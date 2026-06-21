/Football World Cup માં સૌથી ઝડપી 100 ગોલ, 68 વર્ષમાં પ્રથમવાર આવું બન્યું

શું તમે જાણો છો કે ફુટબોલ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી 100 ગોલ ક્યારે થયા? ફુટબોલ વિશ્વકપની કઈ એડિશન તેની સાક્ષી બની? આ કડીમાં હવે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નું નામ સામેલ થઈ ગયું છે. વર્તમાન વિશ્વકપ સૌથી ઝડપી 100 ગોલના મામલામાં ઓવરઓલ એડિશનમાં બીજા નંબર પર છે. પરંતુ છેલ્લા 68 વર્ષમાં સૌથી ઝડપી 100 ગોલવાળો ફુટબોલ વિશ્વકપ છે. આ મામલામાં રેકોર્ડ 1954ના ફુટબોલ વિશ્વકપના નામે છે.
સૌથી ઝડપી 100 ગોલના મામલામાં WC 2026 નંબર 2
ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા 20 જૂને રમાયેલી નેધરલેન્ડ અને સ્વીડનની મેચમાં ટૂર્નામેન્ટનો 100મો ગોલ થયો. આ સાથે 2026 ફુટબોલ વિશ્વકપ સૌઝી ઝડપી 100 ગોલવાળી ઈતિહાસની બીજી એડિશન બની ગયો છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા 100 ગોલ 33 મેચમાં થયા.
1954 ફુટબોલ વિશ્વકપમાં સૌથી ઝડપી 100 ગોલ
સૌથી ઝડપી 100 ગોલનો રેકોર્ડ 20 મેચનો ચે, જે 1954ના ફુટબોલ વિશ્વકપ દરમિયાન જોવા મળ્યો હતો. 2014મા બ્રાઝિલમાં રમાયેલા વિશ્વકપમાં 36 મેચમાં 100 ગોલ થયા હતા. તો 1982ના વિશ્વકપમાં 36 મેચમાં 100 ગોલની સંખ્યા પૂરી થઈ હતી. 1978મા આર્જેન્ટીનામાં રમાયેલા વિશ્વકપ અને 1994મા અમેરિકામાં રમાયેલા વિશ્વકપમાં 100 ગોલ 38 મેચમાં પૂરા થયા હતા.
FIFA WC 2026: દરેક મેચમાં 3થી વધુ ગોલ
દરેક મેચમાં આશરે 3.09 ગોલ કરવામાં આવ્યા. આ 100 ગોલમાં 7 આત્મઘાતી ગોલ પણ રહ્યાં. એટલે કે ગોલ જેને ખેલાડીએ પોતાની ગોલપોસ્ટમાં કર્યાં. વર્તમાન વિશ્વકપમાં સૌથી હાઈ સ્કોરિંગ ગોલવાળી મેચ અત્યાર સુધી જર્મની અને કુરાસાઓ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં જર્મનીએ કુરાસાઓને 7-1થી પરાજય આપ્યો હતો. કેનેડાએ કતરને 6-0થી હરાવ્યું અને નેધરલેન્ડે સ્વીડનને 5-1થી પરાજય આપ્યો હતો. નેધરલેન્ડ અને સ્વીડન મેચમાં જ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નો 100મો ગોલ થયો હતો.