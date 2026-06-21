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Football World Cup માં સૌથી ઝડપી 100 ગોલ, 68 વર્ષમાં પ્રથમવાર આવું બન્યું

Fastest 100 goals in FIFA World Cup: દુનિયાભરમાં ફુટબોલ વિશ્વકપનો રોમાંચ જોવા મળી રહ્યો છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા 100 ગોલનો આંકડો પાર થઈ ગયો છે. 1954ના વિશ્વકપ બાદ સૌથી ઓછી મેચમાં 100 ગોલનો આંકડો 2026ના વિશ્વકપમાં પૂરો થયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:51 AM IST
Football World Cup માં સૌથી ઝડપી 100 ગોલ, 68 વર્ષમાં પ્રથમવાર આવું બન્યું

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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Football World Cup માં સૌથી ઝડપી 100 ગોલ, 68 વર્ષમાં પ્રથમવાર આવું બન્યું
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