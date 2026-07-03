/519 મિનિટ સુધી અભેદ્ય દીવાલ! સ્પેનના ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોને તોડ્યો 36 વર્ષ જૂનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Spain goalkeeper Unai Simon:ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32મા ઓસ્ટ્રિયા વિરુદ્ધ 3-0ની શાનદાર જીત સાથે સ્પેને માત્ર પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલની ટિકિટ મેળવી નથી, પરંતુ એક ઐતિહાસિક કીર્તિમાન પોતાના નામે કરી લીધો છે. સ્પેનના 29 વર્ષીય ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોને વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સૌથી લાંબા સમય સુધી કોઈ ગોલ ન ખાવાનો 36 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી દીધો. આ ટૂર્નામેન્ટમાં સતત ચોથી 'ક્લીન શીટ' નોંધાવવાની સાથે એથલેટિક બિલબાઓના આ વિશ્વાસપાત્ર ગોલકીપરે ફુટબોલના ઈતિહાસમાં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરે નોંધાવી દીધું છે.
ઉનાઈ સિમોનનો 519 મિનિટનો અભેદ્ય કિલ્લો
ઉનાઈ સિમોન છેલ્લા બે વિશ્વકપને મેળવીને સતત 519 મિનિટથી મેદાન પર અજેય છે, એટલે કે આ દરમિયાન કોઈપણ વિરોધી ખેલાડી તેની વિરુદ્ધ ગોલ કરી શક્યો નથી. આ સાથે સિમોને ઇટલીના મહાન ગોલકીપર વાલ્ટર જેંગાના 1990ના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો છે. જેંગાએ પોતાના ઘરેલું વિશ્વકપ દરમિયાન સતત 517 મિનિટ સુધી કોઈ ગોલ ખાધો નહોતો અને સતત પાંચ ક્લીન શીટ રાખી હતી.
તો ઓસ્ટ્રિયા વિરુદ્ધ મેચના બીજા હાફની શરૂઆતી મિનિટોમાં સિમોને સ્પેનના મહાન ગોલકીપરોમાં સામેલ ઇકર કૈસિઆસના રેકોર્ડને પણ પાર કરી લીધો. કૈસિઆસે 2010 અને 2014 વિશ્વકપ દરમિયાન સ્પેન માટે સૌથી વધુ લાંબી ક્લીન શીટનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. રસપ્રદ વાત છે કે ઓસ્ટ્રિયાની ટીમ આ મેચમાં સ્પેનની ગોલ પોસ્ટ પર એક પણ શોટ ઓન ટાર્ગેટ ન લગાવી શકી, જેના કારણે આખી મેચમાં સિમોને એકપણ સેવ કરવાની જરૂર પડી નહીં. આ ટૂર્નામેન્ટમાં સ્પેન વિરુદ્ધ વિરોધી ટીમ માત્ર 4 સટીક શોટ લગાવી શકી છે.
ઉનાઈ સિમોનને કારણે બેસ્ટ ગોલકીપર બહાર
ઉનાઈ સિમોન ભલે પોતાની ટીમનો સૌથી ચમકતો સિતારો ન હોય, પરંતુ સ્પેનના મજબૂત ડિફેન્સની પાછળ તે એક અભેદ દીવાલ સાબિત થયો છે. સ્પેનની ટીમમાં ગોલકીપિંગ માટે એટલી જોરદાર લડાઈ છે કે યુરોપની બે સૌથી મોટી ક્લબોના વિજેતા કીપરોએ બહાર બેસવાનો વારો આવ્યો છે. આર્સેનલ માટે પ્રીમિયર લીગમાં સતત ત્રણ ગોલ્ડન ગ્લવ એવોર્ડ જીતનાર અને આ વર્ષે ગનર્સને ચેમ્પિયન બનાવનાર રાયા સ્પેનની ટીમમાં રિઝર્વની ભૂમિકામાં છે. તો બાર્સિલોના માટે રમનાર દુનિયાના સૌથી શાનદાર યુવા ગોલકીપરોમાંથી એક ગાર્સિયા પણ આ વિશ્વકપમાં માત્ર એક ફેનની જેમ બેંચ પર સમય પસાર કરી રહ્યો છે. આ દિગ્ગજો છતાં કોચ લુઇસ ડી લા ફુએંતેએ સિમોન પર પોતાનો વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો છે.
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