં આવેલા ફાઉલની VAR તપાસ બાદ ડિફેન્ડર રેબિન સુલાકાને રેડ કાર્ડ બતાવીને બહાર કરી દેવામાં આવ્યો.
સેનેગલે સતત કર્યા હુમલા
એક ખેલાડી ઓછો હોવા છતાં ઈરાકે થોડા સમય સુધી ડિફેન્સ સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ સેનેગલ સતત હુમલા કરતું રહ્યું. જોકે, તેમ છતાં ઈરાકની ટીમ પહેલા હાફમાં સ્કોરને 1-0 પર જાળવી રાખવામાં સફળ રહી. બીજા હાફમાં સેનેગલનો સંપૂર્ણ દબદબો જોવા મળ્યો. ઇસ્માઈલા સારે શાનદાર ગોલ કરીને સરસાઈને 2-0 કરી દીધી. આ તેમના કરિયરનો ચોથો વર્લ્ડ કપ ગોલ હતો અને આ સિદ્ધિ સાથે તેઓ સેનેગલના સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી પણ બની ગયા.
પેપેએ પણ કરી કમાલ
ત્યારબાદ સબસ્ટીટ્યુટ પેપે ગુએયે મેદાન પર આવતાની સાથે જ બે શાનદાર પ્રયાસો કર્યા. તેણે દૂરથી ઝડપી શોટ ફટકાર્યા. પેપેના પહેલા શોટની ઝડપ 84 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હતી, જ્યારે તેના બીજા શોટની સ્પીડ 103 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહી. આ બંને શોટને વિપક્ષી ટીમનો ગોલકીપર રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. આ બે ગોલની મદદથી સેનેગલની સરસાઈ 4-0 થઈ ગઈ. ત્યારબાદ મેચની 82મી મિનિટે ઈલિમેન નદિયાયે પાંચમો ગોલ કરીને સેનેગલની મોટી જીત પર મહોર લગાવી દીધી. સેનેગલના 3 મુકાબલામાં 3 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે અને તે ગ્રુપમાં ત્રીજા સ્થાને છે.
નોકઆઉટમાં પહોંચનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો કેપ વર્ડે
કેપ વર્ડેએ પોતાનું સ્વપ્નિલ અભિયાન ચાલુ રાખતા શુક્રવારે અહીં સાઉદી અરેબિયા સામે ગોલરહિત ડ્રો રમ્યો અને આ રીતે વર્લ્ડ કપ ફૂટબોલના નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચનાર સૌથી નાનો દેશ બની ગયો. કેપ વર્ડેએ ગ્રુપ 'એચ' (H) માં પોતાની ત્રણેય મેચો ડ્રો કરાવી જેથી તે સ્પેન પછી બીજા સ્થાને રહીને આગળ વધવામાં સફળ રહ્યો. આ ગ્રુપમાં ઉરુગ્વે અને સાઉદી અરેબિયા બે-બે અંક જ મેળવી શક્યા અને તેઓ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. આફ્રિકાના પશ્ચિમી તટ પર સ્થિત નાનો ટાપુ દેશ કેપ વર્ડે ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ પર પહેલીવાર રમી રહ્યો છે. તેણે પોતાની પહેલી મેચમાં 2010ના ચેમ્પિયન સ્પેનને ગોલરહિત ડ્રો પર રોક્યું હતું અને ત્યારબાદ ઉરુગ્વે સામે પાછળ રહ્યા બાદ વાપસી કરતા મેચને 2-2થી બરાબરી પર લાવી હતી. કેપ વર્ડે માટે આ બહુ મોટી સિદ્ધિ છે. તે ‘રાઉન્ડ ઓફ 32’માં ત્રણ જુલાઈએ મિયામીમાં વર્તમાન ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાનો સામનો કરશે.
પહેલા પણ આવું થયું...!
વર્લ્ડ કપમાં ત્રણેય ગ્રુપ મેચોમાં ડ્રો થવાથી આગલા રાઉન્ડમાં પહોંચવાની ગેરંટી નથી મળતી. પરંતુ ભૂતકાળમાં ઘણી ટીમોએ આવું કર્યું છે, જેમાં 1958માં વેલ્સ, 1990માં આયર્લેન્ડ અને નેધરલેન્ડ્સ તથા 1998માં ચિલી સામેલ છે. ન્યૂઝીલેન્ડે પણ 2010 વર્લ્ડ કપમાં ત્રણેય મેચ ડ્રો રમી હતી પરંતુ તે ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું હતું.